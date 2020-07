Potsdam

Der Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt bleibt weiter angespannt. Das bestätigen ein Potsdamer Makler, Stadtverwaltung, Mieterverein und Pro Potsdam. Die Marktanalyse der Immobilienplattform Immowelt hat offensichtlich wenig mit der Realität der Potsdamer Mieter zu tun.

Das Ergebnis der Marktanalyse der Immowelt AG, dass die auf der Plattform angebotenen Mietpreise bundesweit am stärksten gesunken sind, war für einige Potsdamer kaum zu glauben. Nach der MAZ-Veröffentlichung der Nachricht, kommentierten Potsdamer ungläubig auf Facebook „Märchenstunde?“ und „Das wundert mich jetzt aber sehr, hab ich was verpasst?“.

„Unter 12 Euro geht nichts im Neubau“

Tatsächlich haben die um neun Prozent gesunkenen Angebote der Vermieter auf Immowelt nichts mit der Realität zu tun. Das bestätigen auch die, die den Potsdamer Wohnungsmarkt sehr gut kennen oder mitgestalten.

Andreas Güthling, Makler und Franchise-Geschäftsinhaber eines Von Poll-Immobilienbüros in Potsdam, sieht die Lage in Potsdam drastisch: „In den letzten vier Jahren gab es extreme Mietpreiserhöhungen von etwa 30 Prozent.“ Er kann in Potsdam keinen Preiseinbruch feststellen, den die Angebotspreise der Immowelt suggerieren. „Unter zwölf Euro geht nichts im Neubau “, sagt er. Je nach Lage würde es teurer werden. So beginne der Quadratmeterpreis in der Berliner Vorstadt bei mehr als 14 Euro. Selbst im Plattenbau sei es kaum möglich, unter zehn Euro pro Quadratmeter zu kommen. Schuld an der Preisexplosion seien knappere und teurere Grundstücke, höhere Baukosten und energetische Auflagen.

Extremer Mietpreisanstieg ist abgeflacht

Rainer Radloff, Vorstand des Mietervereins Potsdam, spricht von etwas günstigeren Mietpreisen: „Soweit ich die Mietenentwicklung in Potsdam verfolge, kann ich eine solche Verringerung der Angebotsmieten nicht erkennen.“ Er nimmt eher das Gegenteil wahr: „Weiterhin und insgesamt sehe ich eine Steigerung, auch wenn diese abgeflacht ist.“ Laut seiner Einschätzung sei der Quadratmeter in Potsdam etwas günstiger. Bei einer ab 2009 errichteten 40-Quadratmeter-Wohnung koste er zwischen 9,36 und 11,88 Euro.

In einem Punkt scheint Radloff der Immowelt-Analyse Recht zu geben: Der Preisanstieg scheint abgeflacht. Jan-Carl Mehles, Leiter der Marktforschung bei Immowelt, erklärt der MAZ den Hintergrund seiner Ergebnisse: „Die Wohnungen wurden zu höheren Preisen angeboten. Vermieter vergleichen ähnliche Angebote und so schaukelt es sich hoch.“ Dass das Ausprobieren von ambitionierten Preisen bei Maklern üblich ist, bestätigt auch der Makler Güthling: „Aber manche übertreiben es“, sagt er.

Suche ist für Singles und Familien am schwersten

Ein weiterer Grund für das Abflachen der Preissteigerung könnte sein, dass Potsdamer auch schlicht nicht bereit sind, teure Mieten zu zahlen und die Angebote der Vermieter auf wenig Resonanz stoßen. Doch besonders wenn jemand in Not ist, könnten die hohen Angebote angenommen werden. Ein Wohnraummangel verstärkt das Problem.

„Vor allem Einzelpersonen und kinderreiche Familien haben es schwer, ein bedarfsgerechtes Wohnungsangebot zu finden“, sagt eine Sprecherin der Stadt Potsdam. Auch die Stadtverwaltung widerspricht damit einer Entspannung des Wohnungsmarktes.

Es gibt wenige, günstige Wohnungen

Einen Lichtblick gibt Constance Kniep, Sprecherin der Pro Potsdam. „Unsere 600 Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung bieten wir nur direkt an oder über die Landeshauptstadt.“ Immobilienportale wie Immowelt würden nur in Einzelfällen genutzt – deswegen seien auch die Durchschnittspreise der Marktanalyse nicht repräsentativ. Die Stadtspuren-Wohnungen der Pro Potsdam lägen aktuell im Schnitt bei rund 6,50 Euro pro Quadratmeter – statt 10 Euro wie Immowelt angibt.

„Die seit einigen Jahren vorgegebenen Kappungen der Mietenbremse wirken und das zeigt sich inzwischen auch in statistischen Auswertungen“, sagt Kniep. Im August 2020 wird laut Landeshauptstadt der neue Mietspiegel für Potsdam vorgestellt und damit der neue Richtwert für die Mietpreisbremse. Verraten hat die Stadt zum neuen Mietspiegel noch nichts.

Von Jan Russezki