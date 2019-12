Azubi aus Potsdam findet Straßenbahn-Friedhof in Ägypten

Babelsberg

„Aus den Augen, aus dem Sinn“, heißt es, aber nicht für Pascal Schulze. Der 19-jährige Azubi der Verkehrsbetriebe Potsdam (ViP) ist ein Fan der tschechischen Tatra-Straßenbahnen und hat die meisten von ihnen, die ausgemustert und ins Ausland verkauft wurden, dort auch aufgespürt: 10 im rumänischen Cluj-Napoca, 32 im rumänischen Ploiesti, 12 im kasachischen Temirtau, 13 im ungarischen Szeged.

Endstation unter sengender Sonne

Er fand auf Satellitenfotos sogar einen Straßenbahnfriedhof im ägyptischen Alexandria, wohin im Jahr 2015 acht dieser Triebwagen mit Beschleunigersteuerung verkauft wurden, an einen Zwischenhändler, der sie aber nicht los wurde. Zusammen mit ungezählten Tatras aus anderen ostdeutschen Städten verrotten die Potsdamer Züge unter sengender Sonne in der Nähe des Mittelmeeres – eine ungünstige Klima-Kombination.

Straßenbahn-Fan und ViP-Azubi: Pascal Schulze Quelle: Rainer Schüler

Ungünstig ist das Klima auch im kasachischen Temirtau, wohin zwölf Bahnen über einen Zwischenhändler verkauft wurden, doch nur eine fährt noch. Zwei Bahnen waren von vornherein nicht mehr fahrtüchtig und als Ersatzteilspender gedacht. Die Temperaturen schwanken stark im Lauf des Tages, und das Schienennetz ist in einem katastrophalen Zustand: Das schüttelt selbst die robusten Tatras schwer durch. Zur Schadensbehebung gibt es keine anderen Austauschteile mehr außer aus den übrigen Bahnen, die nach und nach ausgeschlachtet werden.

Alle Wagennummern im Kopf

Die Wagen 006, 008, 010, 012, 014, 016, 020, 022, 026 bis 032 und 036 bis 043 kamen zwischen Dezember 1996 und Dezember 2002 in die rumänische Stadt Ploiesti – Schulze hat alle Wagennummern und die jeweilige Ausstattung im Kopf, obwohl er das nicht müsste, denn man kann es im Internet nachlesen. Dort gibt es – wie auch für Schiffe – internationale Verzeichnisse über Straßenbahnen, ihre Bauzeit, den Hersteller, die Lebensdauer, Verkäufe und Verschrottungen. Schulze interessiert sich aber für die Potsdamer Tatras, die in einen neuen Fahrbetrieb übergehen sollten. Die recherchierte er und plante dann die „Urlaubs“-Reisen, bei denen er sie fahren sehen wollte.

Zur Galerie Als Potsdam die Combino-Niederflurbahnen von Siemens und später die Vario-Bahnen von Stadler einführte, musterte der Verkehrsbetrieb die Tatra-Züge nach und nach aus und verkaufte sie ins Ausland.

Die Touren unternahm er oft mit Tram-Fan Robert Leichsenring, der für die MAZ über die Erlebnisse in Kasachstan geschrieben hat. Die erste Tatra-Such-Tour führte den 17-jährigen Pascal fünf Tage nach Szeged, mit extrem wenig Geld im Portemonnaie: „Aber ich kann sehr sparsam sein.“

Transport einer ausrangierten Potsdamer Tram nach Rumänien Quelle: Jörg Zennig/ViP

Als er 18 war, fuhr er mit Zug und Bus erneut nach Szeged, aber auch schon weiter nach Cluj-Napoca und Ploiesti in Rumänien; das dauerte dann schon eineinhalb Wochen. „Ich versuche immer, mich vorher beim örtlichen Verkehrsbetrieb anzumelden, um auch mal den Betriebshof zu sehen“, der oft ein großer Schrottplatz ist. Wenn das nicht klappt, fragt er am Betriebshof selber und bekommt auch meistens Zutritt. Fahren auf der Strecke kann er ja sowieso und erlebt dort, wie schwer es die schier unverwüstlichen Tatra-Züge auf schlechten Strecken haben, vor allem den kasachischen.

Das typische ViP-Grün

Meist war er im Frühjahr und Herbst unterwegs, in Kasachstan waren sie dieses Jahr im Herbst. Er fotografiert und filmt, was er zu sehen bekommt, schneidet Videos zusammen, die er auf seinem Youtube-Channel „tramfreak2000“ veröffentlicht. Dort sieht man dann die Potsdamer Bahnen noch immer im typischen ViP-Grün und häufig sogar noch mit dem alten ViP-Logo und der originalen Wagennummer durch die Stadt rumpeln, fast immer als Einzelwagen, weil es nicht genügend Fahrgäste für die „Doppeltraktion“ gibt. Lediglich in Szeged sah er gekoppelte Bahnen.

In Rumänien und Kasachstan sind die Tatras aus Potsdam nur ein kleiner Teil des bunt zusammengewürfelten Tram-Restefuhrparks, der Züge auf die Strecke schickt, denen man keine zehn Kilometer am Stück zutraut, so verbeult sind sie, so schwankend nicht nur in den Kurven.

Zweites Leben: Tatra-Bahn aus Potsdam fährt im ungarischen Szeged. Quelle: Pascal Schulze

Wenig wurde in Ungarn, Rumänien und Kasachstan an den Potsdamer Zügen geändert. Ein paar ergänzende Lackierungen, in Ungarn auch komplett, verändern das Aussehen ein wenig, doch die Tatras erkennt man immer noch. Fahrer in Rumänien haben sich Gardinen als Blendschutz ins Fahrerhaus gehängt und zuweilen auch einen Blumentopf im Cockpit. Offenbar werden manche Züge immer von denselben Menschen gefahren, die sie sich wohnlich machen.

Flüche auf dem Betriebshof

In Rumänien sind viele Frauen unter den Fahrern, und im Betriebshof fluchen die Männer drüber: „Die fahren die Züge dauernd kaputt“, hat Schulze die Arbeiter über die weiblichen „Piloten“ reden hören. Er hat die Männer fragen können, auf Englisch meist, in Kasachstan kam Leichsenring mit Russisch besser durch. Oft durften sie ein paar Runden im Führerstand mitfahren: „Das ist da unten ganz normal.“ Normal ist auch, dass Tickets nur in Papierform gelöst und entwertet werden; Elektronik und Automaten aus Potsdam sind defekt oder schon demontiert.

Pascal Schulzes Interesse gilt nur den Tatras, warum, weiß er selber nicht genau. Die Hochflurbahnen haben es ihm angetan: „Dass sie Treppen haben und nicht behindertengerecht sind, macht mir nichts aus.“ Er findet diese Züge handwerklich robust; er mag die schnittigen Niederflurzüge nicht, die Combinos und die Vario-Bahnen, wird aber darauf ausgebildet. Auch auf Bussen, obwohl er nie was anderes fahren möchte als Straßenbahnen, am liebsten Tatras.

Auch die nächste Urlaubsreise, bei der er wieder keinen echten Urlaub haben wird, soll ihn an frühere Tatra-Einsatzorte führen, denn er will sehen, was aus den Potsdamer Bahnen so geworden ist. Aber auch andere Hochflurstraßenbahnen wecken sein Interesse, vor allem in Russland, wo Züge unterwegs sind, doch noch viel älter sind als die Alt-Bahnen aus der Landeshauptstadt Brandenburgs.

Tschechischer Staatskonzern ging pleite

Russland und die Ukraine haben auch Tatras, wenn auch nicht aus Potsdam. Bis zur Jahrtausendwende wurden sie in den CKD-Werken in Prag gebaut, danach nicht mehr; der Staatskonzern ging pleite. Tatra Yug in der Ukraine baute Tatras nach und schließlich eigene Züge, die stark an ihre Vorgänger erinnern. Auch für Alexandria in Ägypten bauen die Ukrainer Straßenbahnen.

Pascal Schütze ist im zweiten Lehrjahr und wird „Fachkraft im Fahrbetrieb“. Das von der ViP in Theorie und Praxis ausgebildete Berufsbild geht deutlich über das reine Fahren von Bus und Tram hinaus. Auch der Einsatz in der Leitstelle, das Beraten von Kunden über Verbindungen und Fahrpreise in den ViP-Kundenzentren, die Einsatzplanung von Fahrzeugen und Personal sowie andere organisatorische Tätigkeiten rund um den Fahrdienst gehören dazu.

Die älteren Tatra-Fahrzeuge wurden ins Ausland mit den Ersatzteilen verkauft, die bei der ViP nicht mehr gebraucht werden, weil deren Fahrzeuge inzwischen modernisiert sind.

Buntes Straßenbahnsammelsurium in Osteuropa Quelle: Pascal Schulze

Von Rainer Schüler