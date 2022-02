Potsdam

Auf eine überwältigende Spendenbereitschaft der Potsdamer treffen die ersten Hilfsaktionen für die Ukraine. Über das vergangene Wochenende bildeten sich Initiativen, die Sammlungen oder gar Transporte organisiert haben. Über die Medien und über Plattformen wie Facebook oder nebenan.de verbreiteten sich die Aufrufe atemberaubend schnell in der Landeshauptstadt – und die Sammelstellen füllten sich, wie zwei Initiatoren der MAZ erzählt haben.

Inna Strütt etwa hatte am Sonnabend spontan einen Facebook-Post abgesetzt, dass sie Hilfsgüter in die Ukraine bringen will. Ein paar Stunden später kamen schon die ersten Helfer zur Sammelstelle Am Silbergraben 21/22, das Gelände einer Kfz-Werkstatt, die sie unterstützt. Zwei Tage später sind drei Lkws voll beladen und noch zwei weitere unterwegs nach Drewitz.

40 Menschen helfen bei der Sammelstelle in Drewitz

Immer mehr Potsdamerinnen und Potsdamer organisieren, wie Inna Strütt, auf eigene Faust Hilfstransporte in die Ukraine oder an die Grenze. Sie sammeln Konserven, warme Kleidung oder Kinderspielzeug, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen.

Inna Strütt wollte einfach etwas tun, sagt sie. Sie komme selbst aus der Ukraine, habe noch Verwandte dort. Strütt ist gerührt vom Engagement der Potsdamer. Sie hätte niemals gedacht, dass so viele Menschen auf ihren Aufruf reagieren. „Ich habe das Gefühl, ganz Potsdam und das halbe Umland sind hier. Das ist eine schöne Atmosphäre“, berichtet sie. Nicht nur Spender, sondern auch Helfer kommen zusammen. Mittlerweile sortiere sie mit 40 Menschen die Hilfsgüter, sagt sie, die meisten kenne sie noch nicht einmal.

Fünf Lkws-Ladungen mit Kleidung, Konserven und Spielzeug

Zahnpasta, Dosenravioli, Matratzen oder Plüschtiere – alles wird gebraucht. Die beladene Lkws werden direkt in die ukrainische Stadt Uschhorod fahren und die Güter von dort aus weiter verteilt. Strütt hat die ukrainischen Lkw-Fahrer organisiert, die Waren nach Deutschland gebracht haben und sonst leer zurückgefahren wären. Fünf Lkws werden es insgesamt. „Aber ich glaube, wir brauchen noch mehr. Wir haben so viele Spenden gesammelt“, sagt die Potsdamerin.

Gebraucht wird fast alles – auch Zahnbürsten und Taschentücher. Quelle: Julius Frick

Noch bis Dienstagabend nimmt sie Spenden an, was danach mit der Sammelstelle passiert, ist noch unklar. „Ich bin nur eine Privatperson und kann das gerade nur rund um die Uhr machen, weil ich Urlaub habe. Es wäre super, wenn das eine Organisation oder so übernehmen würde“, sagt Strütt.

Ahmet Erol sammelt in seiner Autowerkstatt Spenden

Ebenso einen Ansturm der Hilfsbereitschaft erlebte Ahmet Erol, Chef einer Auto-Werkstatt. Eigentlich hatte ein Freund ihn am Samstagabend angerufen, der in der Ukraine helfen wollte und jemanden suchte, der sich um seine Familie kümmern möge. Spontan zog Erol mit einem Megafon durch die Stadt und forderte die Menschen zum Spenden auf – allerdings stoppte das Ordnungsamt die Aktion wegen Lärmbelästigung.

Deshalb entschloss er sich, selbst in seiner Werkstatt Spenden zu sammeln und diese in die Ukraine zu fahren. Erst plante er mit einem Miet-Transporter, doch rasch waren zwei Lastwagen nötig. Wahrscheinlich braucht er nun noch ein Anhänger. Erol ist überwältigt: „Mein Dank gilt allen Potsdamern und Berlinern, die gespendet haben.“

„Niemand kann die Ukrainer besser verstehen als die Kurden“

Am Mittwochmorgen werden er und ein weiterer Kollege losfahren. Wohin genau? Das kann Erol aus Sicherheitsgründen noch nicht verraten. Voraussichtlich wird der Lkw in Begleitung der polnischen Polizei durch das Land fahren. Erol hat Respekt vor der Situation: „Ich habe selbst Frau und Kinder.“ Wenn möglich, will er die Spenden trotzdem selbst in die Ukraine bringen. Sollte dies nicht möglich sein, dann werden die Spenden von der polnischen Feuerwehr entgegengenommen.

Er mache das, weil „es jetzt darum geht, Menschlichkeit zu zeigen“. Ahmet Erol ist Kurde. „Niemand kann die Ukrainer gerade besser verstehen als die Kurden“, sagt er. Die Kurden sind eine Volksgruppe, die in ihrer Geschichte von vielen Orten vertrieben wurden und nie ihr eigenes Land besessen haben. Doch das ist nicht der Grund für diese Aktion. „Ich mache das nicht, weil ich ein Kurde bin, sondern weil ich ein Mensch bin“, so Erol.

Von Nick Wilcke und Lena Köpsell