„Wie ich mich fühle? Glücklich. Ermattet. Und teilweise wurde auch geweint im Auto“, sagt Sebastian Frenkel am Samstagnachmittag im Gespräch mit der MAZ. Er ist auf dem Rückweg aus dem Hochwassergebiet, wo er mit 150 Profi-Trocknergeräten, Infrarot-Trocknerplatten, Stromgeneratoren, Kabeln, Gummistiefeln und anderer Ausrüstung geholfen hat. „Wir haben so krasse Sachen heute auf dem Weg erlebt“, stecken ihm die Erinnerungen noch frisch in den Knochen.

Freitagmittag ging es los, am Abend wurde die erste Ladung Bautrockner zum Verteilen in der Region abgeladen, die Nacht verbrachte das Team in der Kfz-Werkstätte eines Freundes in Wiesemscheid, der auch einen Teil der Hilfsgüter erhielt.

Übernachtung in der Autowerkstatt in Wiesemscheid. Quelle: Sebastian Frenkel

Am Samstag wollten Frenkel und seine Kollegen mit ihren insgesamt vier Transportern dann nach Erftstadt. „Es hieß, es dauert eine Stunde und 20 Minuten. Wir sind also losgefahren – aber es gab die Straße nicht mehr. Wir waren rund zehn Kilometer vom Ort Schuld entfernt und in Antweiler hieß es: Hier kommt ihr nicht durch.“

Frenkel erzählt von „verwüsteter Natur, verwüsteter Flusslandschaft, verwüsteten Dörfern“, die er dort gesehen hat. Natürlich seien diese Bilder schlimm. „Aber wenn man dann in die Augen der Menschen sieht – das sind Schockgesichter. Da denkt man sich: So ist Krieg – auch wenn das sicher noch krasser ist.“

Zerstörung in Erftstadt. Quelle: Sebastian Frenkel

Ein Mann stach ihm in Antweiler ins Auge: Er stand im weißen Feinripp-Unterhemd in der Haustüre. „Ich konnte ins Haus sehen – da war alles weg!“ Heinrich Suhr ist Estrichleger. Als die Situation mit dem Wasser sich verschlechterte, brachte er sein Auto auf den Berg, erzählte er dem Potsdamer. Als er zurückkam, stand das Wasser schon kniehoch im Haus und er sah die Flutwelle kommen. „Er rief seinen Kindern zu: ’Hoch, hoch!’ – Das muss man sich vorstellen, er hat die Flutwelle richtig kommen sehen.“

Am Ende stand das Wasser im Haus des Antweilers 1,60 Meter hoch. „Dem Mann stand das Wasser bis zum Hals“, sagt Sebastian Frenkel, völlig ohne Ironie. „Stellt dir vor, du kommst nach Hause und du hast nichts mehr.“

In Antweiler ist Land unter, In Familie Suhrs Haus stand das Wasser 1,60 Meter hoch. Quelle: Sebastian Frenkel

Auch den Sohn, der gerade mit Aufräumarbeiten beschäftigt war, hat der Helfer kennengelernt. „Vielleicht zwölf bis 14 Jahre alt – aber mit versteinertem Gesicht, völlig traumatisiert.“ Frenkel bot Suhr einen Bautrockner und Infrarot-Trocknungsplatten an. Als Dank führte der Einheimische den Potsdamer und seine Leute nach Erftstadt. „So hat es dann nur eine Dreiviertelstunde statt eineinhalb gedauert.“

Am Ende gab es noch 500 Euro „Soforthilfe“ für den Antweiler und seine Familie. Was der jetzt macht? „Er meinte: Estrich legen. Und seine Kinder müssten zum Psychologen. Der funktioniert einfach nur noch“, gibt Frenkel seinen Eindruck wieder.

Sebastian Frenkel und Heinrich Suhr. Quelle: Sebastian Frenkel

An der nächsten Station ging es zu einem AWO-Seniorenheim. 30 Zentimeter war hier das Wasser im Parterre gestanden. „Heute haben sich spontan 300 oder 400 Leute eingefunden, die den Keller und das Erdgeschoss leergeräumt haben“, ist der Potsdamer beeindruckt. Die Freiwilligen hätten dann auch

eine Kette gebildet, als es um das Ausladen der 50 Trockner, 20 Stromaggregate, Kabel, Folien, Gummistiefel und anderer Hilfen ging. So sei das innerhalb kürzester Zeit erledigt gewesen, sagt er.

Die Transporter werden in Erftstadt gemeinsam entladen. Quelle: Sebastian Frenkel

Generell hat er das Gefühl, „dass wir auf den Punkt da waren, wo es gebraucht wurde.“ Alles sei ihnen regelrecht aus den Händen gerissen worden. „Da ist so viel zu tun, wo ich war.“ Die Bilder von dem angeblichen Stau, weswegen weitere Helfer aufgefordert wurden, dem Katastrophengebiet fern zu bleiben, habe er nicht gesehen. „Nur auf dem Rückweg bin ich im Stau gestanden.“

Er meint: „Das muss ja eigentlich möglich sein, sowas zu koordinieren“, räumt aber im nächsten Atemzug gleich ein: „Aber wo soll so eine Struktur auch so schnell herkommen.“

„Es muss weitergehen“

Sebastian Frenkel ist jedenfalls der Meinung: „Viele sagen, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich sage, viele Tropfen ergeben ein volles Glas Wasser.“ Deswegen hört er auch nicht mit seiner Initiative auf. Er hat noch eine Option auf 70 weitere Bautrockner.

Bis Samstagabend sind schon mehr als 51.000 Euro an Geldspenden eingegangen, außerdem wurden Bautrockner, Stromgeneratoren, Kabel und andere Sachspenden zur Verfügung gestellt.

Auch daran, vielleicht Kinder und Mütter aus dem Hochwassergebiet nach Potsdam zu holen, damit sie hier Ferien machen können, denkt er. Wie viele? „Weiß nicht. Einen Reisebus voll. Mehr. Möglichst viele.“ Eines ist für ihn klar: „Es muss irgendwie weitergehen.“

Doch am Samstagabend galt es zunächst einmal, das sieben Monate alte Baby zu übernehmen. „Dann werde ich es alles erst realisieren.“ Und nach einem Tag Luft holen gehe es auch wieder weiter.

Von Konstanze Kobel-Höller