Berliner Vorstadt

Die Anwohner können kaum noch schlafen; die Vögel sind völlig „durch den Wind“: Eine neue Wegebeleuchtung in den Behlerthöfen bringt Mensch und Tier um ihre dringend nötige Nachtruhe. Seit die städtische Wohnungsgesellschaft Pro Potsdam am 19.November neue Wegeleuchten in Betrieb genommen hat, haben es die Mieter im Erdgeschoss auch nachts hell und alle zusammen „genießen“ ein Vogelkonzert schob ab zwei Uhr morgens.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das sind Stadionleuchten“, sagt eine Anwohnerin: „Die strahlen bläuliches Flutlicht ab. Die Rotkehlchen glauben, es sei Tag und fangen an zu singen. Ihr Lebensrhythmus kommt durcheinander; das Paarungs- und Brutverhalten wird gestört.“

Leuchtmittel sind nicht wechselbar

Mehrere Mieter haben die Pro kontaktiert und erfahren, dass man die „Leuchtmittel“ in den Lampen nicht austauschen kann; man könne nur den kompletten Lampenkopf wechseln, hieß es. Die Bewohner griffen zur Selbsthilfe, besorgten orangefarbene Müllsäcke, stülpten die am 17. Dezember über die Lampenköpfe und befestigten sie mit Klebeband, so dass keine Kleberückstände auf den Lampen zurückbleiben konnten. Fortan strahlten die Lampen orange; das Vogelkonzert hörte prompt auf. Am 28. Dezember dann schickte die Wohnungsgesellschaft ein Team, das die Müllsäcke wieder entfernte.

Die ProPotsdam ließ die von Mietern angebrachte „Dimmung“ durch orangefarbene Mülltüten wieder entfernen. Quelle: privat

Henner List (40) hat wegen des Lichteinfalls Jalousien gekauft und angebracht: „Unsere Tochter ist sieben und oft so gegen elf wieder wach geworden, weil die Lampen in ihr Hochbett scheinen“, erzählt er. Morgens sei sie dann nochmals geweckt worden durch die „Vogelkonzerte“.

Unternehmen sieht sich im Recht

„Als Eigentümerin haben wir für unsere Wohngebäude und -höfe Verkehrssicherungspflichten“, erklärte Pro-Potsdam-Sprecherin Jessica Beulshausen auf MAZ-Anfrage. Die verwendeten Standleuchten dienten der sicheren Benutzung der Hauptzugänge, der Wege sowie der Stellplätze. Sie seien „gemäß DIN bemessen und richten sich nach den gültigen Vorschriften der Unfallverhütung. Die Leuchtfarbe ist entsprechend der Leuchtstärke warmweiß und gemäß der zu gewährleistenden geringsten Helligkeit ausgelegt.“

Keine Vorgaben der Stadt zur Lichtfarbe

In Bezug auf die Lichtfarbe gebe es für das Stadtgebiet Potsdam keine Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörde hinsichtlich einer möglichen Gefährdung von Tierarten, versicherte Beulshausen. Die Leuchten seien so ausgebildet, dass sie einen gewissen Schutz gegen Vandalismus und Diebstahl von Leuchtmitteln bieten: „Darum sind auch aus Energiespargründen LED-Leuchtmittel mit einer sehr langen Lebensdauer in einem geschlossenen Gehäuse verbaut. Das geschlossene System diene auch dem Schutz von Insekten. Man befinde sich mit der Mieterin im Austausch und prüfe derzeit ihre Hinweise.

Anwohner ignorieren Verbot

Anwohner hatten sich mit der angekündigten Tütenaktion über ein Verbot der Pro Potsdam hinweggesetzt, weil sie das Problem schnell klären wollte. Eine Mitarbeiterin der Pro Potsdam erklärt gegenüber der Mieterin Angela Kaiser, vor dem Jahresende könne das Unternehmen gar nichts ändern am Licht; sie werde Anfang Januar darauf zurück kommen. „Bislang hat sich keiner bei mir oder anderen gemeldet“, sagt Kaiser: „Von Austausch kann da keine Rede sein.“ Die Mitarbeiterin der Pro Potsdam habe ihr erklärt, wenn die Mieter Tüten über die Lampen stülpten, seien sie im schlimmsten Falle verantwortlich, wenn jemand stürzt und dabei stirbt. „Warum“, so kontert Henner List, „gibt es dann im letzten Innenhof (in Richtung Heiliger See – d.Red.) gar keine Lampen?“

Nachtlicht-Projekt der Geo-Forscher

Jetzt wollen sich die Bewohner der Behlerthöfe am Nachtlicht-Bühne-Projekt des Deutsches Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam beteiligen, das in zwei Pilotstudien so genannte Citizen-Science-Apps für die Dateneingabe entwickelt, mit denen jeder Bürger das Licht in der Nacht feststellen und kartieren kann. Die vom GFZ koordinierte App untersucht Lichtverschmutzung. Das Institut arbeitet dafür mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem Institut für Datenwissenschaften und Institut für Planetenforschung, Berlin, mit der Technischen Universität Berlin, dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) und dem Citizen-Scientist-Co-Design-Team zusammen.

Satelliten zeigen wachsende Lichtverschmutzung

Satellitenaufnahmen von der Erde bei Nacht zeigten eine weltweite Zunahme der Lichtverschmutzung - auch in Deutschland, schreibt das GFZ auf seiner Internetseite. „Verlässliche Daten zu den Ursachen, das heißt die Lichtemissionen von öffentlichen, gewerblichen und privaten Lichtquellen am Boden fehlen aber noch weitgehend und lassen sich auch nicht per Satellit ermitteln. Wir entwickeln eine App, mit der wir künstliche Lichtquellen entlang von Straßen kartieren können – vom beleuchteten Fenster und Werbeschild bis zur Straßenlaterne. Wir erforschen die Zusammenhänge zwischen der von Satelliten gemessenen Lichtemission und der Art und räumlichen Verteilung künstlicher Lichtquellen auf der Erde.

Singvögel im Brutverhalten gestört

Angela Kaiser hat diverse Veröffentlichungen zu den Auswirkungen nächtlichen Lichts auf Menschen und Tiere studiert und erfahren, dass verschiedene Singvogelarten immer früher in der Saison beginnen, ihre morgendlichen und abendlichen „Gesänge“ anzustimmen, vor allem Rotkehlchen und Amseln.

Kunstlicht gilt als Stressfaktor, auf den sich viele Arten nicht einstellen können. Künstliches Licht störe den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus, heißt es in einem Beitrag auf utopia.de. Der gesunde Schlaf von Menschen und Tieren werde gestört und die Erholung der Arten behindert. Vögel würden desorientiert und kollidierten mit hell beleuchteten Häusern, veränderten ihr Sing- und Fortpflanzungsverhalten. Nachwuchs werde früher geboren und das dann in einer Jahreszeit, in der es noch viel zu wenig Insektennahrung gibt.

Weißes Licht sollte schwächer „brennen“

Einem Bericht des Internetportals „nachhaltig-beleuchten.de“ zufolge strahlen viele LED-Straßenlaternen ein neutralweißes Licht mit rund 4000 Kelvin ab, was deutlich heller wirkt als das „wärmere“ 2200-Kelvin-Licht aus Natriumdampflampen, weil die Augen umso empfindlicher sind, je bläulicher das Licht ist. Deshalb habe man in Großbritannien verfügt, dass bei der Umstellung von Natrium auf LED die Beleuchtungsstärke um eine Beleuchtungsklasse gesenkt wird. In den USA werde die Stärke deshalb auf die Hälfte reduziert. In Deutschland dagegen werde der Blauanteil in der Lichtplanung gar nicht berücksichtigt.

Anwohner fordern andere Lichtfarbe

Angela Kaiser und Mitbewohner der Behlerthöfe fordern die Stadt Potsdam auf, alle noch weiß strahlenden Lampen auf warmes Licht umzustellen und die Lichtleistung zu senken. „True Amber-LEDs“ sollen das möglich machen; sie erzeugen warm-gelbes Licht und emittieren kein Blaulicht.

Das orangefarbene Licht – gefiltert durch eine Mülltüte – lässt die Singvögel nachts wieder schlafen und „flutet“ nicht die Wohnungen in den Erdgeschossen. Doch die ProPotsdam ließ die „Dimmung“ der Anwohner wieder entfernen. Quelle: privat

Henner List fordert zudem den Einsatz von Bewegungsmeldern, die das Licht nur bei Bedarf anschalten. „Das Licht, das die Pro da installiert hat, beleuchtet doch nur die Autos. Wer seinen Haustürschlüssel sucht, hat durch es durch Hausnummernlampen hell genug.“

Von Rainer Schüler