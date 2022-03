Potsdam

Neun Wohnungen konnten seit Inkrafttreten der Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum in Potsdam für den Wohnungsmarkt zurück gewonnen werden. In einem Fall kam nach Mitteilung des zuständigen Rathaus-Fachbereichs Paragraf 8 zur Geltung, nach dem die Stadt anordnen kann, „dass eine nicht genehmigungsfähigeZweckentfremdung beendet und der Wohnraum wieder Wohnzwecken zugeführt wird“.

In weiteren acht Fällen sei nach „angezeigten Zweckentfremdungen durch Leerstand“ über eine „Kontaktaufnahme“ Wohnraum reaktiviert worden.

Potsdams Verbotssatzung gilt seit April 2021

Die Verbotssatzung ist von den Stadtverordneten nach mehrjährigem Vorlauf am 3. März 2021 beschlossen worden. Rechtskräftig ist sie seit der Veröffentlichung im Amtsblatt am 29. April 2021. Anlass für das Regelwerk war die Annahme, dass dem angespannten Potsdamer Wohnungsmarkt etwa durch ungenehmigte Ferienquartiere und spekulativen Leerstand eine erhebliche Menge an Wohnraum entzogen wird.

Eine offizielle Schätzung gab es im Sommer 2018, als die Stadt auf der Grundlage von Übernachtungssteuer und Tourismuszahlen allein die Anzahl der als Ferienquartier zweckentfremdeten Mietwohnungen auf 130 bis 200 Wohnungen taxierte. Die Dunkelziffer könnte deutlich höher sein. Schon auf dem Internetportal Airbnb sollen für Potsdam zeitweise bis zu 380 Wohnungen angeboten worden sein.

Potsdam kündigt Recherche zu Ferienwohnungen an

Genauere Zahlen wollte das Potsdamer Rathaus nach Inkrafttreten der Satzung liefern: „Die Ermittlung unabhängiger und verlässlicher Daten in diesem Bereich ist eines der wesentlichen Ziele bei der Einführung eines Zweckentfremdungsverbots. Erst mit einer Zweckentfremdungsverbotssatzung besteht dann eine Rechtsgrundlage für die Erhebung entsprechender Daten“, teilte der Fachbereich Wohnen im Juni 2019 auf Anfrage des Stadtverordneten Sascha Krämer (Linke) mit.

Obwohl die Satzung seit einem knappen Jahr vorliegt, hat es die angekündigte Datenerhebung noch nicht gegeben. Ein Grund: Personalmangel. „Eine Recherche und Erhebung von Wohnungen über diese Anbieterportale für den Verdacht der Fremdbeherbergungen war bisher nicht möglich“, teilte der Wohnen-Fachbereich auf MAZ-Anfrage mit: „Die Planung dieser konkreten Aufgabe ist uns derzeit auch noch nicht wegen fehlender Ressourcen möglich.“ Allerdings sei auch „zweifelhaft, ob der Aufwand zum gewünschten Erfolg führt“.

Bisher 72 Anzeigen und Hinweise

Insgesamt seien im Rathaus seit Inkrafttreten der Satzung 29 Anzeigen und 43 Hinweise zu Verdacht einer Zweckentfremdung von Wohnraum eingegangen. In 42 Fällen habe sich der Tatbestand einer Zweckentfremdung „erwiesen“, so der Fachbereich. In 13 dieser Fälle handle es sich um eine „genehmigungsfähige Fremdnutzung“, in 29 Fällen stehe das Prüfergebnis noch aus.

Von Wohnungseigentümern seien im Fachbereich bisher insgesamt 82 Anträge auf Fremdnutzung gestellt worden. 70 dieser Anträge seien bislang abgearbeitet, also „genehmigt beziehungsweise negativ attestiert“ worden. 29 Anträge betrafen laut Fachbereich die Genehmigung einer Fremdbeherbergung in insgesamt 39 Wohnungen über mehr als acht Wochen im Kalenderjahr, das ist die mit der Satzung gesetzte Frist, ab der eine Genehmigungspflicht gilt.

Potsdams Kategorien von Zweckentfremdung

Zweckentfremdung von Wohnraum ist in der Satzung für drei Kategorien definiert. Zum einen, wenn mehr als 50 Prozent der Gesamtfläche für gewerbliche oder berufliche Zwecke verwendet wird. Zweitens, wenn der Wohnraum „mehr als insgesamt acht Wochen im Kalenderjahr für Zwecke der Fremdbeherbergung, insbesondere zu einer gewerblichen Zimmervermietung oder der Einrichtung von Schlafstellen, genutzt wird“.

Drittens, wenn Wohnraum „länger als sechs Monate leer steht, baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird, dass er nicht mehr für Wohnzwecke geeignet ist, oder beseitigt wird“.

Auf den Verdacht spekulativen Leerstands zielt ein vom Netzwerk „Potsdam – Stadt für alle“ geführter Blog, in dem aktuell 27 Immobilien mit teils mehr als zehn leerstehenden Wohnungen gelistet sind.

Noch keine Geldbußen in Potsdam

Jede Form von Zweckentfremdung ist genehmigungspflichtig. Nach Paragraf 4 der Satzung sind Genehmigungen bei Bereitstellung von Ersatzwohnraum an anderer Stelle möglich. Paragraf 5 regelt die Möglichkeit von Ausgleichszahlungen: „Die Höhe der Ausgleichszahlung soll den Schaden, der dem Wohnungsmarkt durch die Zweckentfremdung entsteht, ausgleichen“, heißt es dazu im Paragraf 7. Nach Mitteilung des Fachbereichs gab es bislang noch keine Ausgleichszahlungen.

Verstöße gegen die Satzung können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Dazu kam es in Potsdam aber auch noch nicht: „Sanktionen erfolgten bisher nur in Form von Befristungen und/oder Auflagen“, teilte der Fachbereich auf MAZ-Anfrage mit.

Von Volker Oelschläger