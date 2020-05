Potsdamer dürfen wieder zum Gottesdienst: „Es ruckelt noch ein bisschen“

Innenstadt

Nach fast zwei Monaten haben am Wochenende in Potsdam erstmals wieder Gottesdienste mit Besuchern stattgefunden. Evangelische und katholische Christen mussten dafür jedoch einige Einschränkungen in Kauf nehmen: In den Gotteshäusern gilt neben Mindestabstand sowie Mundschutz- und Anmeldepflicht auch ein Gesangsverbot.

Auch Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst lud am Sonnabend zum ersten gemeinsam Gottesdienst. Wegen der Abstandsregelung musste sie die Stühle in der kleinen Nagelkreuzkapelle so weit auseinander stellen, dass nur 20 Menschen zum Gottesdienst kommen durften – und das auch nur mit Voranmeldung und Maske. „Wir müssen uns an die neuen Umstände erstmal gewöhnen“, sagt sie.

Pfarrerin achtet auf Einhaltung der Hygieneregeln

Eine Viertelstunde vor dem Gottesdienstes begrüßt die Pfarrerin ihre Gemeindemitglieder jeweils mit einem Nicken. Sanft ermahnt sie die Besucher dazu, den Abstand einzuhalten, den Mundschutz über der Nase zu tragen und sich am Eingang die Hände zu desinfizieren. „Nicht anfassen, der ist kontaktlos!“ ruft sie immer wieder, wenn jemand den Desinfektionsmittelspender nach einem Knopf abtastet.

Sie selbst nimmt den Mundschutz zum Beginn des Gottesdienstes ab. In ihrer Predigt geht es um das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren, aber auch um die Corona-Krise. Es darf zwar nicht gesungen werden, aber Musik gibt es trotzdem: Am Flügel begleitet Marina Philippova den Gottesdienst.

Die Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst beim ersten Gottesdienst nach der coronabedingten Kirchenschließung. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Am wichtigsten ist die Gemeinschaft“

Immer wieder sucht die Pfarrerin Blickkontakt, versucht in den Augen der Menschen zu lesen. Später erzählt sie, dass es ihr schwer gefallen sei, nicht zu sehen, ob jemand lächelt oder den Mund verzieht. Das kollektiv in die Masken gemurmelte Vaterunser klingt zwar gedämpft, aber verbindet.

Die Gemeinde nimmt die Hygieneregeln an, auch wenn hier und da eine Maske unter der Nase sitzt. Unter ihnen ist auch Matthias Rogg, der selbst eine Corona-Infektion hinter sich hat. „Wichtiger als der Mundschutz ist doch, dass endlich wieder ein Gottesdienst stattfindet“, sagt er später. „Und am allerwichtigsten ist die Gemeinschaft.“

Flatterbänder zwischen Kirchenbänken

Einen Tag darauf ist in der katholischen Propsteikirche St. Peter und Paul bereits ein Gottesdienst-Marathon im Gange. Um das gebotene Maximum an 50 Besuchern nicht zu überschreiten, finden gleich vier heilige Messen am selben Tag statt. Vor dem Eingang ist ein Waschbecken aufgebaut, im Innern der Kirche ist jede zweite Bank mit Flatterband abgesperrt. Schwarz-gelbe Pfeile auf dem Boden weisen den Laufweg zur heiligen Kommunion, die mit ausgestrecktem Arm entgegen genommen werden soll.

„Der Ablauf ruckelt noch ein bisschen“, sagt Pfarrer Arnd Franke. Das neue Gottesdienst-Format sei allerdings eine deutliche Verbesserung gegenüber den Livestreams, für die er vor leeren Bänken predigte.

Der direkte Kontakt fehlt

„Die katholische Lithurgie ist auf Dialog und Gesang ausgelegt“, sagt er. Wenn aus der leeren Kirche nichts zurückkomme, fehle einfach etwas. Jetzt, wo die Gemeindemitglieder wieder da sind, falle es ihm schwer, ihnen nach der Messe nicht wie üblich allen die Hand zu geben und kurz nachzuhorchen, wie es geht. An einem gewöhnlichen Sonntag vor der Krise hätte er hunderte solcher „Kurzkontakte“ gehabt.

Dafür würden seit der Krise wieder viel mehr Menschen im Pfarrhaus anrufen, um ihre Sorgen und Ängste zu besprechen. „Diese Einzelgespräche sind sehr intensiv“, sagt der Pfarrer.

Normalerweise kommen rund 400 Menschen zur Sonntagsmesse in der katholischen Propsteikirche St. Peter und Paul – am ersten Tag nach der Corona-Schließung durften nur 50 Christen gemeinsam beten. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Jeder Gottesdienst ist für mich ein Highlight“

Nach der Messe verschwinden die Masken schnell wieder in Hand- und Hosentaschen. Die Katholikin Fides Mahrla ist froh, dass sie die Gottesdienste endlich nicht mehr nur am Computer, sondern wieder live sehen kann. „Das ist ein guter Anfang“, sagt sie. Nach dem schmerzlichen Verzicht der Ostermessen tue es gut, endlich wieder ein Stück zur Normalität zurückzukehren.

Für die Kirchenschließungen habe sie kein großes Verständnis gehabt. „Gerade in Krisenzeiten braucht man doch Trost und Kraft“, findet die 63-Jährige.Die jüngsten Lockerungen seien zwar immer noch zu wenig, aber eine Verbesserung. Abstand und Masken täten der heiligen Messe keinen Abbruch: „Atmosphärisch ist jeder Gottesdienst für mich ein Highlight, egal ob mit oder ohne Mundschutz.“

Von Hannah Rüdiger