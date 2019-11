So glamourös war der Zwanziger-Jahre-Partyball im Potsdamer Logenhaus

Potsdam

Von der feschen Lola lernen, heißt tändeln lernen. Die Beine übereinander geschlagen, eine Hand in die Hüfte gestemmt – und dann ach, dieser Augenaufschlag! Von der feschen Lola lernen, heißt leben lernen – in vollen Zügen, hier und jetzt. Wer weiß schon, was der Morgen bringt? Also: Nutze den Abend! Der ist gerade mal ein paar Töne alt, da lassen die Boas schon Federn. Da fällt Pelzstola um Pelzstola, fliegen Jacketts von der Tanzfläche. Ist das Salon-Orchester Berlin erst einmal in Fahrt, lässt sich bei Potsdams unwiderstehlichster Party keiner lange bitten.

Stammgäste und Debütanten

Lola wäre stolz auf die begeisterten Tanzpaare, die den Glamour-Faktor und vor allem die Temperatur im Festsaal des Logenhauses an der Kurfürstenstraße am Samstag in die Höhe treiben – die es geschafft haben, Karten für den Zwanziger-Jahre-Partyball zu ergattern. Streng limitiert auf hundert Billetts, war der mondän-wonnige Abend auch bei der nunmehr dritten Auflage rasch ausverkauft. Viele der Gäste gehören wie die goldglänzenden Art-Déco-Girlanden längst zum Inventar. Aber auch Debütanten jazzen unter den funkelnden Spiegelkugeln. Wer zuerst kommt, tanzt zuerst, meinen Oliver Max Wenske und Grit Jehmlich. Restauratoren im Berufsleben, in der Freizeit Tanzverliebte, organisieren sie den Partyball mit Unterstützung der Tanzschule „Die Linksfüßer“ und legen Jahr für Jahr noch eine kesse Drehung mehr aufs Parkett. Sogar die beiden höchstselbst haben bisher geglaubt, ihr detailvernarrtes Fest, das kein Geheimtipp mehr ist, lasse sich nun wirklich nicht mehr toppen – sie haben die Rechnung ohne ihre Glut für die Roaring Twenties, ohne ihren Einfallsreichtum gemacht!

Ball Nummer 3 haben Oliver Max Wenske und Grit Jehmlich als „Ufa-Filmball 1929“ ausgelobt – eine Hommage an die frühen Kinostars made in Babelsberg. „Der Blaue Engel“ mit Marlene Dietrich (Lola-Lola) und „Die drei von der Tankstelle“ geben den Takt und viele Melodien vor. Aber natürlich sind das Salon-Orchester und die Gäste nicht nur „Von Kopf bis Fuß auf Liebe“ und auf den langsamen Walzer eingestellt, sie lassen es bis nach Mitternacht auch ordentlich krachen. Klar: In Sachen Charleston, Swing und Foxtrott macht den Partyball-Tänzern so schnell keiner was vor. In diesem Jahr aber schwappt wie schon einmal Ende der Zwanziger etwas Neues aus den Tanzsälen in den USA über den großen Teich: der Balboa. Die Oberkörper eng aneinandergeschmiegt, die Fußarbeit aberwitzig schnell und tricky – das macht den Balboa ideal für flotte Musikstücke und rappelvolle Tanzflächen. Um die Partyball-Tänzer auf den Balboa einzustimmen, hatten die „Linksfüßer“ Workshops angeboten – und zuvor selbst erst einmal den Balboa lernen müssen. Dazu hatte es die Tanzlehrer bis nach „Das muss ein Stück vom Himmel sein“-Wien verschlagen.

Erinnerungstag 9. November

So leicht die Herzen beim Ufa-Filmball am Samstagabend auch sind, so hell die Lichter im Tanzpalast auch strahlen – die Gedanken der Gastgeber und Gäste ziehen zuweilen zu all jenen, die Deutschland in seinen dunkelsten Stunden verlassen mussten. Hin zu all den jüdischen Künstlern aus der Film- und der Musikbranche, aus dem Literatur- und Kulturbetrieb, aus der Nachbarschaft, aus dem Kiez, dem Leben. „An einem historisch so aufgeladenen Tag wie dem 9. November erinnern wir uns natürlich auch an die, die nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten ins Exil gegangen sind – wie könnten wir nicht?“, sagt Oliver Max Wenske. Auch der Mauerfall ist Thema. „Bei uns hier war nie die Frage: Wo kommen die Leute her?“, so Wenske. „Hier tanzen Ost und West zusammen, Alt- und Neu-Potsdamer. Was ist schöner, als gemeinsam zu feiern?“

Von Nadine Fabian