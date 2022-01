Potsdam

Fiktives Schreiben ist nichts für Barbara Wiesener. „So aufregende Geschichten, wie das Leben schreibt, kann man sich gar nicht ausdenken“, sagt sie. Seit 15 Jahren verlegt die Potsdamerin autobiografische Bücher in ihrem eigenen Verlag. In vielen davon hat sie auch selbst über ihr eigenes aufregendes Leben geschrieben.

Barbara Wiesener sitzt auf einer grünen Couch in ihrer Wohnung in der Lennéstraße. Den Schreibtisch zu ihrer Rechten nutzt sie nur selten. Die Couch ist ihr Arbeitsplatz, hier liest und schreibt sie. „Ich schreibe immer mit der Hand. Dann habe ich das Gefühl, dass die Gedanken direkt aus Kopf und Herz aufs Papier fließen“, sagt Wiesener. Ihre Schriftstücke tippt sie erst danach auf einem Laptop ab, damit daraus Bücher entstehen können.

1992 wird zu einer Zäsur in Barbara Wiesners Leben

Wiesener hat immer schon Tagebuch geschrieben, aber in einer Zeit ganz besonders viel. Im März 1992 kehrt ihr Ehemann Knut nicht von einer Dienstreise zurück. Nach einem Sekundenschlaf prallt er frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Zwei Wochen später erliegt er im Bergmann Klinikum seinen Verletzungen. Für Wiesener bricht eine Welt zusammen. „Einen Tag vor dem Unfall hat er mir noch gesagt, wie schön er unsere Liebe findet und dass er mich auch mit 80 Jahren noch lieben wird. So etwas hörte ich nicht oft von ihm.“

Plötzlich sitzt Barbara Wiesner mit sechs Kindern allein in ihrer Wohnung in Potsdam. Nach vier Wochen der Trauer fragt der jüngste Sohn: Mutti, müssen wir jetzt immer traurig sein? Da rafft Wiesener sich zusammen, zieht ihre schwarze Bluse aus und lädt ihre Kinder zum Essen ein. Das Leben musste weitergehen.

Der Unfall ist wie eine Zäsur für die Potsdamerin. Sie kündigt kurzerhand ihren Job als Pharmareferentin und beschließt mit 43 Jahren noch einmal ein Studium anzufangen. Germanistik und Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin. Zur ersten Vorlesung zog sie noch einen Minirock an, um unter den jüngeren Studierenden nicht aufzufallen. „Aber das war gar nicht nötig. Ich hatte auch viele ältere Kommilitonen“, erinnert sich Wiesener.

Wiesener fängt gleichzeitig mit ihrem Sohn an zu studieren

Manchmal fuhr sie morgens zusammen mit ihrem 18-jährigen Sohn zur Universität, der dort auch Geschichte und Philosophie studierte. „Wir waren auf einmal wie eine Wohngemeinschaft, drei Studierende und vier Schüler“, sagt Wiesener über die Zeit. Morgens besucht sie die Vorlesungen, nachmittags haben alle gemeinsam Schulaufgaben gemacht oder Texte für die Uni gelesen.

Geboren wurde Wiesener 1948 in Flieth in der Uckermark. 1967 zieht die Familie nach Potsdam, der Vater bekommt eine Pfarranstellung an der Friedenskirche. Wiesener wächst mit Kirchenmusik und Erzählungen aus der Bibel auf. Noch heute ist Wiesener in der Friedenskirche aktiv - sie singt im Chor und gibt den Gemeindebrief heraus.

Nach der Schule studierte Wiesner erst Chemie. „Das war damals nicht so ideologisch aufgeladen, wie Germanistik “, sagt sie rückblickend. Schon in der Schulzeit weigert sich Wiesner in ihren Aufsätzen bestimmte parteitreue Narrative zu übernehmen, sie war nie bei den Pionieren oder der FDJ. „Ich war damals schon eine Tochter der Opposition. Auch wenn mir das damals als Kind noch nicht so bewusst war.“

15 Jahren besteht der Arke Verlag schon

Ihre Erlebnisse hat sie zusammen mit anderen Autorinnen in dem Buch „Töchter der Opposition - Pfarrerstöchter in der DDR“ veröffentlicht. Die Anthologie war Wiesners erste Veröffentlichung– und der Startschuss für ihren eigenen Verlag. Mittlerweile besteht dieser schon seit 15 Jahren, zehn Bücher sind dort erschienen.

Die Themen für die zum Großteil autobiographischen Sammlungen kommen oft ganz von selbst zu ihr, sagt Wiesener. So lieferte zum Beispiel die Erinnerung von ihrem heutigen Ehemann Werner Kniess an seinen Großvater die Grundlage für das Buch „Wenn Ihr nicht gewesen wäret – Großmama, Großpapa.“ Die Autoren sind oft Bekannte von Barbara Wiesener, einige sind auch Teil ihrer Textwerkstatt. Die Gruppe trifft sich einmal im Monat, sie ist aus den Schreibkursen entstanden, die Wiesener eine Zeit lang an der Urania gegeben hat.

„Alle Menschen haben ihre eigene Sprache“

Die meisten Autoren ihrer Büchern sind keine Profis. „Jeder Mensch hat seine eigene Sprache. Die muss man nur fördern“, ist sich Wiesener sicher. Sie merke sofort beim Lesen, ob der Text authentisch ist oder jemand versuche einen bekannten Autor zu kopieren. Auch beim Lektorat ist Wiesener behutsam, gestaltet die Text kaum um.

Nach den vielen Anthologien, in denen die Autoren oft schwere Kriegserlebnisse beschrieben haben, soll das nächste Buch wieder etwas Eigenes werden. „ Ich will mir wieder mehr Zeit nehmen, um intensiver Tagebuch zu schreiben“, sagt Wiesener. Ob das nächste Buch leichtere Kost werden wird? Wiesener ist sich nicht sicher: „Leid und Schmerz gehören zum Leben immer dazu.“

Von Lena Köpsell