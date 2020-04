Potsdamer erzählen: So lebt es sich als Risikopatient in der Coronakrise

Brandenburger Vorstadt/Innenstadt/Waldstadt

Nicht alle Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizieren, erkranken schwer. Umso gefährlicher ist der Erreger jedoch für sogenannte Risikopatienten. Dazu zählt neben älteren Menschen mit einem schwachen Immunsystem jeder, der zum Beispiel an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes oder einer chronischen Lungenkrankheit leidet. Die Märkische Allgemeine Zeitung hat mit drei solcher Risikopatienten aus Potsdam darüber gesprochen, wie sie mit der Krise umgehen.

Die Gelassene: Christa Schulze (94)

Seniorensport, Literaturnachmittage und Dampferfahrten fallen wegen der Coronakrise aus. In der Potsdamer Seniorenresidenz, in der die 94-jährige Christa Schulz lebt, ist es in den letzten Wochen deutlich ruhiger geworden. „Wir leben etwas vereinsamt und auch ein bisschen langweilig“, erzählt die Rentnerin am Telefon.

Seitdem alle Veranstaltungen abgesagt wurden, verbringe sie viel Zeit in ihrem kleinen Garten, koche, lese oder räume die Wohnung auf. Manchmal komme eine Freundin zum Kaffee vorbei, den die beiden Seniorinnen dann gemeinsam in der Sonne genießen.

Keine Angst vor dem Virus

Mit ihren 94 Jahren zählt Christa Schulz eindeutig zu der Gruppe besonders durch Covid-19 gefährdeter Menschen. Trotzdem mache ihr das Virus keine Angst. „Ich habe in meinem Leben Krieg und Bombenangriffe überlebt“, sagt Christa Schulz. „Dann werde ich wohl auch diese Krise überstehen“. Und wenn sie doch an dem Coronavirus sterben sollte, dann sei das eben so.

Bisher sei in ihrem direkten Umfeld zum Glück noch niemand erkrankt. In der Seniorenresidenz hielten sich außerdem alle an die Abstandsregeln. So gelassen Christa Schulz auch mit der Krise umgeht, einen Wunsch hat sie: „Ich hoffe, dass die Corona-Geschichte bis zum September vorbei ist, damit ich meinen 95. Geburtstag ordentlich feiern kann.“

Der Besorgte: Wolfgang Behnke (69)

Wolfgang Behnke ist 69 Jahre alt und ein Corona-Risikopatient. Der Waldstädter hatte vor vier Jahren einen Hirnschlag, der ihn Sehkraft kostete, den Gleichgewichtssinn störte und bis heute Kopfschmerzen hinterlässt. Auch epileptische Anfälle könnten wiederkehren.

Er macht sich große Sorgen wegen Corona, aber mehr um das Geschehen in der Welt und Deutschland als um sich selbst und seine Frau Renate. „Als das in China los ging und sich ausbreitete, hab’ ich mich schon gefragt, wann wir in Deutschland dran sind.“

Gesunder Abstand zu den Nachbarn

Zum Arzt muss er regelmäßig, oft holt er sich nur ein Rezept am Tresen und verschwindet schnell wieder. „Ich hab’ jetzt Tabletten für zwei Monate.“ Wenn doch mal eine Untersuchung ansteht, wartet er lieber vor der Tür.

Er und seine Frau gehen so gut wie nicht mehr aus dem Haus. An der Mülltonne hält man Abstand zu Nachbarn, falls man denn überhaupt mal einen trifft – und das ist selten. Sie macht den Wochen-Regeleinkauf im Supermarkt; er stellt sich beim Bäckerwagen an der Kleinen Heinrich-Mann-Allee an.

„Panik hilft ja keinem“

Rückt in der Schlange mal einer zu dicht auf, beschwert er sich. Nicht jeder versteht die Mahnung gleich. „Wir reichen keinem mehr die Hand und sagen Hallo und Guten Tag im Vorbeigehen“, sagt er: „Wir waschen uns die Hände. Mehr können wir doch nicht tun, als die Regeln zu befolgen! Panik hilft ja keinem.“ Er glaubt nicht, dass er sich anstecken wird.

Vorräte haben die Behnkes für eine Woche; das hatten sie immer schon. Sie kaufen seit jeher sehr ökonomisch ein, einen Teil für zu Hause, einen für den Wohnwagen auf dem Campingplatz. Mehr als ihr Mann macht sich Renate Sorgen um die Versorgung: „Was, wenn noch mehr Läden oder Supermärkte schließen?“

Nachrichten gucken beide nicht mehr. „Die übertreiben so oft“, sagt Wolfgang Behnke. Aber wissenschaftliche Sendungen schauen sie, weil die Dinge da erklärt werden. Kinder und Enkel sind derzeit unerwünscht bei Oma und Opa. Und das, obwohl die Geburtstage der beiden nur einen Tag auseinander liegen und eigentlich eine große Familienfeier beim Griechen geplant war. Sie haben abgesagt. „Dafür haben wir jetzt mehr Zeit für Anderes“, sagt der Rentner: „Endlich mal den Keller ausmisten zum Beispiel.“

Rita Kleine (77): „Wegen Corona ändere ich doch mein Leben nicht.“ Quelle: Rainer Schüler

Die Optimistin: Rita Kleine (77)

Corona-Panik? Nicht mit Rita Kleine. Die 77-Jährige aus der Brandenburger Vorstadt hat wegen der Epidemie nur eins geändert in ihrem Leben: „Wir geben uns nicht mehr die Hand. Wir klopfen uns nur auf die Schulter.“ Obwohl sie als alter und nicht ganz gesunder Mensch zur höchsten Risikogruppe gezählt wird, wird sie nicht übervorsichtig.

„Ich mache mir eigentlich keine Sorgen“, sagt sie: „Ich hab nicht so viele Kontakte und gehe sowieso nie auf Veranstaltungen. Ich fühle mich nicht gefährdet. Ich habe keine Angst.“ Vorräte hat sie nicht angelegt, nicht mal Desinfektionsmittel gibt es in ihrem Haushalt. Sie werde niemals hamstern, versichert sie: „Ich hab vieles schon erlebt im Leben, auch Seuchen“, sagt sie, „aber so etwas noch nie.“

Dicht gedrängte Schlangen überall

Die Vorsicht der Menschen kann sie verstehen, hat aber trotz der Krankheitsangst ein proppenvolles Wartezimmer bei dem Arzt erlebt, bei dem ihr Sohn operiert werden sollte. „So dicht an dicht zu warten, das kann doch nicht sein“, findet sie. Doch auch an der Supermarktkasse sieht sie eine dicht gedrängte Schlange stehen; und weil alle das so machen, hält auch sie kaum Abstand.

Jeden Tag trifft sie sich mit ihrer Cousine. Die ebenfalls 77-Jährige ist Ischias-Patientin und kommt deswegen kaum raus, ist praktisch in der Wohnung isoliert. Zu ihrem Geburtstag, der sonst immer groß gefeiert wird, kam vor ein paar Tagen kaum jemand zum Gratulieren rein; die meisten übergaben das Geschenk schon an der Tür. „Man ruft sich öfter an“, sagt Rita Kleine. So meldet sich eine frühere Kollegin ab und zu und fragt sie, ob es ihr gut geht. „Warum nicht?“ fragt Rita dann zurück: „Alles gut. Mach Dir keine Sorgen!“

Von Rainer Schüler und Hannah Rüdiger