Rohbau der Kapelle ist fertig

Innenstadt

Der Rohbau der Kapelle im Turm der Garnisonkirche ist fertig: Am Mittwochvormittag begannen die Bauarbeiter mit dem Guss der massiven Betondecke des Kapellenraums. Über einen großen Schlauch, der an einem riesigen Kran befestigt war und ein wenig an einen Elefantenrüssel erinnerte, wurde der Beton auf einer Fläche von ungefähr 400 Quadratmetern in ein Stahlgeflecht gefüllt – insgesamt 70 Kubikmeter.

Mittlerweile hat der Turm an der Breiten Straße eine Höhe von etwas über acht Metern erreicht. Obwohl das nur einen Bruchteil der 88 Meter bis zur vollendeten Kirchturmspitze darstellt, ist der Turm-Rohbau momentan schon fast „auf Augenhöhe“ mit den umliegenden Gebäuden. Sprich: Fast gleich hoch wie das oberste Stockwerk der gegenüberliegenden IHK; auch der Giebel der Front des alten Marstalls an der Werner-Seelenbinder-Straße liegt fast gleichauf mit der aktuellen Turmhöhe. Bis das Niveau des Rechenzentrums erreicht wird, fehlen noch zwei Etagen.

Kapelle der Garnisonkirche: Derzeit ist der Innenraum voller Gerüste. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bei einem Vor-Ort-Termin aus Anlass des Deckengusses gab der Kommunikationsvorstand der Garnisonkirchenstiftung, Wieland Eschenburg, am Mittwoch einen Überblick über den Fortschritt der Arbeiten. Ebenfalls bereits im Rohbau fertig sind das Foyer im Erdgeschoss und die darüber liegende Etage, in der sich zukünftig das Pfarr-Büro befinden wird. Im zweiten Turmflügel findet im Erdgeschoss ein Café Platz, darüber liegen Sanitärräume. Der Kapellenraum selbst ist momentan voller Gerüste. Ein hohes Fenster öffnet sich zur Breiten Straße hin. Die Anmutung des Innenraums ist schlicht; wegen der roten Backsteinziegel erinnert das Ambiente unverputzt ein wenig an norddeutsche Kirchenräume.

Was die Bautechnik angeht, stellt der Kirchturm eine Rarität dar. „Das ist mal was anderes als das, was man bei den modernen Industriebauten hat“, sagte Vorarbeiter Enrico Raum. Er und seine Kollegen mauern den Turm nämlich nach dem traditionellen „Festungsverband“ auf, bei dem die Ziegel vier Lagerichtungen haben: Längs, quer und zwei diagonale Lagen. Insgesamt wird der Garnisonkirchturm aus 2,8 Millionen Thüringer Ziegeln gebaut. „Zwischen 5000 und 7000 Ziegel täglich – je nachdem, wie kompliziert die Mauerform ist“, erläuterte Eschenburg.

Wieland Eschenburg ist der Kommunikationsvorstand in der Garnisonkirchenstiftung. Hier beim Fest der Kulturerben auf dem Alten Markt vor wenigen Wochen. Quelle: Varvara Smirnova

Unterdessen geht die Debatte über den Wiederaufbau weiter. Am Dienstag gab es ein Treffen zwischen der BI „ Potsdam ohne Garnisonkirche“ und Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD), wie die Bürgerinitiative am Mittwoch mitteilte. „Bei dem intensiven Austausch bekräftigten beide Seiten die Notwendigkeit der Aufarbeitung der Potsdamer Geschichte sowie eines Bruchs am Ort der ehemaligen Garnisonkirche“, hieß es vonseiten der Initiative, die „einen klaren Bruch am Turm“ fordert. Der Grund: Die Symbolwirkung des Turmes könne nicht von einem modernen Gebäude am Ort des ehemaligen Kirchenschiffs gebrochen werden. „Wir fordern ein Moratorium und die Diskussion über die äußere Gestalt, die inhaltliche Nutzung und die Trägerschaft des Turmes“, sagte BI-Sprecherin Sara Krieg zur MAZ.

Mit einem Rohr wird der Beton in das Stahlgeflecht eingefüllt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Schubert hatte zuletzt mit seinem Vorstoß für Aufsehen gesorgt, am Ort des ehemaligen Kirchenschiffs eine Internationale Jugendbegegnungsstätte einzurichten – möglichst mit einem klaren baulichen Bruch zum Turm als Bruchlinie zur Geschichte der Kirche versehen. Die Initiative sieht die Jugendbegegnungsstätte momentan nicht als vordringliches Thema. „Das ist einige Schritte zu weit gedacht“, so Krieg.

Auf MAZ-Anfrage sagte Oberbürgermeister Schubert am Mittwoch über das Treffen: „Es war aus unserer Sicht ein konstruktives Auftaktgespräch. Unserer Ansicht nach müssen wir zuerst über Fragen des Inhaltes sprechen und nicht über die Formen der architektonischen Ausprägung. Ein Konsens ist allerdings nur möglich, wenn dabei nicht auf die Maximalposition beharrt wird. Ziel ist ein Aufeinanderzugehen. Derzeit geht es darum, dies zu organisieren.“

Von Ildiko Röd