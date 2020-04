Potsdam

Ab sofort gibt es ein neues Online-Portal, auf dem Potsdamer in der Coronakrise soziales Engagement anbieten oder selbst Hilfe finden können. „HelpTo“ ist eine gemeinsame Aktion der Landeshauptstadt Potsdam und des Vereins Neues Potsdamer Toleranzedikt. Ziel ist es, die zahlreichen Krisen-Initiativen übersichtlich auf einer Internetseite zu sammeln.

„Es gibt ja bereits einige Initiativen zur Hilfe in dieser schwierigen Zeit. Diese wollen wir auf dem Portal bündeln und haben uns daher zu einer Kooperation mit dem Toleranzverein zusammengetan“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD). „Ich bin überzeugt, dass dies ein weiteres wichtiges Angebot für die Menschen wird.“

Spendenaktionen, Einkaufshilfen und Verhaltenstipps

Auf „HelpTo“ können Potsdamer entweder selbst Engagement anbieten oder nach Unterstützung suchen. Unter der Rubrik „So kannst du helfen“ finden sich Angebote und Gesuche, die sich um Nachbarschaftshilfe, Sportvereine, die Tafel oder lokale Händler drehen. Darüber hinaus bietet das Forum Tipps, wie man sich und andere am besten schützen kann und was es mit „Flatten the Curve“ auf sich hat.

„Wir freuen uns, dass die Potsdamerinnen und Potsdamer auf diesem Portal zusammenfinden können“, erklärte Christoph Miethke, der Vorsitzende des Vereins Neues Potsdamer Toleranzedikt. „HelpTo“ biete nicht nur die Möglichkeit, sich zu vernetzen, sondern auch eine Fülle an Informationen.

Das Portal ist kostenlos und für alle frei zugänglich. Ein ähnliches Online-Angebot hatte es bereits im Jahr 2015 gegeben, um die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in der Landeshauptstadt zu koordinieren.

Von Hannah Rüdiger