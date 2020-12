Potsdam

Der Kran ist aufgestellt, die Baugrube ist bereits ausgehoben und Axel Rauenbusch vom Vorstand der Bürgerstadt AG kann beim Vor-Ort-Termin optimistisch in die Zukunft schauen: Auf dem Filetgrundstück Ecke Schlossstraße/ Friedrich-Ebert-Straße werden die Berliner Projektentwickler bis Ende 2022 ein Gebäude errichten, dessen historischer Vorläuferbau einst ein markantes Stück Potsdam darstellte. „Zum Einsiedler“ hieß das Eckhaus.

Das verbirgt sich hinter dem Namen

Es ist ein Neugier weckender Name: Verbarg sich dahinter gar eine Einsiedelei, die Heimstätte für einen langbärtigen altehrwürdigen Mann des Gebets? Nicht wirklich. Der Ursprung war weit profaner. Erbaut in den 1720er Jahren vom Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., soll der Monarch das Haus – nebst Nebengebäuden und einer Brau- und Schankgerechtigkeit sowie einem nie genutzten Apothekenprivileg – einem Hauptmann namens Gottfried Emanuel von Einsiedel geschenkt haben. Dieser ließ das Haus zu einem Hotel umbauen.

Historische Ansicht des Eckgebäudes „Zum Einsiedler“. Quelle: Privat

Der nächste Besitzer war ein Promi seiner Zeit: der Bildhauer Johann Peter Benkert. Ab 1760 drückte er auch dem Gasthof seinen künstlerischen Stempel auf. Er entwarf ein Schild, das „Diogenes in der Tonne“ und Alexander den Großen darstellte. Im Dreiecksgiebel wurde es zum Wahrzeichen des Hotels. Heute befindet es sich im Potsdam-Museum. Der „Einsiedler“ wurde im Krieg zerstört. Nun soll er wiederauferstehen. Zwar nicht eins zu eins wie das originale Vorbild. Aber: „In der historischen Kubatur des alten Hotels“, erläutert Axel Rauenbusch am Rande der Baugrube, aus der bald das dreistöckige Gebäude wachsen wird: „In dezent modernem Gewand.“

Postkarte mit einer Ansicht des alten „Einsiedler“-Hotels. Quelle: GrussausPotsdam

Zitate aus der Historie wird man jedoch wiederfinden: So sieht der Entwurf, der von der „Planungsgesellschaft Dietz Joppien“ stammt, auch wieder den Dreiecksgiebel zur Friedrich-Ebert-Straße hin vor. Allerdings wird der Giebel leer bleiben – Diogenes in der Tonne bleibt im nahen Museum. Was stattdessen kommt, ist ein großes halbrundes Thermenfenster im Giebel.

An der Baustelle Ecke Schlossstrasse/Friedrich-Ebert-Straße: Axel Rauenbusch (l.), Vorstand der Bürgerstadt AG, Bauleiter Olaf Girke und Birgit Rüter vom Projektmanagement. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wie aber wird das „Innenleben“ des neuen „Einsiedler“ aussehen? Lässt man sich auch hier von der Vergangenheit inspirieren? Immerhin hatte sich anstelle des ursprünglichen Gasthofes hier ab etwa 1870 ein nobles Grand-Hotel etabliert, wo die feine Klientel vom Adel bis zum gehobenen Bürgertum abstieg. Nach einem Ausbau verfügte der „Einsiedler“ dann – laut Beschreibung aus den 1930er Jahren – über 18 Zimmer in den Preiskategorien von 3,50 bis 7,50 Mark.

Speisekarte des „Einsiedler“-Restaurants. Quelle: GrussausPotsdam

Entsprechender Luxus wie Zentralheizung und eine Autohalle nicht zu vergessen. Autos werden auch im neuen Einsiedler ihren Platz finden, nur dass es nun in Form einer Tiefgarage ist. Vertraglich fixiert ist auch, dass dort fünf Stellplätze für die künftige Synagoge vorgehalten werden.

So wird der „Einsiedler“ an der Seite zur Schlossstraße hin aussehen. Im Hintergrund die Nikolaikirche. Quelle: Bürgerstadt AG

Das geplante Zentrum jüdischen Glaubenslebens in der Schlossstraße 1 befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Einsiedler. Aufgrund der Ecklage des „Einsiedler“ bedurfte es ausgefeilter Absprachen, um die erforderlichen Abstandsflächen zwischen den beiden Gebäuden einhalten zu können. Aber jetzt ist alles in trockenen Tüchern. „Ende Mai haben wir die Baugenehmigung bekommen“, sagt Axel Rauenbusch über das glückliche Ende einer langwierigen Vorgeschichte.

Umplanungen im Sinne des historischen Stadtgrundrisses

So mussten alle Planungen über den Haufen geworfen werden, als die Landeshauptstadt zu der Erkenntnis kam, dass die heutigen Grundstücksgrenzen um fast einen halben Meter von jenen der Barockzeit abweichen. Im Sinne des historischen Stadtgrundrisses musste also umgeplant werden. „Das hat eine Menge Zeit und Geld gekostet“, resümiert Rauenbusch, der nichtsdestoweniger die gute Zusammenarbeit mit der Stadt – etwa mit der Denkmalpflege – lobt.

Das „Einsiedler“-Gebäude auf einer Aufnahme des bekannten Potsdamer Fotografen Max Baur. Das Bild entstand im Jahr 1940. Quelle: Bundesarchiv Bild

Doch zurück zur Frage der künftigen Nutzung: Fest steht, dass hier kein „ Hilton Potsdam oder „Waldorf Astoria Potsdam-Mitte“ Gäste anlocken wird, in der Nachfolge des ehemaligen Grand Hotels. Stattdessen wird das Erdgeschoß – rund 480 Quadratmeter – von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) bezogen.

Visualisierung des „Einsiedler“ aus der Vogelperspektive. Quelle: Bürgerstadt AG

Was leider nicht wiederauferstehen wird, ist die Treppenanlage vor dem Eingang. Einst führten repräsentative Stufen hinauf zur erhöht gelegenen Türe. Bei den archäologischen Grabungen vor Baubeginn stieß man auf Spannendes: „Man hat die Fundamente der Eingangstreppenanlage gefunden“, berichtet Rauenbusch. Auch beim neuen Einsiedler war ursprünglich eine ähnliche Treppe geplant, bevor es ein Veto der Bauverwaltung gab. „Alles, was im öffentlichen Straßenraum lag, war nicht erwünscht.“ Weshalb die Stufen und der Behindertenlift nun ins Hausinnere verlagert werden müssen.

Ansicht der Baustelle zum Alten Markt hin. Quelle: Bernd Gartenschläger

Musikerhaus soll im Februar fertig sein

Neben der MBS-Filiale werden in dem insgesamt 1350 Quadratmeter großen „Einsiedler“ noch 15 Eigentumswohnungen Platz finden. Anders als im benachbarten „ Musikerhaus“ in der Friedrich-Ebert-Straße – ebenfalls ein Projekt der Bürgerstadt AG – werden diese Wohnungen aber nicht im Rahmen eines Baugruppenprojekts vergeben, sondern direkt an Investoren verkauft. Das Musikerhaus entstand hingegen unter der kontinuierlichen, jahrelangen Begleitung der künftigen Eigentümer. Geplanter Fertigstellungstermin ist im Februar 2021.

Axel Rauenbusch vor dem „Musikerhaus“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Schon jetzt ist es wegen der aufwändigen Fassadenarbeit, bei der Ziegel um Ziegel per Hand aufgemauert wird, ein echter Hingucker. „Man kann hier handwerkliche Techniken sehen, die heute in der Form nicht mehr so häufig angewendet werden“, erläutert der Bürgerstadt-Vorstand die Arbeit der Spezialisten. Anschließend werden in traditioneller Putz- und Stuckarbeit die Gesimse und Ornamente aufgebracht.

Äußerlich originalgetreu soll das Eckgebäude zur Friedrich-Ebert-Straße/Schwertfegerstraße hin wiedererstehen. Einst bildete der Bau nach Plänen von Georg Christian Unger ein „Puzzlestück“ der berühmten Achtecken-Ensemble, das wiederum Vorbildern in Rom beziehungsweise in Sizilien nachempfunden gewesen sein soll. Insofern scheint es gut zu passen, dass unter den Maurern auf der jetzigen Baustelle auch viele italienische Spezialisten sind, wie Rauenbusch berichtet.

Blick auf das „Musikerhaus“, dessen Vorgänger einst Teil des berühmten Achtecken-Ensembles war. Die Fassade des Neubaus wird Ziegel um Ziegel per Hand aufgemauert. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bleibt nur noch die Frage nach den Ursprüngen des Namens „ Musikerhaus“? Logierten im Vorgängerhaus gar Mozart auf der Durchreise oder Bach, bevor er dem König in Sanssouci seine Aufwartung machte? Die Erklärung ist prosaischer und liegt in der Zielgruppe der künftigen Nutzer begründet. „Es gibt acht Wohnungen, von denen fünf ein schallisoliertes Musikzimmer haben.“ Für die ursprüngliche Idee, im Keller einen Jazzclub einzurichten, habe sich aufgrund der hohen Kosten kein Betreiber gefunden. Bleibt nur zu hoffen, dass die laut Rauenbusch „ambitionierten Amateurmusiker“, die künftig das Eckgebäude bewohnen werden, irgendwann ihre eigene Hausband bilden werden.

Blick durch die Schwertfegerstraße zum Alten Markt hin. Quelle: Bernd Gartenschläger

Von Ildiko Röd