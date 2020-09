Templiner Vorstadt

Die Bewohner der Templiner Vorstadt reagieren verärgert auf die Ankündigung der Stadt, dass dass die Leipziger Straße aus Sicherheitsgründen ab Dienstag sieben Wochen lang für den Fahrradverkehr gesperrt werden soll. Das geht aus einem Brief hervor, der sich an den SPD-Stadtverordneten Nico Marquardt richtet, mit der Bitte, die Maßnahmen noch einmal zu überdenken. 34 Anwohner haben den Brief unterschrieben.

Wie berichtet möchte die Stadt vor Ort eine Gehweggasse einrichten, die mit dem Schild „Radfahrer absteigen“ gekennzeichnet wird. Ursprünglich sollte die Regelung ab Dienstag gelten, wegen des angekündigten Verdi-Streiks wird die Sperrung aber auf Mittwoch verschoben, wie die Stadt mitteilte. Betroffen ist ein etwa 100 Meter langer Abschnitt. Entweder Radfahrer schieben dort ihr Gefährt oder sie müssen über den Brauhausberg ausweichen.

Die Nachricht über die Sperrung sei mit großer Irritation zur Kenntnis genommen worden, heißt es in dem Schreiben. Insbesondere seit dem Bau der Wohngebiete „An der Fahrwiese", „Luisenpark" und „Am Uferpark" leben in der Templiner Vorstadt sehr viele Familien, es gebe jedoch bisher weder eine Grundschule, noch einen Kindergarten, so dass die allermeisten dieser Familien täglich zu Stoßzeiten am Morgen und am Nachmittag über die Leipziger Straße in die Stadt pendeln müssten.

Großer Andrang wegen Pendlern

Zudem bestehe wegen des Gymnasiums das Gymnasium auf Hermannswerder und der Sportanlage des PSU an der Templiner Straße ein hoher An- und Abfahrtsverkehr von Kindern und Jugendlichen aus anderen Potsdamer Stadtbezirken.

„Sie werben als Stadtverordneter für den Klimaschutz, die Stadt wirbt seit langem darum, den Autoverkehr in der Innenstadt zu reduzieren“, heißt es in dem Brief konkret an Nico Marquardt gerichtet. Aufgrund der Corona-Pandemie sei es zudem geboten, die öffentlichen Verkehrsmittel als geschlossene Räume mit hoher Personendichte wenig zu nutzen. Hinzu komme, dass die Busse auf Grund der Bauarbeiten am Leipziger Dreieck und in der Leipziger Straße sowieso schon umgeleitet werden müssen.

Gehweggasse zu eng für den Verkehr

Viele Familien und Schüler seien daher in diesem Schuljahr auf „alleinige Fahrradmobilität“ umgestiegen. „Leider ist der Uferradweg, der hierfür die beste Verbindung in die Stadt wäre, seit Jahren gesperrt“, heißt es in dem Schreiben weiter. Wenn nun die Fahrradmobilität an der Leipziger Straße für mehrere Wochen unterbrochen wird, sei ein geregelter Schul- und Kitaverkehr aus der Templiner Vorstadt nicht mehr möglich.

Die Anwohner fürchten nun, dass diese geplante Gehweggasse in beide Richtungen sehr stark frequentiert sein wird. „Familien mit kleineren Kindern sind auf dieser Strecke oft mit Lastenrädern und Fahrradanhängern unterwegs, auch RolIstühle müssen die Gasse passieren können“, heißt es in dem Brief.

Es bestehen Zweifel, ob das in beide Richtungen überhaupt parallel möglich sein wird — und ob dabei der zum Schutz vor Corona-Infektionen gebotene Sicherheitsabstand von 1,5 Metern noch eingehalten werden kann.

