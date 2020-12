Nauener Vorstadt/Zentrum Ost

Die Potsdamer Stadtverwaltung will sich in den kommenden Jahren von vielen der bislang genutzten Standorte verabschieden. Zusätzlich zum maroden Verwaltungscampus an der Friedrich-Ebert-Straße soll zunächst bis Anfang 2022 ein sogenanntes „technisches Rathaus“ an der Edisonallee entstehen. Weiterhin laufen die Planungen für den Standort Hunderter Arbeitsplätze, die bis 2026 abgeschlossen sein sollen. Noch ist allerdings offen, ob der bestehende Campus dafür umgebaut oder neu erschlossen werden soll oder ob an einem anderen Ort gänzlich neu gebaut wird.

Am Mittwoch präsentierte die Verwaltung den Planungsstand des Projekts unter dem Namen CampusLHP dem Hauptausschuss. „Man muss kein Architekt oder Städtebauer sein, um zu wissen, dass diese Gebäude allesamt nicht mehr wirklich für die Nutzung geeignet sind“, sagte Projektleiter Dieter Jetschmanegg mit Blick auf den Campus.

6,5 Millionen Euro Miete – im Jahr

Bis spätestens 2026 – zunächst war 2023 geplant – soll zumindest das Stadthaus saniert sein, am Dienstag hatte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) dafür Fördermittel aus Landes- und Bundesmitteln in Höhe von 2,2 Millionen Euro in Empfang genommen. Klar ist auch, dass die Bauverwaltung an die Edisonallee in ein sogenanntes „technisches Rathaus“ zieht. Bürger, die Baugenehmigungen brauchen, Bäume fällen oder Parkplätze für einen Umzug sperren, müssen sich ab 2022 in die früher vom Dienstleister SNT genutzten Liegenschaften begeben.

Viele der bislang für insgesamt 6,5 Millionen Euro jährlich angemieteten Verwaltungsstandorte sollen sukzessive aufgegeben werden, von rund 30 Gebäuden soll künftig nur noch eine einstellige Zahl genutzt werden. Die Verwaltung ist derzeit mit ihren mehr als 2400 Mitarbeitern über die Stadt verteilt, am Hauptbahnhof sitzen ebenso Verwaltungsangestellte wie in der Helene-Lange-Straße, der Behlertstraße, am Palais Lichtenau und auf dem Gelände des Bergmann-Klinikums.

Die Gründe für diese Aufsplittung liegen vor allem im Campus selbst: Platzmangel, fehlender Brandschutz, Schimmel – die Mängelliste ist lang, viele Gebäude können nicht mehr voll genutzt werden. „Ich gehe davon aus, dass dies auch keine Bestandsgebäude bleiben“, so Jetschmanegg. Wenn aber das Rathaus während des laufenden Betriebes saniert wird, könnten die alten Häuser wiederum als Ausweichorte gebraucht werden. Zur Zeit wird noch eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfung erstellt, um die Zukunft des Standortes zu klären. Im kommenden Sommer soll der Stadtverordnetenversammlung dann eine Planung vorliegen.

