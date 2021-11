Innenstadt

Unverschämt, unbegreiflich, keinem zu erklären – das Urteil der Händler und der Besucher auf den Weihnachtsmärkten Potsdams ist einhellig. In der Nacht zu Mittwoch sollen nach dem Willen der Landesregierung alle Weihnachtsmärkte im Land geschlossen werden. Dann wird alles wieder abgebaut, was jetzt erst zwei Tage offen war. „Die Buden stehen lassen bis Mitte Dezember, wenn es vielleicht wieder besser wird, kommt nicht in Frage“, sagt Veranstalter Eberhard Heieck von der Cottbuser Firma Coex: „Wir müssten die leeren Weihnachtsmärkte ja bewachen. Und kaum ein Händler würde für nur noch eine Woche weitermachen.“

Heieck hofft, dass die Händler wenigstens noch die zweite Wochenhälfte zum Einpacken und Abreisen bekommen. „Dann könnten wir ab Freitag und über das Wochenende alles wieder demontieren“, so Heieck: „Wir müssen ja neue Transporte organisieren, brauchen auch dafür neue Genehmigungen.“

Coex-Chef Eberhard Heieck ist sauer über die Schließung der Weihnachtsmärkte. Quelle: Rainer Schüler

Von der Landesregierung erwartet er, dass sie für die Schäden bei den Händlern und ihrem Personal aufkommt. Ministerpräsident Dietmar Woidke hat am Dienstagabend angekündigt, das Land werde die wirtschaftlichen Folgen der Weihnachtsmarktschließungen tragen. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) erklärte, den Veranstaltern von Weihnachtsmärkten, den Marktkaufleuten, Standbetreibern und Schaustellern stünden die Überbrückungshilfe III Plus und die Neustarthilfe Plus bis 31. Dezember 2021 zur Verfügung. Der Bund habe sich mit den Ländern auf eine Verlängerung der Überbrückungshilfe III Plus bis Ende März 2022 verständigt. Gesonderte Hilfsprogramme seien in den Ländern nicht geplant.

Frischeware droht die Vernichtung

Vor allem Händler mit Frischware wie Obst werden gezwungen sein, Ware an Hilfsorganisationen zu verschenken oder zu vernichten, sagt Coex-Chef Eberhard Heieck am Dienstag der MAZ. Glühweinhändler hätten da noch eher Chancen, Ware einzulagern. Das sehen die Glühweinhändler anders. Schon am Montagabend hatte der Güterfelder Schausteller Karl Meyer (63) gedroht, 2000 Liter Glühwein, den er nicht mehr verkaufen und auch nicht den Stahltanks lagern kann, vor der Staatskanzler auszukippen.

Schausteller Karl Meyer betreibt nicht nur ein Riesenrad, sondern auch mehrere Glühweinstände: „Was wir nicht mehr verkaufen können, kippen wir vor die Staatskanzlei.“ Quelle: Rainer Schüler

Und seine Schwester Petra Hadlock (69), die am Tickethäuschen des neu gekauften Riesenrades am Bassinplatz den ganzen Eröffnungstag „nur fröhliche Menschen“ erlebt hat, fragt, wo auf den Weihnachtsmärkten die Corona-Gefahr besteht: „Die Leute sind doch alle geimpft. Was soll das? Da nebenan auf dem Wochenmarkt macht man weiter, ganz ohne 2G. Warum dürfen wir das nicht?“

Lakritzkontor kippt Wein in Massen weg

Dietmar Teickner vom Lakritzkontor hat statt zwei Glühweinständen nur einen auf dem Markt, kann von „mehreren tausend“ Litern aber nur einen ganz kleinen Teil noch im Laden verkaufen, wenn der Markt geschlossen ist. Er hat im Sommer schon rund 1000 Liter Bio-Glühwein von 2019 aus Schweden auf Erdbeerfelder schütten lassen, weil er nicht noch länger haltbar war; das droht nun wieder. Den jetzigen Glühwein hatte er erst im Sommer gekauft, hergestellt extra für seinen Laden. „Ich verstehe die jetzige Regelung ganz und gar nicht“, sagte er: „Zwei Drittel der Gesellschaft werden damit vergrault – eine seltsame Entscheidung.“ Mit 2G unter freiem Himmel sehe er gar kein Corona-Problem.

Auch Sylvia Tyrasa aus Bad Düben (Nordsachsen) verkauft Glühwein; sie hat zwei Stände auf dem Luisenplatz und in ihren Ausschankbehältern rund 150 Liter, von denen sie den größten Teil wohl wird vernichten müssen. „Ich nehme ihn erstmal mit; vielleicht kann ich was an die Nachbarn verschenken.“ Alle Geimpften würden mit der neuen Regelung bestraft, sagt sie. Sie stehe kurz vor der Rente; anderen Händlern gehe es sicher schlechter.

Fest geplantes Geschäft verdorben

„Vor allem Leute mit Frischware leiden unter der Verfügung“, sagt ein Plätzchenbäcker aus Berlin, der das Weihnachtsgeschäft fest eingeplant und am zweiten und letzten Tag des Marktes hellauf begeisterte Kunden hat. Er verkauft nur noch, was in der Auslage liegt; der Ofen zum Nachschubbacken bleibt kalt. „Die sind total lecker“, sagt eine ältere Dame beim Kosten eines Bärchenplätzchens; sie ist „aus Mitleid mit den Händlern“ aus Berlin nach Potsdam gekommen.

Probepackungen müssen weg

Vanessa Dworschak (21) hat den Honigprodukte-Stand eines Berliner Herstellers erst vor ein paar Tagen eingeräumt; jetzt muss sie ihn wieder ausräumen und weiß noch nicht, ob die Ware abgeholt wird oder sie das alles selber zurückbringen muss. „Ich verkaufe gern und habe mich riesig gefreut über den Job hier. Mir fehlt der Verdienst der Marktzeit“, sagt sie: „Jetzt bin ich wieder arbeitslos.“ Vor ihr steht eine Reihe von Probierflaschen mit Honiglikör verschiedenster Sorten; das ist nicht mehr einzulagern, ein Wert von 125 Euro.

Auch Bettina Schickhoff (21) in einem Falt-Sterne-Deko-Stand hatte fest mit dem Verdienst der Weihnachtszeit gerechnet. „Das ist schon das ganze Jahr fest eingeplant gewesen.“ Nun werde es wohl ein geschenkefreies Weihnachten.

Bettina Schickhoff hat Weihnachtssterne zum Auffalten als Lampen verkauft. Quelle: Julius Frick

Ganz unbedarft und fröhlich haben Anna und Wiebke (beide 25) aus Jena einen Potsdam-Abstecher vom Reiseziel Berlin gemacht. Bei ihrer Feuerzangenbowle hören die bis dahin gut gelaunten jungen Frauen vom MAZ-Reporter, dass sie keinen Tag später hätten kommen dürfen. „Bei uns in Jena wurde der Weihnachtsmarkt auch abgesagt“, sagt Anna: „Das ist so traurig!“

Traurig ist für Andrea Trinh noch ein Wort der „starken Untertreibung“. Die 56-jährige soloselbständige Potsdamerin verkauft Mützen, Schals und Handschuhe, hat einen Teil der Ware neu gekauft, den größten Bestand aber noch vom letzten Jahr. Normalerweise steht sie auf dem Wochenmarkt am Bassinplatz; sie brauchte den Weihnachtsmarkt zum Überleben.

Der Frust der Geimpften: „Dreifach geimpft und doch gestraft“

„Ein halbes Jahr konnte ich wegen Corona nicht arbeiten“, sagt sie, weil sie zum textilen Einzelhandel gezählt wird. Ab dem 15. Dezember 2020 und bis Ende Mai 2021 lief bis auf drei Tage im April gar nichts. Sie bekomme keinerlei Hilfen vom Staat und lebe auf Kosten ihrer alten Mutter, die bei ihr wohnt.

„Das alles ist unmöglich“, findet Bernd Schimanski (73) aus Babelsberg: „Ich bin drei Mal geimpft; die meisten anderen hier sind doppelt geimpft.“ Er könne diese Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen. „Wenn die das in Sachsen oder im Süden Brandenburgs machen, mag das gehen, aber hier? Die haben das doch super organisiert und einen tollen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt!“

Von Rainer Schüler