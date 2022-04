Schiffbauergasse

Als Motörhead mit „Ace of Spades“ ihr Konzert auf der Waschhaus-Freilichtbühne eröffneten, schepperten im Zentrum Ost am anderen Ufer des Tiefen Sees die Fensterscheiben. Auf den Lkw-Garagen des KGB-Logistikbataillons gleich nebenan saßen Zaungäste in olivgrünen Uniformen – russische Soldaten. Es roch nach Teer und Staub, nach Leder und Bier, nach brackigem Havelwasser und frischem Sommergrün.

Motörhead open air im Waschhaus Potsdam am 10. Juni 1994. Quelle: Waschhaus

Dieser Abend war eine von sehr wenigen Kooperationen des jungen Waschhauses mit dem etablierten Babelsberger Lindenpark, die sich als Veranstalter über Jahrzehnte eine harte Konkurrenz liefern sollten. Die seltene Fotografie des legendären Konzerts vom 10. Juni 1994 ist eines der ersten von 30 Motiven in einer Postkartenmappe, die das Waschhaus zur Feier seines 30. Jubiläums aufgelegt hat.

Legenden zur Gründungsgeschichte

Um die Gründung des mit 130.000 Gästen jährlich größten Kulturzentrums im Land Brandenburg ranken sich viele Geschichten. Der Tipp sei vom damaligen Kulturamtsleiter Martin Schmidt-Roßleben (1956-2016) gekommen, sagt Ralf Petsching, der Gründungsgeschäftsführer des Waschhauses: „Mensch, guck doch da mal rein.“ Schmidt-Roßleben kannte ähnliche Projekte von Kulturzentren in Industrieruinen bereits aus Nordrhein-Westfalen.

Aktivisten des jungen Vereins Kunsthaus Gahlberg-Strodehne rückten den Maschinen der stillgelegten Großwäscherei des Dienstleistungskombinates Rewatex mit schwerem Gerät zu Leibe: „Ich habe unter Lebensgefahr die Gasbehälter im Kesselhaus rausgeschnitten“, berichtete der Metallkünstler Rainer Fürstenberg (1961-2013). Flammen seien ihm aus alten Rohren entgegengeschossen. Die Kessel hätten sie dann „nach ägyptischer Methode“ auf Rollen in den Hof geschoben.

Potsdam bekommt einen neuen Club

Die erste Ausstellung „Kreislauf“ wurde am 15. August 1992 mit einer Feuer-Performance eröffnet. Da allerdings hatte die Party im Waschhaus zur Überraschung der Künstler längst begonnen.

Ingo Bröcker-Wätzel, fast zwei Jahrzehnte Veranstaltungschef des Waschhauses, berichtet, wie er mit dem Potsdamer DJ Rene Löwe auf der Suche war: „Wir sind mit dem Fahrrad ein paar Orte abgefahren und haben das Waschhaus entdeckt. Die Kunstleute waren auch schon da. Und dann haben wir am 10. Juli 1992 die erste Party gemacht.“

Techno-Ikone Marusha bei einer Feuerstarter-Party Anfang 2014 im Waschhaus. Quelle: Julian Stähle

Eigentlich sollte Techno-Ikone Marusha zur Eröffnung auflegen, sagt Bröcker-Wätzel. 14 Tage später habe sie dann wirklich erstmals im Waschhaus am Pult gestanden – ohne Geld dafür zu nehmen. Schon kurz nach der Eröffnung war das Waschhaus offizieller Veranstaltungsort mit ordentlichen Nutzungsverträgen: „Das war rein formal drei Tage besetzt“, so Bröcker-Wätzel, da müsse man „nicht von Hausbesetzung reden“.

Turbostart und ein schwerer Kater

Die erste Zwischenbilanz nach zehn Jahren mit einem Turbostart: Hunderttausende von Gästen, großes Sommer-Freilichtkino, spektakuläre Kunst-Events und Tanz-Festivals, riesige Partys und mehr als 2000 Bands – viele der später Berühmten hatten hier einen ihrer ersten Kontakte zum Publikum. So wie Rammstein, die im Dezember 1994 vor 150 Leuten den Flammenwerfer anfachten.

Der schwere Kater folgte 2008. Nach jahrelanger Unterfinanzierung ging das Waschhaus in die Knie. Die Nachricht von der Insolvenz kam am 15. Juli – einen Tag vor der Bauabnahme des komplett sanierten, teilweise durch Neubauten ergänzten Kulturzentrums.

Podcast-Reihe mit Wegbegleitern

Waschhaus-Geschäftsführer Mathias Paselk mit der Designerin Maja Dierich-Hoce am Eingang zum Kesselhaus des Waschhauses. Quelle: Julius Frick

Die Geschichte des Waschhauses wird erzählt in einer zum Jubiläum von Radio Potsdam aufgelegten Podcast-Reihe mit Zeitzeugen, die auf der Internetseite des Waschhauses abgerufen werden kann. Erste Gesprächspartner waren Mathias Paselk, seit 2018 Geschäftsführer des Hauses, Michael Wegener, der von 1993 bis 2008 an der Spitze stand, und Katja Dietrich-Kröck als langjährige Mitarbeiterin.

Auf Facebook und Instagram werden immer mittwochs prägende Abteilungen und Mitstreitern vorgestellt. So in einem Post von Mitte April die Oxymoron Dance Company unter Anja Kozik, deren Vorgeschichte 1995 mit der Zusammenarbeit mit jungen Breakdancern und Kursen in Hip-Hop, Flamenco, Modern Dance und Zeitgenössischem Tanz für Kinder begann.

Waschhaus-Open-Air mit den Beatsteaks

Das große Festival zum Jubiläum soll es nicht geben, sagt Mathias Paselk: „Wir haben uns dagegen entschieden. Es gäbe zu viele Grautöne und Aspekte, die dabei verloren gingen.“ Als Beispiel nennt er das blitzartig ausverkaufte Open Air der Beatsteaks am 19. Mai, die als Headliner einer Jubiläumsveranstaltung andere Bereiche überschatten würden.

Die Kuratoren Mike Geßner und Sophia Pietryga in der Ausstellung „Das Pferd frisst keinen Gurkensalat“ im Waschhaus-Kunstraum. Quelle: Julius Frick

Im Kleinen hat die Feier vor Ort längst begonnen. Ein Beitrag ist die Ausstellung „Das Pferd frisst keinen Gurkensalat“ im Waschhaus-Kunstraum mit einer Vielzahl von Künstlern, die in den vergangenen Jahren schon einmal im Waschhaus ausgestellt haben. Das Thema nimmt die Vorgeschichte des Ortes als Kaserne des königlichen Leibgarde-Husaren-Regiments auf. Die Geschichte des Waschhauses und der Schiffbauergasse soll im Juni großflächig auf 30 Segmenten des Bauzauns abgebildet werden, der das Open-Air-Gelände des Kulturzentrums umgibt.

„Freiräume“ statt „Stadt für eine Nacht“

Zum Freiräume-Festival, das laut Paselk in diesem Jahr am 8. und 9. Juli als Ersatz für das größere Festival „Stadt für eine Nacht“ in der Schiffbauergasse anberaumt ist, soll es im Waschhaus unter anderem ein Fest mit den fünf im Waschhaus probenden Chören und eine Performance der Oxymoron-Dance-Company an der Wand des Parkhauses geben.

Geburtstag gefeiert wird dann aber doch noch einmal etwas größer am 23. und am 30. Juli in zwei Teilen mit „30 Jahre Waschhaus – Das Festival“. Bands und das weitere Programm sind noch geheim.

Von Volker Oelschläger