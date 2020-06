Potsdam

Im Kindergarten macht es klick. Da entdeckt Elias, dass die meisten Menschen die Welt anders wahrnehmen als er. Dass sich die Erzieherinnen mit den anderen Kindern nicht in Gebärden unterhalten, sondern mit ihnen sprechen. Dass die Erwachsenen und die Sandkastenkumpel hören können. Wenn überhaupt, habe er sich damals nur ganz, ganz kurz gewundert und dann nicht weiter darum gekümmert, sagt Elias: „Es ist wie es ist.“

Elias’ Welt ist von Anfang an eine stille. Er ist von Geburt an taub und wächst in einer Familie auf, in der das Hören die Ausnahme ist. Er sei ein unkompliziertes, ruhiges Baby gewesen, sagt seine Mutter. Heute ist Elias 17 und ein durch und durch entspannter, souveräner Typ, der gerade einen bedeutsamen Schulabschluss gemacht hat: Der Potsdamer Elias Louis Zander ist der erste Schüler im Land Brandenburg, der mit Gebärdensprache als Muttersprache das Abitur an einem Gymnasium absolviert hat. Note: 1,5.

Die Mitschüler lernen Gebärden – die einen mehr, die anderen weniger

Elias wird an einer Gehörlosenschule eingeschult, ist aber schnell unterfordert. Für die Familie ist klar, dass er an einer Regelschule lernen, dass ihm jeder Bildungsweg offenstehen soll. Nach einem Intermezzo an einer Privatschule wechselt Elias mit der Neunten ans städtische Humboldt-Gymnasium und wird in eine Klasse mit 26 Schülerinnen und Schülern inkludiert – Neuland für alle Beteiligten. Und dennoch: „Ich bin hier gut angekommen“, sagt Elias. „Ich wurde hier sehr gut aufgenommen und habe viele Freunde gefunden.“ Die Mitschüler hätten sich schnell auf ihn eingestellt, hätten auch Gebärden gelernt – die einen mehr, die anderen weniger, wie es im Leben eben so ist.

Elias Louis Zander (17) und seine Mutter Dina Zander-Tabbert vor dem Humboldt-Gymnasium, an dem Elias gerade Abitur gemacht hat. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sein engster Schulfreund wird jetzt Gebärdendolmetscher. Zieht er das durch, wäre es ein absoluter Gewinn, findet Elias, denn in der Branche arbeiten überwiegend Frauen. „Es wäre schön, wenn das ausgewogener wäre“, sagt Elias. Er meine das nicht despektierlich, aber: „Ich möchte gern einen Mann dabei haben – da ist man irgendwie auf einer Wellenlänge.“ Tag für Tag nur mit erwachsenen Frauen zusammenzuarbeiten sei für einen Jugendlichen – Elias lacht und neigt den Kopf: „nicht so toll, nicht so passend.“ Er werde die Dolmetscherinnen nicht vermissen, wenn er jetzt die Schule verlässt. Die Beziehung ist eine professionelle, beiderseits: „Dolmetscher sind für mich neutrale Personen, Dienstleister“, sagt Elias. „Sie haben gute Arbeit geleistet, aber sie sind keine Freunde.“

„Wir haben immer eine Lösung gefunden“

Acht Dolmetscherinnen standen Elias im Unterricht zur Seite – jeden Tag zwei, um sich beim Übersetzen abwechseln zu können. „Grundsätzlich lassen sich alle Fächer gut dolmetschen“, sagt Elias. Dennoch gebe es Knackpunkte. Informatik zum Beispiel. Oder Physik: Amplitude, Maximum, Frequenz – manchmal sind die Gebärden nicht genau genug oder fehlen ganz. „Wir haben aber immer eine Lösung gefunden.“

Preis für herausragende Leistungen im Spanisch-Abitur

Elias hat auch Englisch und Spanisch gelernt. Dabei konnte er auf digitale Technik zurückgreifen. Das Prinzip ist so simpel wie praktikabel: Die mündlichen Sprachbeiträge der Lehrkraft und der Schüler wurden an Online-Dolmetscher gesandt, von ihnen verschriftlicht und in Sekundenschnelle zurückgeschickt, so dass Elias die Beiträge in der Fremdsprache auf dem Laptop mitlesen konnte. Eine der schriftlichen Abiturprüfungen hat er in Spanisch abgelegt: Für seine herausragende Leistung hat ihn der Deutsche Spanischlehrerverband ausgezeichnet.

„Wir haben viele Kämpfe geführt. Da ist Aufgabe von uns Eltern“

Ob und wie stolz sie auf ihren Ältesten sind, braucht man die Eltern nicht zu fragen, immerhin ist der Schulabschluss, noch dazu das Abi und darüber hinaus so ein gutes, ein Meilenstein im Leben eines jungen Menschen. Sie seien immer zuversichtlich gewesen, dass Elias da ankommt, wo er heute angekommen ist, sagt Dina Zander-Tabbert. „Natürlich haben wir viele Kämpfe geführt. Aber das haben wir von ihm ferngehalten. Das ist Aufgabe von uns Eltern. Mit so etwas sollen sich Kinder nicht herumschlagen.“

Wer gebärdet, kann sich nicht einfach wegdrehen

Dina Zander-Tabbert (51) war darauf vorbereitet, dass ihre Kinder taub werden könnten. „Das war kein Thema“, sagt sie. „Ich bin mit gehörlosen Eltern und Großeltern aufgewachsen, mein Mann ist gehörlos – das ist die normale Welt.“ Diese Welt legt sie Elias und seiner zwei Jahre jüngeren Schwester in die Hände. Für ihre Kinder malt sie die Märchen der Brüder Grimm in die Luft genauso wie Lob und Trost und wenn’s mal sein muss auch Tadel. Wer gebärdet, eiert nicht herum: Klar und direkt ist die Sprache mit den Händen, schnörkellos, zielstrebig. Die Mimik spielt eine Rolle. Vor allem die Augen. Wer gebärdet, kann sich nicht einfach wegdrehen. Wer wegschaut, signalisiert Desinteresse. Wer wegschaut, ist raus.

Gerade sucht Elias nach dem passenden Studium

Elias’ erste Gebärde ist Lampe/Licht. Vielleicht hat sich da schon sein Faible für Naturwissenschaften angekündigt? Gerade schaut er sich nach einem Studium um. Welcher Disziplin er sich intensiver widmen möchte, steht noch nicht ganz fest: Er interessiert sich nämlich nicht nur für den naturwissenschaftlich-technischen Bereich und für Mathematik, sondern auch für Jura und Politik, hat über Deaf Studies (Sprache und Kultur der Gehörlosengemeinschaft) nachgedacht und natürlich über die Möglichkeiten, die das Hasso-Plattner-Institut bietet.

Abiball wegen Coronavirus auf Herbst 2021 verschoben

„Es ist ja noch Zeit“, sagt Elias. „Die Universitäten haben die Bewerbungsverfahren noch gar nicht eröffnet.“ Das liege zum einen daran, dass die Abitur- und Nachprüfungen noch nicht in allen Bundesländern abgeschlossen sind. „Zum anderen hat Corona alles durcheinander gebracht.“ Für seinen Jahrgang sei alles vage – und der Abi-Ball futsch. „Wir haben ihn auf Herbst 2021 verschoben“, sagt Elias. Geht er hin? „Klar!“ Auch wenn er nicht der größte Tänzer sei. Aber seine Leute vom Humboldt wolle er schon gern wiedersehen. Die Schule ist eine der besten Potsdams – für Elias ist sie die beste gewesen: „Ich möchte dem Humboldt-Gymnasium meinen Dank aussprechen, dass es mir die Möglichkeit gegeben hat, hier meine Schullaufbahn zu absolvieren und mein Abitur zu machen. Dass ich hier so herzlich empfangen wurde und dass man so offen für die Dolmetscher war.“ Ja, er sei sich bewusst, dass er das Zeug zum Vorbild hat. „Ich hoffe, dass andere taube Schüler sehen, dass sie es schaffen können und dass auch Schulen erkennen, was möglich ist, dass Inklusion gut gelingen kann.“

