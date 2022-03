Potsdam

Der Vermieter der Josephinen-Seniorenwohnanlage Burgstraße 6a will das Haus offenbar für Geflüchtete aus der Ukraine öffnen. In einem Schreiben an die Bewohner, das der MAZ vorliegt, verweist die Gesellschaft im Zusammenhang mit der „aktuellen, brisanten Lage in der Ukraine und den damit verbundenen hohen Flüchtlingszahlen“ auf „kurzfristigen Handlungsbedarf“.

Platz für bis zu 350 Ukrainer

Deshalb habe man sich „entschlossen, in der Übergangszeit die Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine – überwiegend Frauen mit ihren Kindern – bereitzustellen“. Angekündigt wird „demnächst“ die Anlieferung neuer Möbel, „damit bis zu 350 Personen einziehen können“.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Wohnanlage ist im Herbst 2021 mit der Kündigung der teils hochbetagten Bewohner in die Schlagzeilen geraten. Um die Interessen der noch im Haus verbliebenen Menschen kümmert sich ein Bündnis aus Seniorenbeirat, Mieterverein Potsdam und Verbraucherzentrale Brandenburg.

Potsdamer Bündnis begrüßt Initiative

Das Bündnis begrüßte in einer am Montag verbreiteten Erklärung, „die in der Immobilie leerstehenden Wohnungen kurzfristig für aus der Ukraine geflüchtete Menschen herzurichten. Passen würde es, diesen Wohnraum vordringlich älteren Geflüchteten zur Verfügung zu stellen.“

Für den „langfristigen Erhalt des Betreuten Wohnens in der Burgstraße“ brauche es nach Meinung der Bündnispartner aber „weiterhin ein Gesamtkonzept“. Eine Anfrage der MAZ beim Vermieter, wann mit dem Einzug erster Geflüchteter zu rechnen sei, blieb am Montag zunächst unbeantwortet. Zuletzt hatte der Betreiber, die Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam (SGG), angekündigt, Studentenwohnungen im den Haus einrichten zu wollen.

Von Volker Oelschläger