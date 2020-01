Geboren im Krieg: 16 Trümmerkinder brechen ihr Schweigen

Potsdam

Februar 1945, ein Sonntag in Senftenberg. Ein Junge, keine acht Jahre alt, sein älterer Bruder und die Mutter spazieren hinab zu den Gärten am kleinen Fluss. Ein Grollen liegt in der Luft. „Gewitter klang anders“, schreibt Martin Herrbruck Jahrzehnte später. „Meine Mutter sagte: Das ist die Front!“

Der Krieg, das war für den Jungen zunächst der Vater, der unter Rommel in Afrika kämpfte. Der Krieg, das war ein kurzes, schnell gesagtes Wort – untrennbar mit dem Begriff „Sieg“ verbunden. Das waren in der Nachbarschaft einquartierte Soldaten – ihre Autos und Waffen bannen den kleinen Martin, der sich in den Handwagen setzt und Panzer spielt. „Aber je älter der Krieg wurde, um so mehr verlor er seine scheinbare Harmlosigkeit und wurde zur Angst.“ Zur Angst „vor etwas, das wie ein Tier sich mit Feuer, Brutalität, Zerstörung, Hunger, Elend und Tod unaufhaltsam auf uns zu bewegte.“

„Der Krieg wütete in den Menschen weiter“

Barbara Wiesener (71) war mit Martin Herrbruck bis zu dessen Tod im Jahr 2018 in zweiter Ehe verheiratet. Sie hat ihn animiert, die Geschichte seiner Kindheit zu Papier zu bringen – sein Schweigen zu brechen. Denn über das, was die Männer und Frauen seiner Generation als Kinder im Krieg erlebt hatten, sprachen die allerwenigsten. „Der Krieg war kein Thema in der Wirklichkeit“, sagt Barbara Wiesener. „Aber der Krieg wütete weiter in den Menschen.“

In diesen Tagen – kurz bevor sich die Kapitulation der Wehrmacht und das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai zum 75. Mal jähren – legt Barbara Wiesener zusammen mit der Literaturwissenschaftlerin Elke Liebs ein Buch vor, das auf den ersten Blick nicht vermuten lässt, welche Wucht es in sich birgt. „Trümmerkinder“ heißt es. Untertitel: „Kriegskinder erzählen“. Es ist ein Buch von beklemmender Eindrücklichkeit.

Autorin und Verlegerin: Barbara Wiesener. Quelle: Friedrich Bungert

Die Idee hat Barbara Wiesener lange gehegt, wenigstens 15 Jahre lang. 2003 leitet sie an der Urania die ersten Kurse für biografisches Schreiben. Viele ihrer Teilnehmer sind damals gerade erst in den Ruhestand gegangen. „Das war eine sehr bunte, sehr interessante Mischung“, sagt Barbara Wiesener. „Was mir aber auffiel: Egal, ob aus Ost oder West: In ihren Erzählungen tauchten immer wieder Erinnerungen an die Kriegskindheit auf. Erinnerungen, die lange in ihnen gewartet hatten, erzählt zu werden. Erinnerungen, die tief in ihnen verschlossen waren und sich nun ganz langsam ihren Weg bahnten.“

Geboren zwischen 1929 und 1944

Einige der insgesamt 16 Trümmerkinder der Jahrgänge 1929 bis 1944 hat Barbara Wiesener in ihren Schreibkursen rekrutiert, andere haben sich von eben jenen für das Projekt gewinnen lassen, wieder andere stammen aus dem Freundeskreis. Sie haben den Krieg an verschiedenen Orten erlebt: in Potsdam und in Werder ( Havel), in Dresden, Karlsruhe und Delmenhorst, in Görlitz und Gera, auf der Flucht aus Oberschlesien und aus Ostpreußen, in Warschau. „Der Krieg“, sagt Barbara Wiesener, „war natürlich überall schlimm. Aber ich war überrascht, wie unterschiedlich die Erlebnisse sind.“

Die Trümmerkinder haben ihre Geschichten selbst verfasst. „Ich habe fast gar nicht eingegriffen“, sagt Barbara Wiesener. „Ich wollte bei jedem die Art des Schreibens, die Struktur, die persönliche Stimme erhalten. Ich habe vor allem dabei geholfen, die Erinnerungen wach zu rufen.“

Wiesener kennt den Krieg nur aus Erzählungen

Barbara Wiesener ist ein Nachkriegskind – sie kennt den Krieg nur vom Erzählen und von den Ruinen, in denen sie einst spielte. „Ich hatte eine unbeschwerte Kindheit, in der die Spuren des Krieges noch allgegenwärtig waren – aber der Krieg hat mich nicht gedrückt“, sagt sie. „Wir Nachkriegskinder haben den Überlebenswillen gespürt, den Wunsch, das Land und das Leben neu aufzubauen und den Menschen Hoffnung zu geben.“ Geboren in der Uckermark, wächst Barbara Wiesener als Tochter eines evangelischen Pfarrers an vielen Orten auf – auch in Potsdam.

Mit dem Verlagswesen bekommt sie es erst als erwachsene Frau zu tun. Nach dem Schulabschluss studiert sie zunächst Chemie und ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Getreideverarbeitung tätig. Sie heiratet und gründet eine Familie – ihre sechs Kinder erblicken zwischen 1972 und 1982 das Licht der Welt. Nach der Wende arbeitet Barbara Wiesener für ein weltweit agierendes US-Pharma-Unternehmen.

Germanistik-Studium im reifen Alter

Der Tod ihres ersten Ehemannes 1992 ist eine jähe Zäsur. Wenig später erfüllt sich Wiesener einen Lebenstraum und studiert noch einmal: Germanistik und Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin. An der Uni Potsdam promoviert sie über die Schriftstellerin Brigitte Reimann. Barbara Wiesener arbeitet als freie Autorin und betreibt den Arke-Verlag. Dort ist „Trümmerkinder“ erschienen. Für Freitag, 17. Januar, lädt sie zur Lesung ein.

Buch-Präsentation am 17. Januar „Trümmerkinder – Kriegskinder erzählen“ ist im Arke-Verlag Potsdam erschienen. Herausgeberinnen sind Barbara Wiesener und Elke Liebs. Erstmals wird „Trümmerkinder“ am Freitag, 17. Januar, präsentiert. Die Lesung im Gemeinderaum der Friedenskirchengemeinde am Grünen Gitter beginnt um 19 Uhr. Zu bestellen ist „Trümmerkinder“ für 10 Euro über ISBN-13:978-3-940-46509-2. Ebenfalls von Barbara Wiesener bei Arke erschienen sind: „Notizen aus dem Gartenhaus“, „Töchter der Opposition – Pfarrerstöchter in der DDR“ sowie die Reisetagbücher „ Moskau“ und „En Bokek“.

Von Nadine Fabian