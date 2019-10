Rollstuhlfahrer klagt über Busse in Potsdam

Potsdam

Noch immer haben Rollstuhlfahrer in Potsdam Probleme mit dem Öffentlichen Nahverkehr. Darauf hat der städtische Beirat für Menschen mit Behinderungen kürzlich im Ausschuss für Gesundheit und Inklusion hingewiesen. Konkret geht es um den Fall eines Mannes in einem Elektro-Rollstuhl, dem die Mitnahme in einem Linienbus der Havelbus Verlehrsgesellschaft verweigert worden war.

„In hohem Maße betroffen und ungehalten“

In einem der MAZ vorliegenden Schriftwechsel zwischen dem Betroffenen und dem Verkehrsbetrieb wird die Situation geschildert: Der Potsdamer Rollstuhlfahrer wollte am Morgen des 20. September am Hauptbahnhof in einen Bus in Richtung Bornstedt steigen, doch der Busfahrer habe ihm das untersagt. „Begründet wurde die Weigerung des Busfahrers damit, dass er einen schweren Elektrorollstuhl nicht mehr mitnehmen dürfte“, schreibt der Betroffene. Dem sei ein „kurzes und unangenehmes Gespräch“ gefolgt, in dem es im Kern um die genauen Begrifflichkeiten für den genutzten Rollstuhl ging. „Ich betonte, dass man so auch Menschen mit Behinderung diskriminieren könne, worauf Ihr Mitarbeiter entgegnete: ’Ja, die Leier kennen wir schon!’“, schreibt der abgewiesene Mann und sagt: „Sie werden verstehen, dass ich in hohem Maße ungehalten und betroffen über den Vorfall bin.“

Was darf mit in Bus und Bahn? Den Beförderungsrichtlinien des VBB zufolge, dürfen Rollstühle und Kinderwagen in Bussen und Trams mitgenommen werden – sie haben auch Vorrang vor anderen Gegenständen. Fahrräder hingegen sollte man besser nicht mitnehmen, sie dürfen nämlich nur dann in die Öffis, wenn die Fahrzeuge speziell dafür ausgerichtet sind – und wenn ein Rollstuhlfahrer den platz Praucht, muss das Fad sowieso raus. Das gilt nicht für Kinderfahrräder und Klappräder: Die gelten als Handgepäck und sind erlaubt. Hund, Katze, Maus und Goldfisch darf man in Bus und Bahn dabeihaben, wenn sie in einem entsprechenden Behältnis sind, oder, im Fall von kleinen Hunden, angeleint. Größere Hunde brauchen in den Verkehrsmitteln außerdem einen Maulkorb. Tiere dürfen übrigens nicht auf die Sitzplätze. Gefährliche Gegenstände sind verboten.

Alexander Wietschel versteht diese Wut. Er ist, ebenso wie der Rollstuhlfahrer, Mitglied des Behindertenbeirats der Landeshauptstadt. Zwar gebe es nicht ständig Probleme, gleichzeitig sei dies aber auch bei weitem kein Einzelfall. „Es gibt in den unterschiedlichen Verkehrsbetrieben immer wieder neue Fahrer, die vielleicht zu wenig geschult sind“, sagt Alexander Wietschel. Insgesamt sei die Zusammenarbeit mit den Betrieben aber gut. „Wir lernen viel voneinander“, sagt er.

Das Problem ist das Gewicht

Das Problem bei den E-Rollstühlen sei vor allem das Gewicht: Die Mobilitätshilfen wiegen schnell mehr als 200 Kilogramm, mit Passagier liegt das Gesamtgewicht noch höher. Grundsätzlich besagen die Beförderungsrichtlinen des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg ( VBB), die Beförderung von Rollstühlen sei „zugelassen, wenn die Bauart des Verkehrsmittels es zulässt und keine Verminderung der Verkehrssicherheit eintritt“. Und: „Nach Möglichkeit soll das Betriebspersonal dafür sorgen, dass schwer behinderte Menschen in Krankenfahrstühlen nicht zurückgewiesen werden. Die Entscheidung über die Mitnahmen liegt beim Betriebspersonal.“

Dass der Potsdamer Rollstuhlfahrer nicht mitgenommen wurde, liegt nach Darstellung der Havelbus an der in den Vorschriften genannten Bauart des Busses. „Nicht alle im Linienverkehr eingesetzten Fahrzeuge verfügen über eine so genannte Sondernutzungsfläche“, schreibt eine Unternehmenssprecherin. So sei beim eingesetzten Bus „die Nutzungsfläche relativ eng, schwer zugänglich und die Rampe für maximal 300 Kilogramm Belastung ausgelegt.“

Deshalb habe der Fahrer den Betroffenen auf einen geeigneten Bus hingewiesen. „Eine Beförderung kam deshalb nicht zustande, weil der Bustyp die technischen Voraussetzungen für Rollstühle dieser Größe nicht erfüllte und eine gefahrlose Sicherung während der Fahrt nicht möglich gewesen wäre“, zudem sei die Aussage „die Leier kennen wir schon“ nicht diskriminierend zu verstehen. Künftig sollten Rollstuhlfahrer sich vorab beim Unternehmen informieren, ob die gewünschte Busverbindung für sie geeignet sei, so die Sprecherin.

Von Saskia Kirf