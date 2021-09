Potsdam

Die Kinder des Potsdamer Jugendfreizeitladens „Chance“ haben sich gemeinsam mit ihren Eltern für die Opfer der Flutkatastrophe engagiert. Zusammen sammelten sie etliche Sachspenden, die nach den Herbstferien den Menschen in der Eifel zugute kommen sollen.

Vom 19. Juli bis zum fünften August veranstaltete der Jugendclub eine Ferienschule, um Kinder zu unterstützen, die wegen der Pandemie Nachhilfe brauchten. Ein Thema sei dabei auch der Klimawandel gewesen, wie Kathleen Krause sagt, die 50-jährige Potsdamerin ist in dem Jugendfreizeitladen angestellt und leitet ihn ehrenamtlich. „Die Kinder haben die Bilder der Flut gesehen und sich vorgestellt, wie es für sie wäre“, sagt sie.

16 engagierte Kinder halfen mit

Gemeinsam mit den Pädagogen des Freizeitladens habe sie überlegt, wie sie den sechs bis 15-jährigen Kindern das Thema des Klimawandels nachhaltig näher bringen könne. So entstand die Idee, dass die Kinder zu Hause mit ihren Eltern alles, was nicht mehr benötigt wird, sammeln und den Opfern der Flutkatastrophe spenden. Insgesamt haben sich laut Kathleen Krause 16 engagierte Kinder an der Aktion beteiligt.

So sind Kinderspielzeuge, Gummistiefel und auch Winterkleidung zusammen gekommen, die nach den Herbstferien an einen Ort in der Eifel gehen sollen. Mehrere Kisten voller Sachspenden stehen aktuell noch im Jugendfreizeitladen. „Gerne an einen Ort, der so groß ist wie Golm“, sagt Kathleen Krause. Dies würde dem Engagement einen persönlichen Bezug geben und womöglich sei auch eine Partnerschaft mit dem Wahlort möglich, wenn es dort ebenfalls einen Jugendclub gebe.

„Kultur für jeden“ findet auch im Freizeitladen statt

Dafür steht Kathleen Krause im Kontakt mit der Stadt, welche wiederum mit dem Potsdamer Fluthelfer Sebastian Frenkel, der mehrmals mit Spenden in die Region gefahren ist, in Verbindung steht. Er wisse am ehesten, in welchem Ort was benötigt werde. Nach den Herbstferien soll ein Ort gefunden sein und die Spenden dort hingebracht werden.

Neben Spielzeug für die Kinder in der Eifel wurden auch Klamotten, vor allem Winterkleidung, gesammelt. Kathleen Krause arbeitet in dem Jugendfreizeitladen und leitet ihn ehrenamtlich. Quelle: Julius Frick

Doch zuvor wird noch weiter gesammelt: An diesem Sonntag findet in Potsdam die Veranstaltung „Kultur für jeden“ statt, an der sich auch der Jugendfreizeitladen beteiligt. Im Außenbereich soll gegrillt und Musik gespielt werden, zudem soll es einige Kinderspiele und einen Trödelmarkt geben. Kathleen Krause schätzt, dass etwa 100 Gäste kommen werden, „die wir nochmal nach Geldspenden fragen werden“, sagt sie. Gemeinsam mit den Sachspenden soll auch das Geld nach den Herbstferien in die Eifel gebracht werden.

Zudem findet am morgigen Donnerstag in der Potsdamer Nikolaikirche ein Benefizkonzert zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe in der Eifel statt. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und Nikolaikantor Björn O. Wiede laden für 20 Uhr dazu ein. Das gesammelte Geld geht an die betroffenen der Flutkatastrophe. Die Flut-Helferin Kathleen Krause wird daran nicht teilnehmen können, sie wird zu der Zeit im Jugendfreizeitclub arbeiten.

Von Steve Reutter