Potsdamer erzählen Geschichten von Flüchtlingen und Helfern

Innenstadt

2015 waren sie Flüchtlingshelfer der ersten Stunden: Andreas Fläming und Jochen Pfeiffer, ein ehemaliger Lehrer und ein früherer Ökonom, beide im Ruhestand. In der damaligen Unterkunft an der Heinrich-Mann-Allee halfen sie Flüchtlingen beim Ankommen, nur ein Jahr später hatten sie die Idee zu einem Buch. „Wir wollten zeigen, dass es gute Beispiele für Integration gibt und den vielen Unkenrufen ein Stoppschild entgegensetzen“, erinnert sich Pfeiffer.

„Angekommen in Potsdam – Erzählungen und Berichte über Integrationsansätze in einer toleranten Stadt“ – so wird ihr Buch heißen, das Ende des Jahres erscheint. Aus dem Manuskript haben Fläming und Pfeiffer jetzt im Rahmen der Reihe „Lunchpaket“ von Volkshochschule und Landesbibliothek gelesen.

Nicht jeder Geschichte durften sie erzählen

Dass von der ersten Idee bis zum fertigen Buch vier Jahre vergangen sind, hat mehrere Gründe. Nicht jeder Flüchtling war bereit, von seinen Erlebnissen zu erzählen, die Macher mussten bei der Auswahl abwägen – und es musste ein Herausgeber gefunden werden. Die Bürgerstiftung Potsdam sprang ein.

250 bis 300 Seiten wird das Buch haben und 20 Beiträge – Geschichten von Flüchtlingen und Erfahrungsberichte von Helfern – umfassen. Erzählt wird, warum die Menschen geflüchtet sind und welche Zukunftsvorstellungen sie haben.

Da ist zum Beispiel die Geschichte des jungen Syrers, der in Damaskus im Gefängnis saß und misshandelt wurde, weil er bei einer Demonstration zugesehen hatte. Seine Mutter hatte sich Sicherheit für ihn gewünscht – und die sah sie nur in einer Flucht. Heute hat er seine Ausbildung zum Straßen- und Tiefbauer fast beendet. Auf die Note Drei in Deutsch und Mathe im Zeugnis des Oberstufenzentrums ist er besonders stolz, verrät aber auch, dass er die Prüfung bei der IHK im ersten Anlauf nicht geschafft hat. „Ich habe Ziele und es geht voran“ – so der Titel seiner Geschichte.

Mohamed, 12, möchte lernen und lachen können

Voran geht es auch für Najib Ibrahim Hakim Zada aus Afghanistan. Seit drei Jahren lebt der 26-jährige Journalist in Deutschland und bekennt, dass die Integration für ihn nicht einfach sei. Er will wieder als Journalist arbeiten und nimmt dafür in Kürze sein Masterstudium für Sozialwissenschaften auf.

Ganz einfache Wünsche hat Mohamed, der als Zwölfjähriger aus Afghanistan ein Jahr lang auf der Flucht war, bevor er nach Deutschland kam. Er will ein „neues Leben in Ruhe und Frieden“, möchte lernen und lachen können.

Überzeugt, dass der Einsatz sich lohnt

Hamadi aus Syrien absolviert zurzeit die 9. Klasse an der Abendschule. Zusätzlich besucht er fünfmal pro Woche Deutschkurse. Das Leben hier bedeutet für ihn Sicherheit, Meinungsfreiheit, Offenheit und Toleranz. Das Schwierigste für ihn? „Die deutsche Sprache.“ Inzwischen setzt er sich in einem Café in Babelsberg als Übersetzer ein, möchte eine Ausbildung machen.

Fläming und Pfeiffer sind heute noch ehrenamtliche Helfer. Seit zwei Jahren helfen sie mit acht anderen Freiwilligen Kindern bei den Hausaufgaben. Sie sind überzeugt, dass sich ihr Engagement auszahlt. „Es lohnt sich“, sagt Fläming, „wenn die Menschen wirklich ankommen wollen. Nur dann können wir helfen.“ Die letzten vier Jahre seien eine Bereicherung gewesen. Und Pfeiffer ergänzt, es sei wichtig, jeden Flüchtling als Individuum zu entdecken. Mit dem Buch tragen die Beiden dazu bei.

Von Elvira Minack