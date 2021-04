Potsdam

Er bleibt dabei. „Ich habe zwar getötet, aber ich bin kein Mörder“, sagt Wolfgang L. (65). Der Potsdamer muss sich wegen Mordes vor dem Landgericht verantworten. Er hat am 11. Mai 2020 seine von ihm getrennt lebende Ehefrau (40) mit einem Messer schwer verletzt und im Gartenteich ertränkt. Auch am zweiten Verhandlungstag sprach L. von Notwehr. Folgt man seinen Aussagen, dann war es seine Frau, die ihm nach dem Leben trachtete. „Aber wie heißt es in der Bibel?“, sagt Wolfgange L.: „Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert sterben.“

Im Bordell kennengelernt

Wolfgang L. war ein Mann mit eigener Baufirma und in zweiter Ehe, als er die wesentlich jüngere Dorota im August 1998 kennenlernt. Das sei in einem Bordell gewesen. Ein polnischer Subunternehmer, habe ihn mitgenommen: „Er wollte Geld eintreiben, aber Dorota hat immer nur gelacht – das fand ich beeindruckend, dieses neckische Lächeln.“ Sie habe ihn an jemanden erinnert, die ganze Rückfahrt nach Deutschland habe er an sie denken müssen. „Dann fiel es mir ein: Sie hat mich an die Bilder meiner Mutter aus der Jugendzeit erinnert – dasselbe in Grün.“ Der Subunternehmer habe erzählt, „was zu beachten ist“: Dorota sei bereits mit 14 schwanger geworden, ein Dorfarzt habe das Kind für viel Geld illegal abgetrieben – sie müsse die Summe jetzt abarbeiten, sei seit sie 16 ist „in professioneller Hand“.

Ein Monat in Polen

Am Silvesterabend 1998 habe er Dorota auf der Party des Bekannten wiedergesehen. „Ich hatte nur Augen für sie – sie hatte es mir richtig angetan.“ Ein weiteres Treffen ereignet sich in Slubice: Dorota habe ihn in „ihr“ Bordell eingeladen, was ihm aber gar nicht gefallen habe. „Ich kannte mich im Rotlichtmilieu nicht aus – das war wie ein Studium“, sagt L. Er habe mit Dorota nur geredet und nicht zu ihr aufs Zimmer gewollt, sei zurück ins Hotel gegangen. „Um 6 Uhr morgens klopft es an der Tür – das stand Dorota.“ Nach einem Vormittag im Bett habe sie sich krank gemeldet, um mit ihm zusammenbleiben zu können. „Wir sind dann vier Wochen durch Polen getourt.“

Am Ende der Reise habe er gefragt, ob sie „als Mätresse“ mit nach Deutschland kommen wolle. Sie sei bitterböse geworden. Er habe sich korrigiert: „Als Konkubine, als Geliebte. – Da war sie angetan.“ Allerdings habe sie im Bordell einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben. Er habe sie freikaufen und dank der Behauptung, er genieße den Schutz der Russenmafia, die Summe von 100 000 D-Mark herunterhandeln können: „Der Bordellchef hat gesagt, für 40 000 kann ich sie haben.“ Er habe Dorota „nach allen Himmelsrichtungen protegiert“. Er habe zwar „sehr hart mit ihr arbeiten“ müssen: „Aber sie hat sich leiten lassen und Einsicht gezeigt. Ich habe ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen, weil ich im siebten Himmel war. Ich musste mir eingestehen, dass ich scharf auf dieses junge Wesen war.“ Mitte Juni 2005 wird „pompös geheiratet“, Anfang Juli kommt das erste von zwei Kindern zur Welt. „Ich war froh und stolz, die Nabelschnur meines Sohnes – wie ich glaubte – durchschneiden zu können“, sagt L., „aber ich wurde hinters Licht geführt.“

Angeklagter verliert kein gutes Wort über seine Frau

Er beschreibt seine Frau als sexsüchtig, als drogensüchtig, als kriminell. Sie habe Autoschiebereien, organisiert, Einbrüche fingiert, Versicherungen betrogen. Sie habe Sozialleistungen erschlichen und versucht, Corona-Hilfen einzustreichen. Sie habe beim Tod ihres Onkels nachgeholfen und Hund vergiftet. „Sie hat auch mich regelmäßig vergiftet“, sagt L. „Sie hat die Männer für ihre Zwecke benutzt. Sie hat mich wirtschaftlich, psychisch und physisch kaputt gemacht.“

„Man muss den Feind kennen“

Dennoch habe er um sie kämpfen wollen, nachdem sie ihm eröffnet hatte, dass es einen neuen Mann – Dennis – in ihrem Leben gebe. Ob er gedroht habe, sie umzubringen? – „Nein, niemals.“ Er habe gefordert, dass sie „den Kopf walten“ lässt und sich von dem Neuen trennt. Als Dorota mit den Kindern in eine Ferienwohnung zieht, habe er „den Braten gerochen“ und sei „öfter mal“ vorbeigefahren, habe vor dem Haus parkende Autos fotografiert, um herauszukriegen, wer der Neue ist, wo er wohnt. Wolfgang L. sagt: „Man muss den Feind kennen“.

Am Tattag zieht er den guten Kaschmiranzug an

Am Tattag habe Dorota ihn angerufen und in ihr Liebesnest, wie er die Ferienwohnung nennt, „vorgeladen“. Er habe erklären sollen, wie man an die Corona-Überbrückung kommt. Er habe sich frisch gemacht, den guten Kaschmiranzug und neue, weiße Schuhe angezogen und sei losgefahren. Er habe sich mit Dorota zurückgezogen, um in Ruhe zu sprechen. „Mund auf, Augen zu“ habe sie gefordert. „So treudoof wie ich bin, habe ich das gemacht“, sagt L. – sie habe ihm etwas auf die Zunge gelegt. „Sie sagte: Das gleiche, was der Hund bekommen hat, nur doppelt. – Sie hat dabei gelächelt.“

Er sagt, sie habe ihn mit dem Messer bedroht

Dorota hätte gesagt, dass es viele Gründe gebe, weshalb er sterben müsse: „Zum Beispiel, dass sie die Witwen- und Waisenrente will.“ Er habe die Schreckschusspistole gezogen: „Sie hat immer noch gelächelt“. Daraufhin habe sie ihm mit einem Messer gedroht und gefragt: „Oder willst du bluten? – Wenn nicht, auch kein Problem. Dennis spritzt dich weg.“ Plötzlich habe sie geschrien „Er will mir etwas antun“, sei nach draußen gerannt und gestürzt, habe bewegungslos dagelegen. „Ich habe sie in den Armen gehalten und gesagt: Das bist du doch nicht, ich kenne dich doch anders. – Sie sagte, dass alles zu spät ist. Wenn ich wüsste, was sie mir in den letzten fünf Jahren alles angetan hat, würde ich sie sowieso umbringen.“

Er sagt, er erinnert sich nicht an den genauen Tathergang

Plötzlich habe er „ihr Werk“ begriffen, habe gefleht: „Bitte sag den Kindern hier und jetzt die Wahrheit! Ich verschwinde aus eurem Leben, aber ich möchte, dass unsere Kinder wissen, dass ihr Vater kein schlechter Mensch ist. – Sie sagte, sie würde eher verrecken.“ Sie sei mit den Worten aufgestanden: „Ich habe dich nie geliebt, ich wollte nur dein Geld und der Junge ist auch nicht von dir.“ Er wisse nicht mehr, was dann passiert ist. Als er wieder zu sich kam, habe er seine Kinder gesehen: „Die waren vollkommen verstört.“ – Der Sohn (15) hat das Geschehen anders in Erinnerung und belastet den Vater schwer. Die Verhandlung wird heute fortgesetzt.

