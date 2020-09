Potsdamer Wohnungskonzern wird 30

Bornstedter Feld

Der städtische Wohnungskonzern ProPotsdam wird am Sonntag 30. Wegen der Corona-Beschränkungen verzichtet das Unternehmen aber auf einen Festakt, sagte Sprecherin Anna Winkler am Mittwoch der MAZ. Man werde sich mit einer kleinen Aufmerksamkeit am Montag bei allen Mitarbeitern für ihre Arbeit bedanken.

Am 6. September 1990 hatte der damaligen Oberbürgermeister Horst Gramlich ( SPD) im Wege der Umwandlung des Vermögens des Volkseigenen Betriebes (VEB) Gebäudewirtschaft Potsdam die Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft Potsdam mbH ( Gewoba) gegründet. 2005 wurde daraus die ProPotsdam. In der Innenstadt, im Bornstedter Feld, in den großen Wohngebieten im Süden, in Babelsberg und in Krampnitz ist sie im Auftrag der Landeshauptstadt tätig und hat sich auch selber stark verändert.

Anzeige

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

„Waren wir zu Beginn vor allem eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft mit unsanierten Beständen mit vielen ungeklärten Eigentumsverhältnissen, sind wir mittlerweile zum führenden kommunalen Dienstleister der Landeshauptstadt für Wohnen, Bauen und Entwickeln geworden“, erklärte am Mittwoch der Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal. Seit 2006 sind unter dem Dach der ProPotsdam GmbH alle mit Sanierung, Bau und Entwicklung betrauten kommunalen Unternehmen in Potsdam vereint.

Weitere MAZ+ Artikel

17.500 Wohnungen jetzt, 2500 kommen dazu

Zu den Aufgaben zählen die Schaffung neuer Wohnstandorte, die Sanierung der Innenstadt und die Bewirtschaftung eines Bestandes von über 17.500 Wohnungen. Darüber hinaus betreibt die Pro den Volkspark, die Biosphärenhalle und das Sportareal Luftschiffhafen“.

Co-Geschäftsführer Bert Nicke dankte den allen jetzigen und früheren Mitarbeitern, „die sich seit 1990 immer wieder neuen Herausforderungen stellten und damit die Basis für die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmensverbundes legten.“ Einen besonderen Dank richtete er an Horst Müller-Zinsius, der nahezu 20 Jahre die Geschicke der Gesellschaft lenkte.

1,2 Milliarden Euro werden investiert

Bis 2030 soll die ProPotsdam rund 1,2 Milliarden Euro investieren, 2.500 neue Wohnungen bauen und den Wohnungsbestand vollständig saniert haben. Mit dem neuen Stadtteil in Krampnitz und der Mitwirkung bei der grundlegenden Erneuerung des Schlaatz stehen zudem zwei große Projekte an, die das Wohnen und Leben in Potsdam nachhaltig prägen werden.

Von maz-online/ rai