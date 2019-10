Potsdam

Erster Erfolg für die abenteuerliche Arktis-Expedition um den Potsdamer Forscher Markus Rex. Kurz vor Einbruch der mehrere Monate dauernden Polarnacht hat das deutsche Forschungsschiff „Polarstern“ eine geeignete Eisscholle für seine einjährige Expedition durch die zentrale Arktis gefunden. Das teilte das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung am Freitag mit. Die Scholle misst 2,5 mal 3,5 Kilometer. Daran will sich die Polarstern nun für etwa ein Jahr festfrieren lassen, um mit dem Meereis durch die zentrale Arktis zu driften. Derzeit bewegt sich die Scholle rund zehn Kilometer am Tag in verschiedene Richtungen.

„Nach einer kurzen aber intensiven Suche haben wir unser Zuhause für die nächsten Monate gefunden“, sagte der Expeditionsleiter Markus Rex. „Es ist eine Eisscholle mit einem ungewöhnlich stabilen Bereich, der uns das Vertrauen gibt, eine gute Basis und Ausgangspunkt für ein komplexes Forschungscamp zu sein.“ Es sei zwar nicht die perfekte Scholle, aber die beste, die sich unter den derzeitigen Bedingungen finden ließ.

Die Polarstern und der Brecher Federov Quelle: Horvath

Denn obwohl es schneller ging als erwartet, sei die Suche nach einer geeigneten Scholle eine Herausforderung gewesen. Mit Hilfe von Hubschraubern, Satelliten und Eisbrechern, darunter der russische Brecher Akademik Fedorov, hatte die Crew nach einem stabilen Untergrund gesucht. Doch nach dem warmen Sommer gebe es kaum ausreichend dicke Schollen in der Ausgangsregion der Expedition, hieß es.

„Ob sie die Stabilität besitzt, die jetzt heraufziehenden Herbststürme zu überstehen, wird sich zeigen. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet“, sagte der Atmospährenforscher vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung auf dem Potsdamer Telegrafenberg.

Die Forscher beim Erkunden der Eisscholle. Quelle: Horvath

Das Forschungscamp entsteht auf einem mehrere Meter dicken Bereich der Scholle, der von den Wissenschaftlern kurzerhand „Die Festung“ getauft wurde. In weitgehender Dunkelheit hatten die Forscher zuvor die Beschaffenheit des treibenden Untergrunds mithilfe elektromagnetischer Sensoren untersucht. Mit einem Laserscanner wurde anschließend ein Oberflächenabbild geschaffen, um den Aufbau des Camps zu planen.

Damit ist aus Sicht der Forscher einer der ersten Meilensteine erreicht. Die ersten Wissenschaftler hätten schon am 28. September auf die Scholle übergesetzt, um dort mit dem Aufbau des Camps zu beginnen. In der Region kommt die Sonne ab Freitag (4.10.) nicht mehr über den Horizont, es beginnt die Polarnacht. 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 17 Ländern sollen schichtweise an Bord arbeiten, um das Klimasystem in der Zentralarktis zu erforschen. Das Budget der Expedition beträgt 140 Millionen Euro.

Von Torsten Gellner