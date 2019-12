Potsdamer Wissenschaftler: „Sind Roboter die besseren Ehepartner?“

Potsdam

Sie sollen uns im Alltag unterstützen, Kindern beim Spracherwerb helfen und Menschen die Einsamkeit nehmen: Soziale Roboter laufen Industrierobotern den Rang ab. Ein internationaler Workshop an der Universität Potsdam befasste sich am Wochenende mit der Beziehung von Mensch und Roboter. Wir sprachen mit den beiden Wissenschaftlern Rebecca Lazarides und Martin Fischer von der Uni Potsdam über das Thema.

Wozu brauchen wir soziale Roboter?

Martin Fischer: Sie können Menschen beim Lernen oder in der Pflege helfen. Als soziale Partner werden sie in Zukunft immer wichtiger.

Rebecca Lazarides: Es geht dabei nicht darum, dass sie Aufgaben übernehmen und Menschen ersetzen, sondern unterstützen – zum Beispiel von Lehrern. Dafür müssen wir wissen, wie gut solche Prozesse in der Interaktion zwischen Menschen und Robotern funktionieren.

Man könnte auch sagen: Wir brauchen Roboter, weil wir Menschen keine Zeit mehr für gebeutelte Mitmenschen haben?

Lazarides: Das würde ich nicht sagen. Es geht um Unterstützung. Wir brauchen immer noch Zeit und eine umfassendere Zuwendung in der Pflege. Wenn Roboter dabei helfen können, dann ist das doch schön.

Fischer: Dadurch, dass zum Beispiel Roboter im Pflegeheim den Bettlakentransport übernehmen, wird für Menschen dort wieder mehr Zeit frei für wichtigere Aufgaben.

Was können Roboter heute schon?

Lazarides: Wir sind dabei, das herauszufinden. Ziel des Workshops war, zu schauen, was sie für Potenziale haben und wie wir die nutzen können und welche ethischen Fragen da eine Rolle spielen. Wir fragen zum Beispiel auch,

ob Lernprozesse in der Schule erfolgreicher sind, wenn Roboter, die uns dabei unterstützen, individuell auf Schülerinnen und Schüler reagieren.

Wo werden soziale Roboter schon eingesetzt?

Lazarides: An manchen Universitäten werden Roboter in Pilotprojekten zum Beispiel für einleitende Sätze bei Vorlesungen eingesetzt.

Fischer: Roboter sind auch bei der Bewegungs- und Physiotherapie einsetzbar oder bei Gesprächstherapien. Da geht es um das Vormachen, um das Lernen am Modell. Geforscht wird auch an sozialen Partnermodellen – für Menschen, die einsam sind.

Was sollen Roboter noch lernen und was werden sie in 20 Jahren können?

Lazarides: Eine Frage ist, wie man auch Robotern etwas beibringen kann, wenn man sie als lernfähige Wesen begreift. Wir arbeiten zurzeit aber auch daran, wie Roboter sich auf einzelne Lernende einstellen können, wie sie individuell auf Menschen eingehen.

Fischer: Dass die Sensorik also so gut ist, das Anpassung an den menschlichen Partner stattfindet.

Lazarides: Ein Beispiel: Wenn sich Schüler langweilen, sollte der Roboter es merken und sagen: Probiert doch mal diese Aufgabe. Aber da stehen wir noch ganz am Anfang und müssen auch viele ethische Fragen stellen. Zum Beispiel, wie wir Daten sichern können, die bei Robotern liegen.

Das Ziel ist, dass sie Gefährten sind und nicht mehr Werkzeug?

Fischer: Mein Lieblingsausdruck ist, dass sie vom Robot zum Kobot oder Kollegen werden – im Sinne von kooperieren. Es ist jetzt schon so, dass sie mit Menschen zusammenleben und zusammenarbeiten können.

Wann taucht der erste Roboter in einem Potsdamer Pflegeheim auf?

Fischer: Ich würde vermuten, er ist schon da. Als wir vor einem halben Jahr den Workshop vorbereitet haben, waren wir bei einer Konferenz in Berlin. Dort wurde schon über Beispiele berichtet, wie mit Robotern etwa der Transport von Bettlaken organisiert wird, um Mitarbeitern mehr Zeit für andere Aufgaben zu geben. In Japan werden fellbesetzte Roboter, die wie kleine Robben aussehen und Geräusche machen, bei Demenzerkrankten eingesetzt, die keine sprachliche Kommunikation mit Menschen mehr eingehen. Diese Roboter-Robben reagieren auch, wenn der Patient sie zum Beispiel streichelt.

Lazarides: Es ist eine Unterstützung, es ersetzt keine menschliche Tätigkeit.

Sind Roboter irgendwann die besseren Ehepartner? Er bringt den Müll weg und wäscht ab und hat trotzdem immer gute Laune?

Fischer: Er wird nicht der bessere Ehepartner sein, er verbessert möglicherweise das Eheleben.

Lazarides: Oder das Single-Leben, wenn er abwäscht und den Müll wegbringt. Es ist einfach eine Auslagerung alltäglicher Tätigkeiten, die mehr Zeit für qualitätsvolle Dinge ermöglicht. Menschen werden weiter Menschen daten.

Ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich ein einsamer Mensch in einen Roboter verliebt und Sehnsucht nach ihm hat, wenn er in der Werkstatt ist?

Fischer: Je besser Künstliche Intelligenz wird, desto bessere Interaktion ermöglicht sie. Wenn auf Befehle bestimmte Effekte erfolgen, ist auch die Möglichkeit eröffnet, zu Bindungen zu kommen. Das merkt man heute schon bei Menschen, die zu ihrem Smartphone eine Art Bindung aufbauen.

Lazarides: Manche Menschen verlieben sich auch in Filmstars, denen sie nie begegnen oder vermissen ihr Auto oder ihren Hund. Ich würde es unter Science Fiction verbuchen, dass es ein grundlegendes Phänomen wird, dass Menschen nicht mehr über Datingapps andere Menschen daten und sich ausschließlich Roboter zulegen.

Wie sieht es umgekehrt aus: Kann ein Roboter irgendwann Emotionen empfinden und Persönlichkeit entwickeln?

Lazarides: Wir arbeiten an emotionssensiblen Robotern, die in der Lage sind, unsere Emotionen wahrzunehmen und zu bemerken, wenn sie Grenzen überschreiten. Es ist aber eine Gefahr, dass sich Laien hier alles vorstellen können, Science Fiction-Filme im Kopf haben und Ängste entstehen, die an Roboter gekoppelt sind. Die Realität ist anders. Da wird ein Roboter angesprochen, er dreht sich um und sagt immer wieder:„Ich verstehe Sie nicht.“ Wir gehen zu skeptisch heran und verbauen uns damit die positiven Möglichkeiten, die damit verbunden sind.

Fischer: Eine wichtige Einsicht ist, dass Filme darüber Erwartungshaltungen generieren und falsche Bilder bei Menschen entstehen. Wir wollen Mechanismen der Interaktion zwischen Mensch und Roboter verstehen. Wir haben die Forschungswelt und die Frage, wie die Erkenntnisse in der Realität umgesetzt werden und dem Menschen nützen können.

