Babelsberg

Morgens sammelt Markus Meinke als erstes den Müll im Park Babelsberg auf. Dabei ist Meinke Baumpfleger, doch wer soll es sonst tun, wenn nicht er und die Kollegen. „Am liebsten möchte ich wieder nach Hause. Mein Herz weint, weil es nicht besser wird“, sagt er über den allmorgendlichen Anblick.

Für den Besuch des Kanzlerkandidaten wurde der Müll liegen gelassen

Am Donnerstag hat Markus Meinke den Müll absichtlich liegen lassen, weil hoher Besuch erwartet wird: Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat der SPD, hat sich angekündigt. Er soll die weit verstreuten Hinterlassenschaft auf den Wiesen entlang des Tiefen Sees sehen, die Besucher am warmen Vortag hinterlassen haben. Das Welterbe gleicht einer Müllhalde. Ein kaputter Fußball, Flaschen, Plastikfolien und Papier liegen herum. Das Schilf am Ufer ist zertrampelt. An vielen Stellen dominiert Sand statt Rasen.

Vor einigen Wochen, als noch Schnee auf den Wiesen und Hängen von Babelsberg lag, hatte Scholz die Rodel- und Badeverbote der Stiftung Preußische Schlösser & Gärten (SPSG) infrage gestellt. „Tradition sollte lebensnah sein.“, sagte er damals. Er fände es „komisch, dass rodelnde Kinder ein Problem sein sollen.“

Nun zeigten ihm Baumpfleger Meinke und Schlösserchef Christoph Martin Vogtherr, was für Probleme rodelnde Kinder und badende Besucher im Zusammenspiel mit der zunehmenden Trockenheit durch den Klimawandel verursachen können.

Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr (l.), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (M.) und Baumpfleger Markus Meinke im Park Babelsberg. Quelle: varvara Smirnova

„Jeder Gärtner kann einem schildern, dass es den Klimawandel gibt und er sich bei der Arbeit bemerkbar macht. Ich habe auch gesehen, dass die intensiven Nutzungen dazu beitragen, dass hier Müll rumliegt, der sehr mühselig entfernt werden muss“, sagte Scholz nach dem Parkrundgang. „Man versteht, dass das nicht einfach schön da ist, sondern dass hier viel Arbeit und Geld investiert wird. Das erhöht meinen Respekt vor einer Landschaft, die wir alle genießen“, so Scholz, der selbst in Potsdam wohnt und hier als SPD-Direktkandidat für den Bundestag zur Wahl antritt.

Scholz will „praktische Lösungen“ für die Nutzung der Parks

Seine Aussagen vom Februar bereut er allerdings nicht. Darauf angesprochen sagt er: „Wir müssen gucken, dass es in dem Gebiet, in dem wir Leben, möglich ist Freizeitnutzungen zu haben und zu schauen, wo man was machen kann. Wenn man da praktisch vorgeht, gibt es auch gute und praktische Lösungen“, sagte er.

Das muss auch als Botschaft an die Stadt Potsdam gewertet werden, mögliche Badestellen auszuweisen, damit zumindest dieser Nutzungsdruck im Welterbe abnimmt. Scholz sei davon „beeindruckt, wie hier ganz praktische Kompromisse gesucht werden.“ Zu den von der Stiftung befürworteten Verboten sagte er : „Es gibt keine absoluten Wahrheiten, aber es muss das Kulturerbe und die kulturelle Landschaft, die von uns allen genutzt wird, erhalten werden.“

Respektlosigkeit vieler Besucher bleibt größte Sorge

Auch SPSG-Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr äußerte sich zu der Verbotsfrage und zeigte Kompromissbereitschaft: Wenn sich die Besucher an ein paar Grundregeln halten würden, „dann ist auch noch Raum für Flexibilität“. Seine größte Sorge bleibt, „dass bei einer großen Gruppe von Besucherinnen der grundlegende Respekt für die Anlage und für die Natur fehlt.“

Müll im Park Babelsberg am Morgen des Besuchs von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Quelle: Peter Degener

Vogtherr sprach Scholz auch auf dessen Aussagen aus dem Februar an. „Wir sind auf sehr offene Ohren bei Herrn Scholz gestoßen“, so Vogtherr. „Ich war aber auch froh dem Bundesfinanzminister einmal zeigen zu können, was mit seinem Geld hier alles passiert. Es ging nicht nur darum, das Negative herauszukehren.“ Denn in Babelsberg wird viel aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes gerade in Angriff genommen, etwa das Havelhaus und das Kleine Schloss.

Vor allem der Klimawandel sorgt derzeit jedoch für höhere Kosten, als bislang angenommen. Hier stellte der Bundesfinanzminister stärkere Unterstützung in Aussicht. „Das wird mehr Aufwand kosten, das ist ganz sicher. Wenn wir künftige Haushaltspläne machen, bedeutet das, dass der zusätzliche Aufwand berücksichtigt werden muss“, sagte Scholz.

Von Peter Degener