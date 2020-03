Potsdamer feiern Coronapartys – Oberbürgermeister findet deutliche Worte

Potsdam

Veranstaltungen fallen aus, Schulen sind jetzt geschlossen und auch Bars, Clubs und Spielhallen können nicht mehr besucht werden. Einige Leute bringt das dazu, ihre Partys ganz einfach vom Club nach Hause zu verlegen – sie veranstalten sogenannte Coronapartys. Andere sitzen in großen Gruppen in den Parks und Einkaufscentern der Stadt. Das Robert-Koch-Institut warnte angesichts der Ausbreitung des Coronavirus vor solchen Gruppenveranstaltungen.

Auch in Potsdam wird gefeiert

Dennoch fanden am Wochenende in Potsdam Coronapartys statt. Zwei junge Erwachsene bestätigten dies auf MAZ-Anfrage. Beide von ihnen besuchten verschiedene Feiern und wollen anonym bleiben, um die Veranstalter nicht zu gefährden. „Es gab absolut keine Berührungsängste, das kann an erhöhtem Drogenkonsum und der generell angeheiterten Stimmung gelegen haben, es wurde Bier von der Marke Corona verzehrt“, berichtet die eine junge Erwachsene. Sie war nur kurz auf der Veranstaltung, sie habe in sehr kleinem Kreis aufgrund der aktuell „abgesagten Partysaison“ stattgefunden.

Die zweite junge Frau hat eine Party in Potsdam besucht, auf die mehr als 30 Gäste eingeladen waren. Nicht jeder Gast erschien. „Letztendlich waren wir immer etwa 15 Leute in einem Raum“, sagt sie, „Feiern können sehr unübersichtlich werden. Ich habe mir in manchen Situationen Sorgen gemacht.“ Auf der Party wurde ausgiebig getanzt und so mancher trank Alkohol. „Irgendwann gab es keine Berührungsängste mehr. Ich habe immer auf mein Glas aufgepasst und nicht jeden umarmt.“ Auf Anfrage meldete sich auch eine dritte Person bei der MAZ. „Wir sind mit Instagram, Facebook und Co. immer auf dem neuesten Stand. Ich kann absolut nicht nachvollziehen, dass Leute immer noch so egoistisch und unreflektiert handeln und die ganze Sache nicht ernst nehmen“, äußert sie sich zu den Corona-Partys.

Schubert findet klare Worte

Das sehen auch die Experten so. Schon am Montag hatte Thomas Weinke, der ärztliche Direktor des Klinikums Ernst von Bergmann, vor allem an die jungen Menschen in Potsdam deutliche Worte gerichtet. „Wir brauchen eine generationenübergreifende Solidarität“, hatte er gesagt. „Bitte gehen Sie nicht in Menschengruppen, auch nicht in 20er- oder 30er-Gruppen. „Schützt Eure Eltern und Großeltern. Wir müssen die Erkrankungs- und Todeszahlen so gering wie möglich halten.“

Am Dienstag dann legte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert nach. „Eine größere Unvernunft kann man derzeit nicht haben“, sagte er. „Ich halte das nicht nur für grob unvernünftig, sondern für grob fahrlässig. Wer sich die Bilder aus Italien oder Spanien ansieht und jetzt noch nicht begriffen hat, dass wir hier über eine Pandemie reden, deren Ausmaß für uns alle in einer Größe kommt, dass wir uns schützen müssen, dem ist fast nicht mehr zu helfen.“ Schubert kündigte zudem an, Orte wie das Stern-Center und die Bahnhofspassagen, die zum Aufenthalt geeignet wären, aber auch Freiflächen und Parks „genau zu beobachten und im Zweifel ordnungsbehördlich nachzusteuern“.

Von Mirja Gottschalksonund Saskia Kirf