Innenstadt

Heute ist Weltfahrradtag und am 5. Juni Welttag der Umwelt. Die Potsdamer Grünen haben aus diesen Anlässen eine gute Nachricht: In diesem Jahr gibt es wieder eine ADFC-Sternfahrt. Am ersten Sonntag im Juni rollen die Radler wieder als sternförmige Fahrraddemo durch Berlin, und die Potsdamer können mitmachen.

Unter dem Motto „Die Zukunft beginnt heute – Verkehrswende jetzt!“ werden Politik und Verwaltung aufgefordert, die Verkehrswende anzupacken.

Treffpunkt für die Potsdamer Teilnehmer ist am 6.Juni um 10.30 Uhr am Hauptbahnhof von Potsdam.

Von maz-online/rai