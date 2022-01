Groß Glienicke

Wenn Horst Wardelmann sein „Fat Bike“ nimmt und damit durch das Unterholz des Ufers fährt, wird es selten ein ruhiger Fahrradausflug. Immer wieder steigt der 69-Jährige ab und bückt sich, sammelt Flaschen, Büchsen, Folie ein, die achtlose Mitbürger am Groß Glienicker See weggeworfen haben. Wird es mehr Müll, als in seine Packtasche passt, kommt er mit einem Ziehanhänger wieder. Den hat er am letzten Sonntag mit Schrott und Glas gefüllt, das er aus dem Wasser und dem Ufer zog.

Die Fuhre eines Sonntags: Das hat Horst Wardelmann am 9. Januar aus dem Groß Glienicker See geholt. Quelle: Rainer Schüler

Das Nordende des Sees ist auf Brandenburger Seite so voll damit, dass er alleine noch ein Leben brauchen würde, das wegzuräumen. Emaillekannen, Porzellanbruch, rostlöcherige Blechtöpfe, Autoreifen, schlammschwarze Schuhe, Holzpfähle und eiserne Zaunfelder stecken in der Böschung, die vor ein paar Jahren noch umspült war vom Wasser. Der See wird immer flacher und gibt frei, was offenbar zur Zeit des Mauerbaus rücksichtslos hier abgekippt wurde.

„Da standen überall mal Häuser. Es gab ein Gut mit Ställen, einer Meierei und eine Flaschenwaschanlage“, sagt er: „Als sie die Grenze gebaut haben, riss man die Häuser ab und hat vieles offenbar einfach in den See geschoben, Hauptsache weg.“ Immer wieder suchen Unbekannte die flachen Uferbereiche ab, wo sie zersplittertes Geschirr sehen. „Die schneiden diese Porzellansiegel aus den Böden der Teller und Tassen und machen Medaillons daraus“, erzählt Wardelmann: „Auch auf die verzierten Porzellanverschlüsse von alten Milchflaschen sind die scharf.“ Den Schrott des vergangenen Jahrhunderts lassen sie dann liegen.

Schon in der Schule aufgefallen

„Ich kann an dem Zeug nicht einfach vorbei gehen“, sagt Wardelmann, der für seinen Aufräumsinn schon als Schulbub schief angesehen wurde. Ich stand an der Tafel im Matheunterricht und hab’ versagt. Aber auf dem Boden lag Bonbonpapier. Ich hob das auf und bekam wenigstens dafür Lob. Mein Vater hat mir eingebläut, nichts in der Gegend wegzuschmeißen; der war supergenau. Auch ich hab’ das in den Genen, nur Mathe eben nicht.“

Horst Wardelmann (69) holt immer wieder Müll aus dem Groß Glienicker See und aus dem Uferwald: Oft findet er große Knochen. Quelle: Rainer Schüler

Wardelmann kümmert sich um seinen See, meist ist er einmal die Woche unterwegs und sammelt Müll, den er nach Hause fährt, sortiert und in den eigenen Tonnen entsorgt. „Wenn genug Schrott zusammen ist, lasse ich das weg fahren.“ Eine Zeitlang hat er Kinder mitgenommen zu Müllaktionen, doch das ist lange her, und er selbst wird müde mit der Zeit: „Das nimmt irgendwie kein Ende“, seufzt er, „und ich werde älter.“

Selbstmotivation lässt nach

Er kann sich nur immer wieder selbst aufraffen, denn seine Frau hat ihn verlassen, und vor einem Jahr starb seine Mutter, die eine Wohnung hatte im ausgebauten Stall. Auch hier müsste er ausräumen, doch noch ist er nicht so weit für dieses traurige Werk.

Am kleinen Esstisch der Mutter erzählt Horst Wardelmann vom Krieg, so wie der Vater es ihm erzählte; der wurde zwei Mal schwer verwundet und nahm sich der Schmerzen wegen nach dem Krieg dann selbst das Leben. Die Briten seien die Ersten gewesen in Groß Glienicke, erzählt er; sie hätten auf dem Weg zum Flugplatz Gatow schon in Groß Glienicke aus allen Flugzeugrohren gefeuert. Auch nach Überbleibseln dieser Luftangriffe suchen immer wieder Sondengänger.

Zuerst kamen die Briten

Die Briten räumten das Feld für die Sowjetarmee, und dann kam der Mauerbau mit all seinen Abrissen und Geländeplanierungen. „Die Häuser hatten oft eigene Müllgruben“, berichtet Wardelmann: „Damals gab es ja fast nur verrottbaren Abfall; deshalb findet man auch so viele Knochen am Ufer.“ Aber er hat auch schon Räder von landwirtschaftlichen Maschinen gefunden, und Reste einer Schienentrasse. Eine kleine Ziegelei habe es am See gegeben, sagt er, vielleicht sei das eine Werksbahn gewesen.

Immer neuer Müll

Massig alter Müll steckt im Seeufer, und jedes Jahr, vor allem in den warmen Monaten, kommt neuer Müll hinzu. Wenn er, mit Abfall in den Händen, Leute auffordert, ihren Picknickmüll doch selber wieder mitzunehmen, hört er zuweilen, dafür sei er doch da – das nervt und entmutigt auch.

Der Groß Glienicker See liegt idyllisch, doch er verliert zunehmend Wasser, und seine Ufer sind streckenweise schwer vermüllt. Quelle: Rainer Schüler

Aber er ist Potsdamer, lebt seit 1956 am See und liebt ihn. Den Krüppelwald hat er wachsen sehen in den 30 Jahren nach der Wende; zur Mauerzeit hatte man den Todesstreifen ja noch frei gehalten. „Alles hat sich selber angesiedelt“, sagt Wardelmann: „Im Grunde braucht man gar nichts anzupflanzen; das wächst von sich aus.“ Aber es ist Wildwuchs.

Geheimnisvoller Drache

Als Trampelpfad windet sich ein gern genutzter Uferweg durch das Unterholz, in dem Stürme viele Bäume entwurzelt oder abgebrochen haben. Einer diese Stämme ist allerdings zum Kunstobjekt geworden: In der Nähe des historischen Alexanderhauses hat ein unbekannter Holzbildhauer einen doppelschwänzigen Drachen in den Stamm geschnitzt, mit Zacken auf dem Rücken und spitzen Hörnern.

„Der könnte ruhig mehr davon machen“ - Horst Wardelmann am Groß Glienicker See mit der Drachenschnitzerei eines unbekannten Künstlers Quelle: Rainer Schüler

„Der muss hier einen Tag gepickert haben“, vermutet Wardelmann: „Der hatte wohl eine Vorlage, oder er kommt aus dem Kulturkreis und hat sowas im Kopf. Davon könnte der echt mehr machen.“

Sammelsurium alter Gegenstände

Und sollte doch mal der Baumbruch am Ufer beseitigt werden, plädiert der frühere Zootechniker des Volkseigenen Gutes (VEG) Tierzucht in Groß Kreutz dafür, das Drachenstück aus dem Stamm herauszusägen und es woanders zu platzieren. Notfalls würde er es zu sich holen – sein Grundstück ist ja jetzt schon vollgestopft mit staunenswertem Trödel, den er gesammelt hat seit vielen Jahren.

„Die Leute stellen so viel auf die Straße, was sie nicht mehr brauchen, aber man kann es noch gebrauchen, oder es ist einfach schön“: Im Garten hat er einen Blechgießkannenbaum, den der Regen wassertropfentrommelnd klingen lässt.

Von Rainer Schüler