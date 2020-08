Innenstadt

Der größte Weihnachtsmarkt im Land Brandenburg wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Wie die Stadtverwaltung auf MAZ-Anfrage mitteilt, kann „der Weihnachtsmarkt ,Blauer Lichterglanz’ auf der Brandenburger Straße Corona-bedingt höchstwahrscheinlich nicht in der bekannten Form“ durchgeführt werden. Der Weihnachtsmarkt in der innerstädtischen Fußgängerzone ist äußerst beliebt, er hatte in den Vorjahren zwischen 800.000 und einer Million Besuchern angezogen. Traditionell startet er nach dem Totensonntag, was in diesem Jahr zu einer Eröffnung am 23. November führen würde.

„Wir brauchen einen ganz anderen Rahmen“

Noch ist nicht entschieden, welche Möglichkeiten es für den Markt unter Pandemie-Voraussetzungen geben wird. Der Cottbuser Eberhard Heieck zeichnet seit vielen Jahren für den Blauen Lichterglanz und zahlreiche andere Weihnachtsmärkte in der Region verantwortlich. Auch der Böhmische Weihnachtsmarkt in Babelsberg ist eine Veranstaltung von Heiecks Firma Coex. Er sagt, bei den aktuell geltenden Eindämmungsverordnungen müsste man komplett umdenken: „Wenn es dabei bleibt, dass Veranstaltungen mit mehr als eintausend Gästen verboten sind, brauchen wir einen ganz anderen Rahmen.“

Denkbar wäre für Heieck in einem solchen Fall, einen überschaubaren Ort einzuzäunen und durch Zugangskontrollen die Menschenströme zu steuern. „Der Luisenplatz oder der Bassinplatz wären Optionen“, sagt Heieck. Er will nicht ausschließen, dass der Potsdamer Weihnachtsmarkt dann Eintritt kosten könnte – wie es beim Böhmischen Weihnachtsmarkt und auch bei Festen im Holländischen Viertel, das ebenfalls abgesperrt wird, immer wieder Usus war. „Diese Möglichkeit gibt es“, sagt Heieck, „aber eigentlich möchte ich mir darüber erst Gedanken machen, wenn wir die genauen Auflagen kennen.“

Bevorzugen würde der Veranstalter einen weit auseinander gezogenen Markt auf der Brandenburger Straße mit zusätzlichen Kopfmärkten am Bassin- und Luisenplatz. Damit steht Heieck nicht allein da. „Ich kann mir eine durchgehende Händlergasse mit großen Abständen bis zur Benkertstraße vorstellen“, sagt zum Beispiel Johannes Haerkötter. Er ist Chef der Fielmann-Filiale in der Brandenburger Straße und zugleich Vorstand des Niederländischen Kulturvereins. Die Weihnachtsmärkte interessieren den Optikermeister deshalb gleich doppelt: Als Anlieger der Brandenburger Straße mit dem „Blauen Lichterglanz“ und als Veranstalter des Sinterklaas-Markts im Holländischen Viertel. „Die dortigen Händler wären ganz scharf auf den ,Blauen Lichterglanz’“, sagt Haerkötter.

Händler müssen jetzt bestellen

Vor seinen eigenen Schaufenstern in der Fußgängerzone stehen Jahr für Jahr die Stände von Dietmar Teickner. Glühwein – von den MAZ-Lesern mehrfach preisgekrönt – und Lakritze verkauft der Inhaber des Lakritzkontors. „Wir brauchen alle dringend Planungssicherheit, denn wir müssen jetzt die Waren bestellen und dafür finanziell in Vorleistung gehen. Auch Haer­kötter findet es „irritierend, dass es bislang keine klaren Äußerungen der Stadt gibt. Wir müssen doch die Szenarien durchsprechen.“ Immerhin: In der kommenden Woche seien weitere Gespräche mit der Stadtverwaltung geplant, sagt Heieck.

Dabei gibt es nicht nur Fans des innerstädtischen Riesen-Weihnachtsmarkts. Einige Händler hatten die nur mangelhafte festliche Stimmung beklagt, andere sich über Müll und Fressbuden beschwert – oder über ausbleibende Kundschaft, die von den Buden abgeschreckt wären. „Dass man etwas verbessern muss, steht außer Frage“, sagt Haerkötter, „Dauerbeschallung, Rummelbuden und natürlich die Schwierigkeiten für Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen sind ein Ärgernis. das müssen wir anpacken.“ Dem Wunsch einer Bürgerinitiative, den Markt gänzlich aus der Fußgängerzone zu verbannen, erteilen die beiden Händler Haerkötter und Teickner eine klare Absage. „Kein Besucher kommt mehr in die Brandenburger, wenn der Markt im Lustgarten stattfindet“, sagt Dietmar Teickner.

Markt als Magnet auch für kritische Händler

Und auch Veranstalter Heieck ist dagegen. „ Karstadt ist immer da, wir nicht“, sagt er, „die Innenstadt hat mehr Vorteile durch den Markt als Nachteile, denn die Gäste kommen wegen des Weihnachtsmarkts.“ Und: „Wenn einem Geschäft Kunden ausbleiben, dann liegt das nicht an einer Bude einige Meter vor dem Schaufenster, sondern am Geschäft. Man muss sich präsentieren und Stimmung ausstrahlen, ein Schild im Fenster reicht heute nicht mehr.“

Von Saskia Kirf