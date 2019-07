Innenstadt

Einen Betrugsfall zeigte ein Potsdamer am Montagnachmittag bei der Polizei an: Er habe einen Anruf erhalten, dass er in einer Lotterie 100.000 Euro gewonnen habe. Vor der Auszahlung müsse er jedoch sogenannte I-Tune-Codes im Wert von mehreren hundert Euro an den Anrufer durchsagen – als Transportversicherung für das Geld.

Zweifel kamen erst spät

Der Mann kaufte diese Wertkarten und sagte dem vermeintlichen Anrufer von der Lotteriezentrale die Codes durch. Später sollte der Potsdamer noch in einem Geschäft mehrere tausend Euro in bar an einen ausländischen Empfänger überweisen. Das kam ihm jedoch komisch vor und er schaltete die Polizei ein. Diese nahm eine Anzeige wegen Betrugs auf. Das Geld für die I-Tune-Codes war jedoch weg.

Die Polizei warnt daher nochmals davor, Wertcodes per Telefon weiterzugeben, Geld an unbekannte Empfänger zu transferieren oder zu übergeben. Offiziell zugelassene Gewinnspielanbieter würden niemals eine Vorkasseleistung verlangen.

Von MAZonline