Potsdam

Die Eon-Mangerin Managerin Tanja Larisch schlüpft für die RTL-Fernsehsendung „Undercover Boss“ in die Rolle der vermeintlichen TV-Show-Teilnehmerin Sabrina Schwille: Verkleidet unterstützt die Geschäftsführerin der in Potsdam ansässigen Eon-Energie Dialog GmbH, der Serviceorganisation von Eon für Deutschland, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nach ihrer Verwandlung hat sie blonde Haar-Extensions, künstliche Zähnen und eine Brille. Die 45-Jährige ist so kaum zu erkennen.

Und so sieht Tanja Larisch im richtigen Leben aus. Quelle: OZ

Anzeige

Das Team hat jedenfalls keine Ahnung, wer da mit anpackt. Die Mitarbeitenden wissen nur, dass sie die „Neue“ anleiten sollen und RTL ihnen dabei über die Schulter schaut – angeblich, um einen Einblick in den Dax-Konzern Eon zu bekommen. Was die Top-Managerin dabei erlebt und ob sie enttarnt wird, ist am Montag, 25. Januar 2021, um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.

Larisch will Energiewende befördern

Tanja Larisch will die Energiewende voranbringen. Sie möchte durch das TV-Experiment noch besser verstehen, was Mitarbeitende und Kunden bewegt. „Ich war neugierig, wie es vor Ort in den Teams abläuft und wollte gerne in den direkten Kontakt mit den Kunden kommen – als Chefin habe ich ja ganz andere Aufgaben“, sagt sie. „Und ich wollte mich überzeugen, dass wir gut aufgestellt sind, unsere Kundinnen und Kunden für die Energiewende zu begeistern.“

Getarnt als TV-Show-Kandidatin Sabrina Schwille reist die Eon-Managerin einmal quer durch Deutschland und legt selbst Hand an, um die Energiewende voranzubringen. Im Eon-Servicecenter kümmert sie sich um Kundenanliegen, sie schließt eine Solaranlage an oder arbeitet mit Starkstromkabeln im Umspannwerk, um Windenergie zu den Kunden zu bringen. „Ich kann schon so viel sagen: Durch die Undercover-Mission hatte ich die Möglichkeit, auf ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, Kundinnen und Kunden zu treffen“, berichtet Larisch .

Quereinsteigerin kommt ins Topmanagement

Tanja Larisch hat es als Quereinsteigerin ins Top-Management der Energiebranche geschafft: Die gebürtige Niedersächsin hat neben Internationalem Management auch Tourismus studiert, um ihr Hobby, Neues zu entdecken, zum Beruf zu machen. Seit 18 Jahren ist sie bei Eon, bekleidete Stellen von Vertrieb und Kundenservice bis hin zu strategischer Reorganisation.

Von MAZonline