Der Tausendsassa des Turmbaus – Wie ein Potsdamer den Berliner Fernsehturm mitgebaut hat

Wie man ein Wahrzeichen baut? „Man fängt einfach an“, sagt Gerhard Zobel – und nun muss er doch lachen. Ein außergewöhnlicher Moment. Wenn Gerhard Zobel von der Aufgabe spricht, die ihm vor einem halben Jahrhundert und ein paar Jahren mehr anvertraut wurde und die bis heute alles andere, was davor war und danach kommen sollte, überragt, dann lacht er nicht. Er schwelgt. Er sprüht vor Begeisterung. Hin und wieder triumphiert er auch. Aber er lacht nicht. Dem Turm – seinem Turm – begegnet Gerhard Zobel mit Respekt und feierlichem Ernst. „Man ist schon stolz“, sagt er. „Das war meine Lebensaufgabe – und sie wirkt bis heute nach.“

Den weißen Bauhelm hat er aufbewahrt

Gerhard Zobel (89) – promovierter Bauingenieur, Potsdamer, Perfektionist – hat maßgeblich am Bau des Berliner Fernsehturms mitgewirkt. Das Rundfunk- und Fernsehtechnische Zentralamt der Deutschen Post, Bauherrin des Turms, entsendete ihn 1964 in die Bauleitung. „Hauptprojektant“ steht auf dem weißen Helm, den Gerhard Zobel damals auf der Baustelle trägt und der heute in der Garage liegt.

Beinahe hätte er die größte Herausforderung seiner Karriere verträumt

Die Tätigkeit dieses Hauptprojektanten zu beschreiben, würde unseren Rahmen sprengen, denn es ist schwer zu sagen, wobei Gerhard Zobel nicht mitgemischt hat – er ist ein Tausendsassa des Turmbaus. Er hat geplant und koordiniert, er hat Grundlagenpapiere verfasst und Skizzen gefertigt, er hat diskutiert, gestritten und vermittelt, hat Partner gesucht, Maschinen und Material organisiert, er hat an schier unlösbaren Problemen mitgetüftelt und ist dafür kreuz und quer durch die DDR gereist, in die Sowjetunion, nach Schweden... Und dabei hatte er diese größte Herausforderung seiner Karriere beinahe verträumt!

Als ihn der Chef an einem Montagmorgen ins Büro bestellt, ahnt Gerhard Zobel nichts von der „hohen Aufgabe“, für die man ihn auserkoren hat. Dabei hätte er von den ambitionierten Plänen wissen können. Wissen müssen. „Mein Chef fragte, ob ich das Neue Deutschland gelesen hätte“, erzählt Gerhard Zobel. Er pendelt damals mit Fahrrad, Zug und S-Bahn zwischen der Wohnung in Babelsberg und seinem Büro in Adlershof. „Jeden Tag zwei Stunden und zehn Minuten hin, zwei Stunden und fünfzehn Minuten zurück. Ich hatte meinen Stammplatz – und geschlafen. Am Montagmorgen liest du kein ND.“

Mit dem Angebot kommt eine Warnung

Der Chef sieht drüber hinweg, er hat Zobel aus gutem Grund ausgewählt, ist er doch für die Statik von hohen funktechnischen Bauwerken zuständig und hat einigen Riesen auf die Beine geholfen. Wohlwissend, dass Gerhard Zobel daheim eine Frau und zwei kleine Jungs hat, schickt der Chef dem Angebot eine Warnung hinterher: „Sie werden in den nächsten Jahren keine Zeit für irgendetwas anderes haben. Bereden Sie das mit der Familie!“ Drei Tage später sagt Gerhard Zobel zu.

Hatte er die Idee, dem Fernsehturm eine Kugel aufzusetzen?

Mit seinen Erinnerungen könnte er heute Bücher füllen. Darin wären – Ingenieur bleibt Ingenieur – unzählige technische Details zu lesen, die er auch 50 Jahre nach Eröffnung noch aus dem Effeff abspulen kann wie ein sorgsam gelerntes Gedicht. Nicht zu vergessen die schier unglaublichen Anekdoten. Die Kugel zum Beispiel. Wer hatte die Idee?

Jetzt lacht Gerhard Zobel noch einmal. In einer seiner ersten Turm-Abhandlungen hatte er bemerkt, dass ein Turm zu bauen ist, der einen Kopf mit möglichst großem Raum bei kleinster Oberfläche hat. „Ist die Kugel die Auswirkung dieses Satzes?“ Gerhard Zobel zuckt mit den Schultern: „Jeder hat den Turm entworfen, jeder hat die Kugel erfunden... – Mehr sage ich dazu nicht.“

„Ich habe auf der Spitze gestanden“

Gerhard Zobel kann mit Fug und Recht behaupten, dass er jeden Zentimeter des Berliner Fernsehturms kennt, vom Fundament bis zur Spitze. „Ich war auf dem höchsten Punkt, auf dem letzten Schuss des Antennenträgers – ich habe auf der Spitze gestanden“, sagt Gerhard Zobel. „Das kribbelt vielleicht, sag ich Ihnen!“

Ein Wort, das in Gerhard Zobels Erinnerungen eine große Rolle spielt, ist klein, aber gemein: kurzfristig. „Immerzu wurde gefordert, dass der Turm kurzfristig fertig werden soll – und danach kam direkt die Frage, wann es soweit ist. Wir konnten das anfangs einfach nicht abschätzen – es hatte ja noch niemand so einen Turm gebaut! Und trotzdem hieß es immer: kurzfristig, kurzfristig, kurzfristig. Ich konnte es nicht mehr hören.“

Das Bauende war für den 31. Dezember 1969 avisiert

Am 16. November 1965 – endlich – setzt Gerhard Zobel seine Unterschrift unter eine technische Zeichnung, auf der er die Bau- und Montageetappen festgehalten hat. Das Bauende ist auf dem braunen Papier für den 31. Dezember 1969 avisiert. „Dann kam plötzlich der 7. Oktober, der 20. Geburtstag der Republik, ins Spiel!“, sagt Gerhard Zobel. „Bauarbeiter, Brigadiere und Betriebsleiter haben den Kopf geschüttelt.

Sie meinten, drei Monate früher fertig zu werden, ist nicht zu schaffen.“ Sie schaffen es doch – mit eiserner Terminkontrolle, mit vielen Aussprachen und mit drei Schichten. „Es ging aber nie böse zu“, beteuert Gerhard Zobel.

„Er ist und bleibt ein Ausnahmeturm, einfach einmalig“

Am 2. Oktober 1969 gibt die Bauleitung die Fertigmeldung heraus. Am 3. Oktober steigt die Eröffnungsfeier. Die Arbeit am Berliner Fernsehturm ist für Gerhard Zobel damit aber nicht zu Ende. „Weg vom Turm war ich erst 1972“, sagt er.

Er kehrt zurück ins RFZ-Büro, um „normale Aufgaben“ zu lösen, 1983 hat er die Nase voll vom Pendeln, wird Chef der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft „ Karl Marx“. Den Turm hat Gerhard Zobel zuletzt im August 2018 besucht. „Ich finde ihn noch immer sehr schön“, sagt er. „Er ist und bleibt ein Ausnahmeturm, einfach einmalig.“

Von Nadine Fabian