Potsdam

Dieser Kamerad ist doch sehr kooperativ“, meint die wissenschaftliche Mitarbeiterin Valeria Mazza und deutet auf die kleine Brandmaus, die schon ziemlich ruhig bei ihrem Futter in der Plastikbox sitzt. Dabei könnte sie sich ja auch in der Röhre am Boden der Box verkriechen. Aber sie scheint recht mutig. Das wird sich bald ändern.

Sobald die Maus sich an die neue Box gewöhnt hat, wird die Masterstudentin Inke Müller eine gelbe Gummiente in die Box stellen. Wie lange wird die Maus brauchen, bis sie sich an den neuen Mitbewohner gewöhnt hat und sich in seine Nähe traut? Das werden die kleinen Kameras an der Decke der Forschungseinrichtung abfilmen.„Ich vermute ja, dass die in Städten vorkommenden Brandmäuse mutiger sind als die gewöhnliche Feldmaus“, sagt Müller. In diesem Experiment in der Außenstelle der Universität Potsdam geht es um Persönlichkeitseigenschaften von Mäusen.

Tiere haben eine Persönlichkeit

Ja, Tiere haben eine Persönlichkeit. Was vor 20 Jahren unter Verhaltensbiologen noch Kopfschütteln hervorgerufen hätte, ist heute Konsens: Nicht nur Tierarten unterscheiden sich in ihrem Verhalten voneinander, auch innerhalb ein und derselben Art gehen einzelne Tiere ganz unterschiedlich mit der Wirklichkeit um. Diese Muster sind bei einem Tier dauerhaft und zeigen sich in unterschiedlichen Situationen. Verhaltensforscher stellen bei Tieren Merkmale fest, die in der Humanpsychologie als Persönlichkeit zusammengefasst werden.

Jana Eccard ist die Chefin von Valeria Mazza und Inke Müller. Die Professorin für Tierökologie an der Universität Potsdam hat keine Schwierigkeit, von eher „mutigen“ oder eher „faulen“ Mäusen zu sprechen. Dass es solche Tierpersönlichkeiten auch bei den kleinen Nagern gibt, sieht sie durch Langzeitbeobachtungen im Feld bei Gülpe (Havelland) und die raffinierten Verhaltensversuche in Potsdam immer wieder bestätigt. Und Eccard sieht die Zuschreibungen keineswegs als Vermenschlichungen, sondern als wissenschaftlich bedeutsame Charakterisierungen mit weitreichenden Folgen für das Verständnis ökologischer Zusammenhänge an.

„Früher hat man die unterschiedlichen Eigenschaften einzelner Tiere als Rauschen in der Statistik herausgerechnet“, sagt Eccard. Doch irgendwann wurde das vermeintliche Rauschen bei Experimenten so stark, dass man diese individuellen Unterschiede verstehen wollte. Das tut auch Eccards Lehrstuhl an der Universität Potsdam.

„Am Anfang hat man die Tierpersönlichkeit nur beschrieben“, sagt Eccard. „Heute fragen wir uns eher, wozu diese verschiedenen Tierpersönlichkeiten dienen.“ Das geht im kontrollierten Experiment ziemlich gut. Um den „Mut“ einer Maus zu messen, misst man zum Beispiel die Zeit, die vergeht, bis sie sich in eine neue Örtlichkeit wagt. Genau das tut Masterstudentin Inke Müller, indem sie Mäuse in ihrer Box mit grellbunten Gummifiguren konfrontiert. Neben „Mut“ haben Eccard und ihr Team auch andere grundlegende Eigenschaften der Mäuse entdeckt.

Sorgfältige und pragmatische Mäuse

Mäuse sind zum Beispiel unterschiedlich aktiv. Es gibt sehr umtriebige und sehr „faule“ Mäuse. Inbesondere die Laborversuche von Valeria Mazza haben auch unterschiedliche Lerntypen bei Wühlmäusen belegt. Mazza hatte in Bornim ein ganz einfaches Labyrinth aufgebaut. Kurz nachdem die Mäuse aus einer Behältnis befreit wurden, stießen sie auf eine Wegscheide. Beide Wege führten zum vertrauten Wohnkäfig. Der eine war am Ende durch ein Gitter verschlossen, der andere offen.

Mazza setzte nun zwei unterschiedliche Duftstoffe ein. Der eine Duftstoff führte zum Ausgang, der andere in die Sackgasse. Es gab Mäuse, die lernten schon nach rund zehn Durchgängen dem richtigen Geruch zu folgen. Andere brauchten 20 Durchgänge. Der Clou: Die schnell lernenden Mäuse hielten an dem einmal gelernten Geruch fest, selbst wenn der plötzlich den falschen Weg wies.

„Die schnell lernenden Mäuse entwickeln eine Routine und halten an ihr fest“, sagt Mazza. „Die langsam lernenden sind sehr sorgfältig und achten auf unterschiedliche Merkmale.“ Sie können aber schnell umlernen, wenn plötzlich der andere der beiden Gerüche ans Ziel führt. Schnelle Lerner, die festen Routinen folgen, und langsame Lerner, die aber flexibel sind und umlernen können, sind zwei Persönlichkeitstypen von Wühlmäusen, die je ihre eigene Strategie haben, mit der Umwelt umzugehen.

Solche Eigenschaften haben Folgen. „Die Tierpersönlichkeit hat Einfluss darauf, welche ökologische Nische ein Tier besetzt“, sagt Eccard. Mutige Mäuse, die größere Räume erschließen, gehen der Konkurrenz von vorsichtigen Mäusen aus dem Weg, die sich eher in begrenzten Orten, aber mit sicherer Deckung aufhalten. Mutige Mäuse haben auch mehr Chancen auf Paarungspartner zu stoßen und so in kurzer Zeit viele Nachkommen zu produzieren. Allerdings leben sie auch gefährlicher und darum wohl nicht so lange. Verschiedene Tierpersönlichkeiten machen so die Tierwelt reicher. „Viele Tiere und Arten können miteinander auf einem Raum existieren, wenn sie sich in der Persönlichkeit stark voneinander unterscheiden“, folgert Eccard.

Von Rüdiger Braun