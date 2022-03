Nauener Vorstadt

„Guten Tag“, sagt Ljuba Illyashenko, als sie auf den Tierarztbus zugeht, der vor dem Dorint-Hotel steht. Sie hat eine Tragetasche mit Katze Tina in der Hand. „Danke, danke“, sagt sie nach der Behandlung, Tina an der einen Hand, eine Stiege Katzenfutter in der anderen – Spenden von Bürgern an die Tierrettung Potsdam. Ein paar Worte Deutsch hat die Frau aus dem ukrainischen Zhytomir parat, die Tochter versteht ein wenig Englisch.

Vor über zwei Wochen sind die beiden auf der Flucht vor dem Krieg in Potsdam gestrandet. Zusammen mit fast 70 Landsleuten leben sie seither auf einer Etage des Hotels an der Jägerallee. „Sie dürfen mit den Tieren überall herumlaufen, nur nicht in der Gastronomie“, sagt Hotelsprecherin Ulrike Schiffner: „Dass sie da auf einer Etage leben, ist gut für ihre Kommunikation untereinander. Sie informieren sich gegenseitig über alles, können sich ins WLAN-Netz des Hotels einklinken und geben ihre Erfahrungen weiter. Sie kennen sich schon ein bisschen aus in der Stadt, wissen, wo Spielplätze sind oder Apotheken.“

An diesem Tage erfahren sie auch, wo die Tierarztpraxis am Pfingstberg liegt, denn nach der Behandlung durch deren Veterinäre im mobilen OP-Truck der Tierrettung sollen alle Tiere nochmal in die Praxis kommen, zum Nägelschneiden. „Wir haben gerade keine Nagelschere dabei“, sagt Hanna Schwörer von der Tierrettung. „Wenn die Ukrainer mit ihren Tieren in die Praxis kommen, ist das Nagelschneiden natürlich kostenfrei.“

Potsdam zahlt nur einen Teil der Kosten

Die Behandlung vor dem Hotel ist es auch. 25 Euro pro Tier zahlt die Stadt dafür; 80 würde es eigentlich kosten in der Praxis. Tierarzt Gordon Ebeling hatte am Mittwochmorgen schon den Mischlings-Hund „Yupi“ im B&B-Hotel am Bahnhof und ist zu 12 Uhr zum Dorint gefahren, wo drei Hunde und eine Katze auf ihn warten. Ein weiterer Hund und eine weitere Katze folgen in der Jugendherberge an der Babelsberger Schulstraße.

Jedes Tier bekommt Chip gespritzt

Die Untersuchung läuft routiniert, nur beim Chippen wird es ungemütlich. Katze Tina etwa wird kurzzeitig zur Furie, als Ebeling ihr die dicke Kanüle einsticht, mit der ihr ein Mikrochip unter die Haut gepflanzt wird. Der ist Pflicht in Europa und trägt eine Nummer, die die Tierhalter in laminierter Form als eine Art Ausweis auch mit bekommen. Sollten sie ihren Liebling bei einem Suchdienst wie Tasso kostenfrei registrieren lassen, fände man beim Auslesen des Chips den Besitzer, falls das Tier mal ausgebüchst ist. Die Ukrainer werden nach Ebelings Erwartung die Registrierung aber nicht in Anspruch nehmen.

Nachweise nach EU-Standards

Immerhin ist der Chip einer der geforderten Nachweise, dass das Tier sich in der EU aufhalten darf. Das darf es eigentlich auch erst bei nachgewiesener Tollwutimpfung, doch an dem Nachweis fehlt es, weil die Flüchtlinge keinen europäischen Heimtierausweis haben, in dem das steht. Den bekommen sie nun, sogar für ihr Heimatland Ukraine.

Wo Flüchtlinge mit Tieren untergekommen sind, erfahren die Tierärzte vom Veterinäramt der Stadt. Mit dieser Liste machen sie sich Termine mit den Unterkünften. Alle Leistungen werden schriftlich erfasst auf einem deutschen und einem ukrainischen Formular, das deutsche geht ans Amt. 16 Tiere stehen diese Woche auf der Liste, „und es werden sicher noch viel mehr“, schätzt Ebeling. Er ist froh, dass er auch als inzwischen niedergelassener Arzt noch den OP-Transporter hat, mit dem er jahrelang nur mobil unterwegs war. So muss man keine Behandlungsräume in den Hotels und Herbergen suchen.

Flüchtlings dankbar für Tiernahrung

„Gestern hatten wir eine Mutter mit ihrer Tochter und einem kleinen Hund“, erzählt Hanna Schwörer: „Das Kind sprach ein wenig englisch. Mit Händen und Füßen konnten wir uns verständigen.“ Die Hundehalterinnen waren sehr scheu und brachen in Tränen der Dankbarkeit aus, als man ihnen eine Stiege Hundefutter mit gab.

Auch das Yorkshire-Mädchen Lola wurde am Mittwoch am Dorint-Hotel behandelt. Quelle: Julius Frick

„Bisher hatten alle einen Ausweis für ihr Tier dabei, nur gilt der eben nicht in der EU“, sagt Schwörer. Auch die Tollwutimpfungen seien meistens gültig; wo es sie nicht gibt, wird in Potsdam geimpft. „Eigentlich“, so Ebeling, „müssten die Tiere nach einer Tollwutimpfung 21 Tage in Quarantäne, denn sie dürfen keinen Kontakt zu anderen Tieren haben. Aber das Land hat schnell gemerkt, dass es niemals genug Quarantäneplätze in Heimen gibt.“ Die Heime seien alle angefragt worden; es reiche aber bei weitem nicht. Also verzichte man auf die Quarantäne, weil man Erkenntnisse habe, dass Tollwut in der Ukraine ein verschwindend kleines Problem ist.

Bei Ankunft in Potsdam nur eine Tüte dabei

„Die Flüchtlinge haben sich schon gut eingelebt bei uns“, berichtet Ulrike Schiffner. Über Hotel-Kontakte habe man Kleidung gespendet bekommen und an einer Garderobenstange im Flur ausgehängt. „Als die Menschen hier ankamen, hatten viele nur eine Plastiktüte mit dem Nötigsten dabei, andere nur einen kleinen Rollkoffer.“ Im Hotel gibt es drei Mahlzeiten am Tag, nichts landestypisches allerdings. Bei den Kindern am beliebtesten sind Kartoffelbrei mit Rührei und Nudeln mit Butter, niemals mit Tomatensoße. Lebensmittel bekommt das Hotel von der Potsdamer Tafel, die am Mittwoch wieder eine größere Menge Milch lieferte. Auch Obst und Gemüse sowie Hygieneartikel kommen von der Tafel. Die Unterkünfte bezahlt die Stadt.

Von Rainer Schüler