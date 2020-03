Potsdams Mieter sollen geschützt werden

Potsdam

Die Potsdamer Wohnungswirtschaft bereitet sich auf die Folgen der Corona-Epidemie für ihre Mieter und die eigene Zahlungsfähigkeit vor, wie eine Umfrage der MAZ unter den wohnungspolitischen Akteuren ergeben hat.

Keine Räumungen während der Corona-Krise

„Als kommunales Unternehmen stehen wir selbstverständlich auch in dieser Krisenzeit zu unserer sozialen Verantwortung. Gewerbe- und Wohnungsmieter der Gewoba, die sich in den kommenden Wochen infolge der Epidemie mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sehen, lassen wir nicht allein“, erklärte Jörn-Michael Westphal, Geschäftsführer der Pro Potsdam, am Dienstag. Die Immobilienholding ist mit fast 18.000 Wohnungen Potsdams größter Vermieter.

Bei Mietschulden werden die Mieter ab April zwar über ihren Kontostand informiert, „weitere Maßnahmen des standardisierten Mahnverfahrens werden bis zu einer Einzelfallklärung unter Berücksichtigung staatlicher Hilfen wie beispielsweise Wohngeld nicht erfolgen“, teilt die Pro Potsdam mit. Das bedeutet, dass beispielsweise Zwangsräumungen vorerst ausgesetzt sind. Wer schon Mietschulden absehen kann, soll sich schriftlich melden. Das sei die Grundlage für jede Einzelfallklärung.

Keine Sperrungen bei Zahlungsschwierigkeiten durch die EWP

Auch die Energie & Wasser Potsdam (EWP) reagiert und führt „in der angespannten Situation durch Corona keine Strom-, Gas-, Fernwärme- oder Wassersperrungen durch“. Für Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten werden individuelle Lösungen vereinbart, um diese schwierige Phase zu meistern, teilt die EWP mit. Dies bedürfe „eines intensiven Austauschs mit unseren Kunden, für den wir offen sind.“ Die EWP-Hotline unter der Telefonnummer 0800 661-3000 hat aus diesem Grund ihre Telefonzeiten von 8:00 bis 18:00 verlängert.

Fehlende Einnahmen sind auch Risiko für Vermieter

Die Einnahmeverluste durch fehlende Mietzahlungen sind auch ein Risiko für die Pro Potsdam, wie Westphal sagte: „Drohende Mietrückstände können auch den Unternehmensverbund treffen.“

Gerade in schwierigen Zeiten brauche das Unternehmen die Mieten, um die laufenden Kosten zu decken, etwa um die hohen Kredite für die zahlreichen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen zu bedienen und laufende Instandhaltungen zu bezahlen. Auch der Betrieb der Begegnungsstätten in den Wohngebieten und das Sponsoring vieler gemeinnütziger Einrichtungen in Potsdam würde „über die Mieten finanziert“.

Genossenschaften: „Wir finden Lösungen für unsere Mieter“

Die Genossenschaften zählen zu den größten Vermietern der Stadt. „Wir bereiten uns auf Einnahmeverluste vor, die Risikobewertung findet bereits statt. Wir prüfen, welche Instandhaltungsmaßnahmen wir verschieben können und ob wir Kredite bekommen“, sagt Matthias Pludra, Vorstandssprecher der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 (PWG).

Für die Mieter gelte – und das sei „nichts Neues“ – dass die Genossenschaft eine Lösung für ihre Belange findet. Sozialmanagement sei in der Satzung festgeschrieben und – egal ob bei den Wohnungen oder den Gewerbeflächen – man sei „an langfristigen Beziehungen“ interessiert, so Pludra.

Haus & Grund : „Staat muss sich an Wohnkosten beteiligen“

Etwa ein Drittel der Potsdamer Wohnungen wird von privaten Kleinvermietern zur Verfügung gestellt, deren Interessenvertretung der Verband Haus & Grund ist. „Es besteht Unsicherheit bei den privaten Kleinvermietern, aber sie sind sich ihrer Verantwortung bewusst“, sagt der Landesvorsitzende Lars Eichert.

Die Bewältigung der drohenden Mietausfälle infolge der Corona-Krise seien „eine gemeinschaftliche Aufgabe, bei der man nicht alles auf den Vermieter abwälzen kann“. Der von der Bundesregierung angekündigte Kündigungsschutz für sechs Monate reiche nicht aus. „Damit würden die Probleme nur aufgeschoben“, so Eichert. Er plädiert für einen erleichterten Zugang zu Wohngeld als Zuschuss zu den Mietkosten. Es müsse aber auch sichergestellt werden, „dass dieses Geld auch beim Vermieter ankommt“, so Eichert.

Mieterschutzbund rät zu Gesprächen mit dem Vermieter

Für die Mieter kämpft der Deutsche Mieterschutzbund (DMB). „Die Mieter machen sich Sorgen und kontaktieren unsere Vereine“, sagt Rainer Radloff,der Landesvorsitzende des DMB. Er betont: „Es gilt der Grundsatz, dass der Mieter die Miete zu zahlen hat, denn die Vermieter benötigen das Geld für Instandhaltungen oder bei Kleinvermietern auch für ihren eigenen Lebensunterhalt.“

Trotz des geplanten Kündigungsschutzes bei Mietschulden sagt Radloff: „Wer ohne Job ist, ist nicht gänzlich ohne Geld. Als erstes sollte man immer möglichst die Miete zahlen, denn nach zwei ausstehenden Monatsmieten kann man nach heute geltender Rechtslage gekündigt werden und es droht Wohnungsnot.“ Man solle bei Zahlungsproblemen „nicht auf den Staat warten, sondern auf seinen Vermieter zugehen“, denn die seien in großer Zahl „gutmütig“, so der Chef des Mieterschutzbunds.

Wolfhard Kirsch ruft Vermieter zu Verzicht auf

Ein Beispiel dafür kann Wolfhard Kirsch geben, Stadtverordneter des Bürgerbündnisses und selbst Vermieter. Er sagte der MAZ, „dass in so schwierigen Zeiten jeder gucken muss, dass er seine Mieter überleben lässt. Wir müssen Lösungen finden und in unverschuldeten Notlagen zusammenstehen“, so Kirsch.

Er wisse von einem Babelsberger Vermieter, der einer langjährigen Ladenbesitzerin in der Karl-Liebknecht-Straße auf die Miete verzichtet hat und nur Nebenkosten kassiert. „Wer sich dazu in der Lage sieht, sollte diesem Beispiel folgen“, sagte Kirsch. Auch er habe Gewerbemieter in seinen Immobilien. „Verzichten kann ich nicht, aber wir werden uns etwas einfallen lassen.“

