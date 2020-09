Lesbos / Potsdam

„Eine Toilette für 300 Flüchtlinge. 18 Stunden kein Strom. 19 Stunden kein Wasser. Eine Dusche für 242 und ein Wasserhahn für 1300 Menschen, und aus dem kommt 19 Stunden nichts. Eine Flasche Trinkwasser pro Kopf und Tag.“ Pascal Loerch (33) zählt die beschämenden Fakten auf, die das total überfüllte Flüchtlingslager Moria auf Lesbos so unerträglich machten für jene 13.000 Menschen, die nach der Brandkatastrophe jetzt auf der Straße leben, in den Wäldern, sogar auf Friedhöfen.

Flüchtlinge suchen Unterschlupf auf einem griechischen Friedhof. Quelle: Privat

Mehr als Kleiderspenden

Loerch ist Heimerzieher in Potsdam. Die Ausbildung hatte er im Juni 2019 beendet, doch er wollte mehr tun, als Kleiderspenden zu sammeln, und flog im Herbst nach Lesbos, gut vorbereitet von seinem Verein Konvoi Potsdam, der sich in der Stadt um Flüchtlinge kümmert. Ausgestattet mit 720 Euro Aufwandsentschädigung, besorgte er sich ein Hin- und Rückflugticket, das ihn schon die Hälfte kostete. Für einen Zehner pro Tag fand er ein Dach über dem Kopf.

Als Spotter auf der Küstenwacht

Sein Dienst für das Flüchtlingswerk der Uno, das UNHCR, begann zunächst im Norden der Insel. Von dort kann man die Küste der Türkei erkennen und – mit dem Teleskop – die überladenen Schlauchboote der Flüchtlinge. „Spotten“ nennen die Retter ihren Dienst am Fernrohr. Sehen sie ein Boot, schlagen sie Alarm und schicken ein Ersthelferteam zur Küste.

Pascal Loerch im Norden von Lesbos als Spotter auf der Suche nach Flüchtlingsbooten, die von der Türkei herüber kommen, die in Sichtweite liegt. Derzeit werden die Boote durch die Küstenwache aber auch gerne wieder über die Seegrenze zurück in türkische Gewässer geschoben. „Push back“ heißt das auf den griechischen Inseln. Quelle: Convoi Potsdam

Vom 21. Oktober bis 22. November 2019 war Loerch auf der Insel, und schon in der ersten Nacht traf ihn die Realität brutal. Zwei Boote kamen an, 96 zusammengepferchte Menschen, darunter Frauen, Kinder, Kranke, auch ein Rollstuhlfahrer.

Nass und von Benzin durchtränkt

„Die Leute sind oft durchnässt und unterkühlt“, erzählt Loerch, „einige, die in der Nähe des Motors waren, rochen nach Benzin; die mussten unbedingt raus aus den Klamotten.“ Einem unterkühlten Mann half Loerch aus den feuchten Sachen und gab ihm trockene Kleidung; die kommt containerweise als Spenden aus Europa.

Am Nachmittag kam ein Bus der Küstenwache Griechenlands, um die 96 Leute mitsamt dem Gepäck in Plastiktüten nach Moria zu bringen, Sitzplätze hatte er nur 47.

Völlig überfüllter Bus nach Moria

Loerch sah den Fahrer Gummihandschuhe und Mundschutz anlegen, obwohl er zuvor noch streunende Hunde und Katzen mit bloßer Hand gestreichelt hatte. Der Potsdamer reichte jedem Flüchtling eine Flasche Wasser für den Weg und wünschte ihnen „Viel Glück!“ (auf Farsi: Mo´afagh Bashed). Einige waren gehetzt, andere dankten es, lächelten, verabschiedeten sich. Der Fahrer schrie und schob die Menschen in den Bus, damit er die Türen schließen konnte. „Ich blickte in die Gesichter der Menschen; einige lächelten noch und grüßten, andere – besonders die Mütter – blickten sehr besorgt“, berichtet Loerch der MAZ: „Ich wusste ja, es geht nach Moria.“

Die Boote werden nach der Landung zerstört, damit niemand sie je wieder benutzen kann. Flüchtlinge nähen aber auch Taschen aus dem Restmaterial. Die billigen Yamabishi-Motoren, ein Nachbau-Mix aus Yamaha und Mitsubishi, werden eingezogen von der Polizei. Quelle: Pascal Loerch

Mindestens 100 Tote im Sturm

Wenige Tage später war der 28. Oktober, der griechische Nationalfeiertag und ein Tag des Sturmes auf dem Mittelmeer, der ungezählte Flüchtlinge das Leben kostete. Mitten in Nacht wurde alle Bootsbesitzer auf griechischer und türkischer Seite von der Küstenwache um Hilfe gebeten, um Menschen zu retten. Niemand weiß wie viele Menschen in dieser Nacht ertrunken sind. Schätzungen fangen bei 100 Menschen an.

Der Job im Transitcamp war nicht nur Stress. Als Erzieher genoss es Loerch, nach der Arbeit bleiben und mit den Menschen Zeit verbringen zu können: „Mein Erzieherherz ist aufgeblüht.“ Die Sprache spielte kaum eine Rolle; ein paar Brocken Farsi halfen ihm beim Singen, Tanzen, Zeichnen oder Spielen. „Es gibt nichts Größeres“, sagt Loerch, „als ein Kind zum Lächeln zu bringen.“

Großes Aufräumen im Camp

Nach Moria kam er zum Clean-up, zum großen Aufräumen, denn das Camp erstickte im Müll. Abfallplätze gab es nicht; was weg musste, landete zwischen den Zelten. Ein junger Mann bat ihn um Hilfe für einen Freund, dessen Hand schwer geschwollen und der räudige Verband darum schon blutig war – ein Fall für den Chirurgen. Loerch brachte den Mann und zwei Freunde im Taxi zum Krankenhaus und kehrte zurück zum Clean-Up. Etliche Flüchtlinge halfen mit, nach zweieinhalb Stunden waren 200 große und kleine Müllsäcke gefüllt.

Müll im Lager Moria Quelle: Convoi Potsdam

Wie wird das nächste Lager?

„Es kam öfter vor“, berichtet Loerch­, „dass Menschen im Transitlager mich fragten, wie das nächste Lager wird. Was sollte ich da sagen?“ In der Regel kannte irgendwer jemanden aus dem Lager, so dass sie ahnten, dass es nicht „schön“ wird. „Ich überlegte lange, und mein Gesicht muss einiges verraten haben“, sagt Loerch: „You are strong people, and for Moria you have to be strong.“ (Ihr seid starke Menschen, und für Moria müsst Ihr stark sein.).

Abgebranntes Camp von Moria Quelle: Convoi Potsdam

Dankbarkeit, aber kein Stolz

Loerch fühlt Dankbarkeit, in einem Land wie Deutschland mit seinen Möglichkeiten und in Frieden aufgewachsen zu sein, „aber stolz kann ich darauf nicht sein“, sagt er, „denn Herkunft ist kein Verdienst. Ich war 14 Jahre lang absolut kein nützliches Mitglied dieser Gesellschaft. Zwar hatte ich in all den Jahren fast immer irgendwas – Schule, Studium oder Arbeit – gemacht, aber bis auf das Abitur hatte ich nichts abgeschlossen. Wahrscheinlich hatte ich sogar mehr Glück als Verstand, dass ich ohne Vorstrafen geblieben bin“, gesteht er: Gleichzeitig höre er von arbeitenden oder zur Schule gehenden Menschen, die aufgrund eines abgelehnten Asylantrags abgeschoben werden sollen: „Es scheint als wären nicht alle Menschen gleich.“

Lifejacket Graveyard bei Molynos auf Lesbos Quelle: Convoi Potsdam

Hilfe nach dem Weltkrieg größer

Nach dem Zweiten Weltkrieg habe das ausgebombte, hungernde Deutschland vierzehn Millionen „Menschen aufgenommen, die auch damals keiner wollte“, sagt Loerch­: „Heute sind wir reich und satt und tun uns mit einer Million hilfesuchenden Menschen schwer.“

Von Rainer Schüler