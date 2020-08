Potsdam

Die Corona-Pandemie hat für Kira Vinke auch etwas Gutes. „Wir sind in der Coronakrise sicher noch nicht über dem Berg“, sagt die junge, am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (Pik) arbeitende Politikwissenschaftlerin. Aber eines stimme sie schon jetzt optimistisch: „Dass wir als Gesellschaft entschlossen und schnell handeln können, wenn wir uns bedroht fühlen.“

Kira Vinke wurde in Potsdam schon für frühere Studien ausgezeichnet. Quelle: Rüdiger Braun

Anzeige

Die zumeist zupackende und entschlossene Handlungsweise der Regierungen vieler Länder und die überwiegend besonnene Reaktion der Bürger auf die gefährliche Infektion lassen die junge Wissenschaftlerin hoffen, dass letztendlich auch ein entschlossenes und vernünftiges Handeln gegen den noch viel gefährlicheren Klimawandel möglich ist.

Weitere MAZ+ Artikel

Vinke ist nicht die erste, die zwei völlig verschiedene und doch auch ähnliche Krisen miteinander vergleicht. Sie ist aber vielleicht die erste, die das systematisch und wissenschaftlich tut. Zusammen mit ihren Pik-Kollegen, darunter Alt-Direktor Hans Joachim Schellnhuber und dessen Nachfolger im Amt, Johan Rockström, hat sie einen Forschungsartikel in der Cambridge University Press veröffentlicht.

Parallelen zwischen Corona und Klimakrise

Dieser legt erstaunliche Parallelen zwischen der Corona-Krise und der noch viel weiter reichenden Klimakrise offen. „Der Umgang mit der Pandemie lässt sich natürlich nicht eins zu eins auf den Umgang mit dem Klimawandel übertragen“, sagt Vinke der MAZ. Aber es gebe Ähnlichkeiten.

Analogien gibt es dem jetzt publizierten Artikel zufolge zum Beispiel schon bei der Entdeckung und Analyse des Problems. So wie Ende 2019, Anfang 2020 chinesische Mediziner es plötzlich mit einem neuartigen Virus aus der Gattung der Coronaviridae zu tun hatten, so bemerkten Wissenschaftler bereits im 19. Jahrhundert, dass bestimmte Effekte –nämlich der sogenannte Treibhauseffekt – die globale Temperatur erhöhen konnten.

In beiden Fällen stellte sich die Frage: Wie gefährlich ist das Phänomen? Was können wir tun, um schädliche Wirkungen abzuwenden? Und in beiden Fällen musste relativ schnell reagiert werden, ohne wirklich sicher sein zu können.

Gerade in unterschiedlichen Reaktionen von Regierungen auf die sich schnell entfaltende Corona-Krise sieht Vinke dann ein Lehrstück für die Bewältigung der Klimakrise. „Regierungen, die wissenschaftliche Ergebnisse leugnen, wie die Trump-Administration in den USA oder Bolsonaro in Brasilien, sind viel schlechter weggekommen als diejenigen, die Experten befragten und deren Rat befolgten, wie (Jacinda) Arderns Regierung in Neuseeland oder (Angela) Merkels Regierung in Deutschland“, heißt es im Text. Dadurch hätten letztere Länder Zeit gewonnen, angemessen mit der Krise umzugehen.

Der Zeitpunkt des Eingreifens zählt

Im richtigen „Interventionsmoment“ liegt für Vinke der Schlüssel, der über Rettung oder Verderben entscheiden könnte. „Die Corona-Krise ist ein Testfall für globale Notfallvorsorge und -management im Allgemeinen“, erläutert sie. „Die Pandemie hat gezeigt, dass eine noch größere Gesundheitskrise abgewendet werden kann, wenn die Reaktionszeit auf ein Minimum beschränkt wird. In der Tat sollten wir uns genau diese Lektion zu Herzen nehmen und sie auf die Klimakrise anwenden.“

Allerdings findet sie, dass sowohl bei der Pandemie wie auch bei der Klimakrise eigentlich zu spät eingegriffen wurde, um die Gefahr als ganze abzuwenden. „Nicht zu jedem Zeitpunkt konnten im Verlauf der Pandemie weitere Schäden und Opfer verhindert werden“, sagt sie der MAZ. Immerhin sei aber bei umsichtigen Staaten so frühzeitig eingegriffen worden, dass es noch Chancen auf Eindämmung gab.

Die Option danach: Irgendwie mit den unvermeidlichen schlimmen Folgen umgehen, aber zumindest diejenigen Folgen vermeiden, die unbeherrschbar wären. Während man bei Corona weitere Infektionen natürlich nicht verhindern kann und auch schon viele Leute erkrankt und sogar gestorben sind, will man zumindest die Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden.

Unbeherrschbare Folgen vermeiden

Im Falle des Klimaschutzes könne es nur heißen: Das Energie- und das Transportsystem sowie die Landwirtschaft schnell so zu verändern, dass die schon unvermeidliche Erderwärmung wenigstens nicht so schlimm ausfällt. Und gerade bei der Klimakrise gelte, was bei Corona das Schlimmste verhindert habe: Maßnahmen müssten früh erfolgen. „Wir können uns nicht erst in fünf oder zehn Jahren entscheiden, den Amanzonasregenwald oder den Permafrost zu schützen. Wir müssen es jetzt tun“, so Vinke.

Der womöglich ausschlaggebende Kapitel ist das Letzte des Aufsatzes. Vinke erinnert daran, wie viel Vernunft und Solidarität die Menschen im Rahmen der Pandemie gezeigt haben. Doch dies sei nicht so leicht auf die Klimakrise zu übertragen. Während bei der Pandemie politische Entscheidungsträger zum Beispiel direkt für Coronatote im Land verantwortlich gemacht werden konnten und können, gebe es diesen direkten Bezug bei der Klimakrise nicht.

Das Verständnis für Mitgefühl und Verantwortung müsste im Falle der Klimakrise über Grenzen und Zeiten hinweg ausgedehnt werden. Allerdings ist Vinke zuversichtlich, dass eine bessere Kommunikation der wissenschaftlichen Fakten und weniger politische Polarisierung doch in diese Richtung führen könnten. Ihr Schluss aus dem Corona-Klima-Vergleich: Die Lektionen, die wir in der Coronakrise gelernt haben, sollten genutzt werden, um unseren Planeten zu schützen –wie alte Menschen vor einer Infektion – und ihn für künftige Generationen zu bewahren –so wie Krankenhausbetten für schwer betroffene Patienten.

Fordert einen Solidarpakt zwischen Jung und alt: Der frühere Pik-Dorektor Hans Joachim Schellnhuber. Quelle: ZB

Der frühere Pik-Direktor Schellnhuber hat hinsichtlich dieser Solidaritätserfahrung eine Idee, wie man im Rahmen der Pandemie dem Klimaschutz Beine machen könnte: Durch einen Vertrag zwischen Jung und Alt: „Die jüngeren Generationen würden sich damit einverstanden erklären, die Älteren vor Covid-19 zu schützen, indem sie an Maßnahmen wie Social Distancing festhalten, während die älteren Generationen auf Maßnahmen drängen würden, um die globale Erwärmung im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris zu halten.“

Von Rüdiger Braun