Potsdam

Eine weibliche Computerstimme dringt aus dem Handy auf dem Küchentisch von Familie Reuter. Abgehackt und nüchtern erzählt die Stimme von der Flucht aus der Ukraine. Kateryna Iliashenko hatte der Übersetzungsapp kurz zuvor die Sätze auf Ukrainisch diktiert. Marco Reuter und sein 13-jähriger Sohn Max sitzen ebenfalls am Tisch und hören ruhig zu, gucken abwechselnd auf das Handy und auf Kateryna Iliashenko, die sie Katya nennen.

Seit wenigen Wochen wohnen die Juristin und ihr 17-jähriger Sohn Danya Iliashenko bei Marco, Anke und Max Reuter in Potsdam. Kommunizieren können sie nur mit einer Übersetzungsapp.

Marco Reuter als Fahrer beim Babelsberger Hilfskonvoi Drushba

„Das war eine sehr spontane Entscheidung“, erzählt Marco Reuter von dem Schritt, die Iliashenkos zu beherbergen. „Ich bin als Fahrer mit dem Hilfskonvoi Drushba an die ukrainische Grenze gefahren, um Hilfsgüter dorthin zu bringen.“ Freunde, von ihm hatten den Konvoi organisiert und brauchten noch helfende Hände. Kurzum fuhren er und sein 22-jähriger Sohn Moritz mit. Auf dem Rückweg nahmen sie Geflüchtete mit nach Deutschland. Die Iliashenkos sollten eigentlich bei einer Familie in Werder unterkommen. Doch die musste plötzlich wegen Corona in Quarantäne.

„Katya und Danya hatten also keine Unterkunft und wussten nicht wohin.“ Da lag es für den gelernten Kfz-Meister nah, eines der Zimmer anzubieten, die frei geworden waren, nachdem seine beiden ältesten Söhne gerade ausgezogen waren. „Jeder kann etwas tun. Nach seinen Möglichkeiten eben“, so Reuter. Die Iliashenkos aufzunehmen, ist für ihn nur selbstverständlich. Als bewundernswert empfindet er das nicht. „Man sollte nicht lange quatschen, sondern Tatsachen schaffen“, sagt Reuter trocken.

Iliashenko koordiniert Ukraine-Hilfe

Während Marco Reuter und Kateryna Iliashenko von ihrem Zusammenleben und den bürokratischen Hürden berichten, klingt Iliashenkos Handy immer wieder durchdringend. Manche Telefonate drückt sie weg, andere nimmt sie an und entschuldigt sich. Die 42-Jährige unterstützt und koordiniert humanitäre Hilfsaktionen in der Ukraine – vom Küchentisch der Reuters aus. Den ganzen Tag arbeitet sie daran. „Meine Aufgabe ist es, die Fracht für Hilfslieferungen zu finden, das Geld und die Autos für den Transport,“ erklärt sie.

Kateryna Iliashenko und Marco Reuter haben sich daran gewöhnt, mit dem Handy als Übersetzer zu kommunizieren. Quelle: Julius Frick

Es geht um den Transport von Gütern, aber auch von Menschen. Während des Gesprächs bekommt Iliashenko ein Video von „den Jungs“. So nennt sie die Männer, die vor Ort in der Ukraine helfen und mit denen sie zusammenarbeitet. Zu den Jungs gehört auch ihr Mann. Wie alle anderen Männer zwischen 18 und 60 Jahren darf auch er ukrainisches Staatsgebiet nicht verlassen. Wann sie sich wiedersehen, wissen sie nicht.

Das Video zeigt Personen, die auf kleinen Booten einen schlammigen Fluss im Regen überqueren. Wo genau „die Jungs“ Zivilistinnen und Zivilisten helfen, aus umkämpften Regionen zu fliehen, möchte Iliashenko nicht preisgeben – um niemanden zu gefährden, erklärt sie.

Max Reuter hat sein Zimmer für die Iliashenkos frei geräumt

Der 13-jährige Max Reuter versteht die Entscheidung seiner Eltern, Kateryna Iliashenko und ihren Sohn aufzunehmen. Ein bisschen enttäuscht ist er trotzdem. In das große Zimmer seines ausgezogenen Bruders war er gerade erst eingezogen. Die Marvel-Poster hat er dort wieder abgehängt, als der Anruf seines Vaters von der ukrainischen Grenze kam. Jetzt ist er zurück in sein kleineres altes Zimmer gezogen, wo die Poster der Superhelden in Warteposition an der Wand lehnen. „Wenn ich in Katyas und Danyas Situation wäre, würde ich auch gerne Hilfe bekommen“, sagt er.

Bleiben werden die Iliashenkos so lange, bis sie eine Wohnung in Potsdam gefunden haben. „Dem Potsdamer Wohnungsmarkt nach zu urteilen, kann das noch Monate dauern“, schätzt Marco Reuter. Als die Reuters beim städtischen Immobilienkonzern Pro Potsdam nach einer Wohnung für die Iliashenkos anfragten, bekamen sie als Antwort nur einen Link auf die Seite der Stadt, wo sich Ehrenamtliche melden können, die Hilfe oder Wohnraum anbieten können.

Kateryna Iliashenko hat nicht nur ihren Sohn, sondern auch ihre Katze Marusia mitgebracht. Quelle: Julius Frick

Das Einzige, was die Reuters an bürokratischer Unterstützung von der Stadt bekommen hätten, sei ein Informationsblatt mit ein paar Tipps und Adressen. „Das war’s“, sagt Reuter. Nach der Ankunft zahlreicher Geflüchteter aus Syrien 2015, stößt diese Überforderung der städtischen Behörden bei ihm auf Unverständnis. „Damals war es ein anderes Land, aber die Situation war dieselbe.“

Katya und Danya müssten eine Perspektive bekommen, betont der 50-Jährige. „Das ist jetzt das allerwichtigste. Um richtig anzukommen, brauchen sie eine eigene Wohnung, statt weiter bei Fremden zusammen in einem Zimmer zu wohnen. Danya möchte sich um seine Ausbildung kümmern.“ In der Ukraine ging er in die 11. Klasse und wollte nach der Schule Englisch studieren. Weil er gerade noch 17 ist, konnte er mit seiner Mutter die Grenze überqueren. „Damit sie ankommen und sich etwas aufbauen können, brauchen sie finanzielle Unterstützung.“

Durch den Potsdamer Behördendschungel

Zig Behördengänge haben die Iliashenkos und die Reuters schon hinter sich. Auf Termine in manchen Ämtern müssten sie wochenlang warten. Immerhin haben sie inzwischen einen Deutschkurs und Danya möglicherweise die Aussicht auf eine Integrationsklasse – darüber entscheidet hoffentlich der nächste Amtsbesuch. Wohnungs- und Ausbildungssuche, finanzielle Hilfe sowie Berufsanerkennung sind zähe Prozesse.

Wg auf Zeit. Bis Kateryna Iliashenko eine eigene Wohnung gefunden hat, kann sie bei den Reuters unterkommen. Quelle: Julius Frick

Marco Reuter ärgert sich über die bürokratische Trägheit: „Ich kann nicht verstehen, wie über Nacht ein Milliardenetat für militärische Ausgaben locker gemacht wird, aber nicht für die wirklich Bedürftigen, die geflohen und jetzt hier sind – ohne Zugang zu Geld.“ Ein Willkommensgeld oder eine minimale Unterstützung gibt es in Potsdam im Gegensatz zu Berlin nicht sofort.

Katya Iliashenko und ihr Sohn haben Geld von den Reuters bekommen, um wenigstens mit dem Nötigsten über die Runden zu kommen. „Aber das ist ihnen natürlich sehr unangenehm. Sie wollten es erst nicht annehmen.“ Die finanzielle Abhängigkeit könne Geflüchtete auch in unschöne oder sogar gefährliche Situationen bringen, warnt Reuter. Doch wie vielen blieb den Iliashenkos keine Wahl.

Ungeplantes WG-Leben in Potsdam

Ihr Zusammenleben mit den Reuters gestalte sich reibungslos. Und das, obwohl WG-Erfahrungen bei den meisten Beteiligten schon länger zurückliegen. „Wir versuchen so unaufgeregt zu sein wie möglich. Wir möchten Katya und Danya ganz normal behandeln“, erzählt der Familienvater.

Ihr Rhythmus sei sehr unterschiedlich. „Wir gehen um 6.30 Uhr aus dem Haus. Da verpassen wir uns“, berichtet Reuter. Auch beim Essen sind die Reuters und ihre Gäste ziemlich unabhängig. „Wir essen nicht immer gemeinsam, sondern organisieren lieber mal ein größeres Essen am Wochenende oder unternehmen gezielt etwas zusammen.“ Außerdem haben Iliashenko und ihr Sohn einen Haustürschlüssel, damit sie kommen und gehen können, wie es ihnen beliebt. „Wir alle achten darauf, dass jeder genug Freiraum hat. Das wollen wir ja alle.“

Trotz harter Themen: Die Reuters und die Iliashenkos sind bei der Kommunikation auf die Übersetzungsapp angewiesen. Quelle: Judith von Plato

Ob es schwierig ist, mit ihrem Sohn Danya in einem Zimmer zu wohnen? Kateryna Iliashenkos kurze Antwort erscheint auf dem Handy-Display: „Alles ist besser als in einem Keller zu sitzen.“ Klagen möchte sie nicht. Viel zu dankbar sei sie den Reuters und dem Umstand, überhaupt geflohen sein zu können.

Direkt nach den ersten Bombenangriffen am 24. Februar hätten sie sich auf den Weg gemacht. Einfach weg. Die Mutter in Sicherheit bringen. Die ist allerdings in der Nähe der slowakischen Grenze geblieben. „Sie hat noch Hoffnung, dass sie bald in ihre Heimat zurückkehren kann“, sagt die Computerstimme, ohne den Anflug einer Emotion.

Von Judith von Plato