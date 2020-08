Innenstadt

An der renommierten Potsdamer Voltaireschule startet das neue Schuljahr mit einem Knall. Am Montag wurde die Schulleiterin mit sofortiger Wirkung suspendiert. Das Kollegium wurde am Mittwoch informiert, zudem erhielten die Eltern der mehr als 800 Schüler ein Schreiben, in dem der ungewöhnliche Vorgang bestätigt wird.

Der Brief an die Eltern stammt vom staatlichen Schulamt. Es ist auf den 3. August datiert und von der Leiterin des Schulamts, Janina Kolkmann unterzeichnet. Ohne Angabe von Gründen informiert sie die Eltern darüber, dass die Voltaireschule „bis auf weiteres“ vom bisherigen stellvertretenden Direktor geleitet würde. Außerdem habe der bisherige Oberstufenkoordinator die Schule verlassen. „Ich bitte Sie um Verständnis, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen weitere Aussagen nach jetzigem Stand nicht möglich sind“, schreibt Janina Kolkmann. Die Eltern werden gebeten, von Nachfragen bei der Schulleitung oder im Schulamt abzusehen; der neue kommissarische Schulleiter soll zudem im Laufe des Donnerstags die Elternschaft noch einmal gesondert informieren.

Kollegium „völlig geschockt“

Nach MAZ-Informationen wurde auch den Lehrern keine Begründung für die Suspendierung genannt. „Da es sich hier um ein laufendes Verfahren handelt, können wir keine weiteren Aussagen machen“, sagt die Schulrätin auf Anfrage. Sie habe den Lehrern zugesichert, sie zu gegebener Zeit über die Hintergründe zu informieren. „Wenn der Zeitpunkt da ist, dass wir mehr sagen können, dann werden wir auch mehr sagen“, so Kolkmann. Auch Presseanfragen kommentiert das Schulamt nicht und verweist stattdessen auf das Brandenburger Bildungsministerium (MBJS), das Fragen derzeit seinerseits unbeantwortet lässt.

„Das kam für uns völlig überraschend, es war wie ein Schlag ins Gesicht“, sagt ein Teilnehmer der Konferenz am Mittwochmorgen in der Schule. Dem Kollegium sei ein „Maulkorb“ verpasst worden: „Es gibt die offizielle Anweisung, nicht darüber zu sprechen.“ Nun gelte es, Schaden von der Gesamtschule abzuwenden.

Über die Gründe für die Suspendierung kann derzeit nur spekuliert werden. Klar ist: Ein solcher Vorgang ist sehr selten, in Potsdam bislang sogar einmalig. Im Fall der Voltaireschule läuft seit dem vergangenen Sommer ein vom Kommunalen Immobilienservice (KIS) angestrengtes Verfahren.

Kameras in der Schule entdeckt

Im Juni und Juli 2019 hatte der Kis bei Bauarbeiten zwei Mal Kameras in der Schule entdeckt. Die insgesamt drei gefundenen Kameras befanden sich zum einen im Außenbereich – den Eingang der Schule in der Lindenstraße und die Blickrichtung Schopenhauerstraße betreffend – zum anderen in der Jungentoilette im Erdgeschoss mit Blickrichtung entlang der Längswand in den Raum. Die Geräte seien nicht als Kameras erkennbar gewesen. Ob und wie die Aufnahmen gespeichert und verarbeitet wurden, war dann Gegenstand der Ermittlungen.

Auf Nachfrage der MAZ bestätigt der Leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann, dass gegen zwei Mitarbeiter der Schule ermittelt wurde: gegen die Schulleiterin und einen Hausmeister. Der Vorwurf: „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bild-Aufnahmen“, so Lehmann. Dabei gab es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Installation der Kameras sexuell motiviert gewesen sein könnte. Es sei vielmehr um die Aufdeckung von Vandalismus gegangen, so Lehmann. Das Verfahren ist zwischenzeitlich allerdings wegen „geringer Schuld gegen die Zahlung einer Geldauflage und mit Zustimmung des Gerichts eingestellt worden“, sagt Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann.

Von Saskia Kirf