Potsdamer erinnern an den ersten Weltraumspaziergang

Beinahe hätte ein Spaziergang ihn das Leben gekostet. An diesem Mittwoch vor 55 Jahren war Alexei Leonow der erste Mensch, der einen „ Weltraumspaziergang“ wagte. An einer viereinhalb Meter langen Leine entstieg der sowjetische Kosmonaut am 18. März 1965 seiner Raumkapsel Woschod 2 und schwebte für insgesamt zwölf Minuten im Weltraum.

Doch als er zurück in sein Raumschiff wollte, hatte der Druckunterschied seinen Raumanzug soweit aufgebläht und versteift, dass der Wiedereinstieg beinahe unmöglich wurde. Nur durch einen manuellen Druckausgleich gelang dem Kosmonauten unter extremer Anstrengung knapp die Rückkehr in die Kapsel.

Kosmonaut Leonow am Mosaik am Rechenzentrum in der Dortustraße. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Die unglaubliche Stille ist mir am meisten in Erinnerung geblieben“

Der Weltraumspaziergang ist auf dem Mosaik „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ am Potsdamer Rechenzentrum verewigt. Mehrere Künstler aus dem Kreativhaus und des FÜR e.V. erinnerten am Mittwoch spontan an das Ereignis. Begleitet von Klaviermusik schwebten und tanzten sie verhüllt in schwarze Anzüge und einen Raumanzug vor dem Bild Leonows.

Die Künstlerin Nora Fritz, die mit dem Format „Art Church“ regelmäßig Performances durchführt, verlas dabei Zitate Leonows: „Es war still, die unglaubliche Stille ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Ich konnte mein Herz schlagen hören, ich hörte meinen eigenen Atem“, hatte der damals 31-Jährige im Nachhinein berichtet.

Künstlerin Nora Fritz erinnerte an den Weltraumspaziergang. Quelle: Peter Degener

Nora Fritz nennt Alexei Leonow „eine Gallionsfigur“ für die Nutzer des Kreativhauses. „Er war nicht nur Raumfahrer, er war auch Künstler, der immer sein Skizzenbuch bei sich hatte“, sagt sie. Er wollte Maler werden, was ihm in seiner Familie jedoch verwehrt geblieben sei, sodass er zum Militär ging.

Kreativität ist Ursprung aller Wissenschaft

Die Choreographie zur Würdigung des „Kosmonautenkünstlers“ solle laut Fritz zeigen, dass Kreativität der Ursprung aller Wissenschaft sei. „Logik allein reicht für die Forschung nicht aus“, so Nora Fritz.

Spacige Klavierklänge und frei schwebende Bewegungsassoziationen – die Performance machte Wirkung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auftakt für die Suche nach digitalen Formaten in Zeiten der Corona-Krise

„Mit der Performance geht es uns nicht nur um Unterhaltung“, sagte Anja Engel, Managerin des Kreativhauses. „Kunst und Kultur schaffen eine Verbindung zwischen den Menschen, auch wenn derzeit von allen Distanzierung gefordert wird. Diese Distanz muss physisch sein, sollte aber deshalb nicht sozialer Natur sein“, sagte Engel. Leonows Weltraumspaziergang thematisiere auch die Einsamkeit des Menschen – im All und auf der Erde.

Der Künstler Fritz Eisel hat Leonow in seinem 18 Tafeln umfassenden Mosaik „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ verewigt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die gefilmte Kunstaktion war daher der Auftakt einer Suche nach neuen digitalen Formaten, mit denen die Nutzer des Rechenzentrums trotz der verordneten Distanzierung ihre Arbeit präsentieren und zum kulturellen Leben während der Corona-Krise beitragen können.

Das Datum des 18. März gehört laut Anja Engel fest zum Kalender des Kreativhauses. Am Mittwoch war allerdings der erste Jahrestag des Weltraumspaziergangs nach dem Tod Alexei Leonows, der am 11. Oktober 2019 im Alter von 85 Jahren in Moskau verstorben ist.

