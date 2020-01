Potsdamer erleben den Brexit – und wollen bleiben

Potsdam/Liverpool/Bath

Wie sehr kann ein Potsdamer zum Briten werden? Vielleicht ist ein großer Schritt getan, wenn er nach Liverpool zieht – am besten in die Nähe der von den Beatles weltberühmt gemachten Straße Penny Lane.

André Keil wuchs in Waldstadt I auf, lebt bereits seit einigen Jahren in England und seit dem Sommer sogar unter dem blauen Vorstadthimmel Liverpools, den Paul McCartney 1967 besungen hat.

>>>Ein Brite in Potsdam sagt, warum der Brexit Bullshit ist

Den Potsdamern stellen sich die Fragen des Aufenthaltsrechts

Heute jedoch verdüstert sich der Horizont von André Keil, denn heute verlässt das Vereinigte Königreich die Europäische Union. Er ist damit einer von drei Millionen EU-Bürgern, die um ihre Zukunft auf der Insel bangen müssen, weil sie keine britischen Staatsbürger sind.

André Keil (36) ist in der Erich-Weinert-Straße in der Potsdamer Waldstadt I aufgewachsen. Der Historiker lebt seit langem in England, seit 2019 in Liverpool. Zu Weihnachten war er zuletzt in seinem alten Kiez. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch Esther Walton lebt seit Jahren in England. Die Babelsbergerin ist mit einem Briten verheiratet, brachte in Potsdam drei Kinder zur Welt, bevor es 2016 nach Bath in die Heimat von Ehemann Sonny ging. Die Brexit-Entscheidung wenige Monate später nahm sie schockiert auf. Auch ihr stellt sich seitdem die Frage des Verbleibs und des Aufenthaltsrechts.

Schon vor genau einem Jahr hatte die MAZ André Keil und Esther Walton zum drohenden Brexit befragt. Damals gab es noch Hoffnung auf einen Verbleib der Briten in der EU. Diese Hoffnung erstarb mit dem Wahlsieg des Premierministers Boris Johnson im Dezember. Mittlerweile haben sich die Exil-Potsdamer beide auf ihre Art darauf vorbereitet, dass ihre neue Heimat sich an diesem Tag politisch vom europäischen Kontinent trennt.

„Ich werde die britische Staatsbürgerschaft beantragen“

„Ich werde die britische Staatsbürgerschaft beantragen, denn obwohl ich als EU-Bürger durch meine vielen Jahre in England einen dauerhaften Aufenthaltsstatus habe, traue ich dem nicht“, sagt Keil. Über seinen „settled status“ hat er nicht mal ein Schriftstück. „Es gibt nur eine Webseite, auf der ich meinen Status überprüfen kann“, sagt Keil.

Der Historiker will nicht, dass es ihm irgendwann so ergeht, wie zahlreichen Einwohnern der Karibik, die ab 1948 aus ehemaligen britischen Kolonien nach England ziehen durften – und von denen einige 60 Jahre später abgeschoben wurden, weil sie damals keine ordentlichen Papiere bekamen.

„Ich muss mich darauf verlassen, dass auch künftige Regierungen es gut mit den EU-Bürgern meinen“, sagt Keil. Wenn er den Antrag auf Einbürgerung bis Jahresende stellt, kann er die deutsche Staatsbürgerschaft behalten.

Wut auf die britischen Landsleute – uninformiert und kleinkariert

Ähnlich geht es auch den zehn, zwölf und vierzehn Jahren alten Töchtern von Esther und Sonny Walton. Die Kinder sind seit März britische und deutsche Staatsbürger.

Potsdamerin in England: Esther Walton lebt mit ihrer Familie in Bath. Quelle: privat

Die Mutter selbst will den britischen Pass nicht beantragen. „Die britische Staatsbürgerschaft brauche ich nicht. Mich sorgt eher meine Forschungsarbeit“, sagt die Psychologin, „ich weiß nicht, wie lange ich mich nun noch auf EU-Gelder für Projekte bewerben kann.“ Und Ehemann Sonny ist vor allem wütend auf seine Landsleute. In seinen Augen erkennen sie die Vorteile der EU nicht, sind nicht gut informiert, kleinkariert.

Ein kleiner Vorrat an Lebensmitteln – für „den Tag danach“

Doch er ist auch besorgt, welche konkreten Folgen der Brexit für seine Familie haben könnte. „Wir haben ein Brexit-Cupboard“, sagt Esther Walton – ein Regal mit Vorräten, das nicht angerührt werden darf. Das Regal ist zum internen Familienwitz geworden.

Denn es ist den Eltern wichtig, dass die Kinder die Situation nicht nur negativ aufnehmen. „Sie empfinden sich nicht als Migranten und sie sollen auch nicht das Gefühl bekommen, dass sie fremd und nicht gewollt sind“, sagt Esther. So werden die Vorräte vermutlich bald angebrochen. „Keep calm & carry on“, wie die Briten schon im Weltkrieg sagten.

Liverpools Bürgermeister schrieb den EU-Bürgern einen Brief

Feierstimmung gibt es im Umfeld von André Keil und Esther Walton nicht. „Die Atmosphäre im Land ist seit einigen Wochen sehr ruhig, sogar bizarr“, sagt André Keil. Nachdem die ungewissen Jahre und aufgeheizten Debatten durch Johnsons Wahl zu Ende waren, herrsche nun ein Rückzug ins Private, sowie Resignation.

Der Liverpooler Bürgermeister wandte sich im Dezember in einem persönlichen Brief an die über 12.000 EU-Bürger seiner Stadt, den auch Keil erhielt: „ Liverpool war schon immer eine internationale Stadt. Wir sind eine der vielfältigsten Gemeinden des Vereinigten Königreiches und stolz darauf, dass so viele EU-Bürger ein Teil von Liverpool sein wollen. Sie machen unsere Stadt zu einem besseren Ort, öffnen unsere Augen für die Welt. Ihr Beitrag wird hoch geschätzt“.

Bei André Keil kam das gut an. „Ich fand das eine ganz tolle Geste und ein positives Zeichen“, sagt er – sein Lichtblick am tristen Himmel über England.

>>>Wie betroffene Potsdamer den Brexit sehen

>>>Ein Brite in Potsdam sagt, warum der Brexit Bullshit ist

Von Peter Degener