Potsdamer sucht ein ganz besonderes Kleidungsstück aus dem Besitz seiner Familie

Wer kennt es nicht? Das ganz besondere Kleidungsstück im Schrank. Jenes, das man nur zu außergewöhnlichen Anlässen herausholt. Und es dann umso gerne trägt. Wenn es dann noch eine Geschichte hat, die nicht mit einem selbst, sondern schon mit dem Großvater beginnt, ist es erst recht etwas ganz Besonderes. So ein besonderes Kleidungsstück konnte Andreas Alisch sein Eigen nennen. Konnte. Denn vor einigen Monaten war es durch eine Verkettung unglücklicher Umstände in der Kleiderkammer gelandet. Und Alisch machte sich auf die Suche danach.

Mantel vor dem Zweiten Weltkrieg genäht

Der 37-jährige Potsdamer Schulbusfahrer hatte den Mantel seines Großvaters geerbt. „Meinem Vater passte er nicht, deswegen hat er ihn mir geschenkt als ich 18 Jahre alt war“, erinnert sich Alisch. Sein Großvater war Schneidermeister in Guben. Einer Kleinstadt südlich von Eisenhüttenstadt, direkt an der polnischen Grenze. Alisch vermutet, dass sein Großvater den Mantel vor dem Zweiten Weltkrieg in den 1930er Jahren genäht hat. „Er war im Stil der 30er Jahre entworfen und im Krieg und kurz danach gab es ja kaum Materialien.“

Das Kleidungsstück überdauerte all die Jahre im Besitz der Familie bis es schließlich verschwand. Es war ein Abend Ende September im vergangenen Jahr. Alisch hatte eine Bekannte zu Besuch. So kochten gemeinsam, führten lange Gespräche. Dann wollte die Bekannte nach Hause. Überrascht mussten beide feststellen, dass es trotz Spätsommer recht kalt draußen geworden war. „Ich hatte meine Garderobe noch nicht auf die kalte Jahreszeit umgestellt und so nur den Mantel, den ich ihr anbieten konnte“, erinnert sich Andreas Alisch an jene Minuten des Abschieds. Der Mantel passte sehr gut, „er war warm und lang.“ Kurz erwähnte Alisch die Geschichte des Kleidungsstückes, dass es ein Familienerbstück war.

An einem kalten Abend im September sah Alisch den Mantel zum letzten Mal

Anfangs habe er den Mantel seiner Bekannten nicht geben wollen, „schließlich war es ein Erbstück“, so Alisch, „aber sie sagte, wenn er nur im Schrank hängt, bringt er keinem etwas. Damit hatte sie irgendwie recht. Und so lieh ich ihr den Mantel.“ Natürlich, erzählt Alisch, tat er dies in der Annahme, das Kleidungsstück bald wieder zu bekommen. Als das nach zwei Monaten aber nicht passierte, hakte er nach. „Meine Bekannte erzählte mir, dass ihre Eltern den Mantel zum Waschen abgeholt hätten.“ Das sollte sich später als falsch herausstellen. Tatsächlich hatten die Eltern ihn an eine Verwandte verschenkt, auf Rat von Alischs Bekannten. Darüber konnte er sich nur wundern, „schließlich hatte ich ihr gesagt, dass es ein Familienerbstück war.“ Jene Verwandte konnte mit dem Mantel allerdings nichts anfangen, weil sie sich nicht in einen Herrenmantel kleiden wollte. „Und so brachte sie ihn in die Kleiderkammer in Luckenwalde, wo sie wohnt“, erzählt Andreas Alisch.

Die Eltern seiner Bekannten hätten später, nachdem Alisch sich erneut nach dem Kleidungsstück erkundigte, ihr Bedauern ausgedrückt und in der Kleiderkammer nachgefragt. Doch dort war er nicht mehr auffindbar. Alisch schaltete eine Anzeige in der MAZ. Gemeldet hat sich darauf bisher niemand. Dennoch hofft Andreas Alisch weiter, dass der Mantel seines Großvaters in einem Brandenburger Kleiderschrank hängt und sich sein vermeintlich neuer Besitzer dazu entscheidet, sich bei ihm zu melden. „Freunde haben mir immer wieder gesagt, ich sehe darin aus wie ein englischer Inspektor, wenn ich den Mantel zu einem besonderen Anlass getragen hatte“, erzählt Alisch, „weil er hellbeige und lang und klassisch ist.“ Der Stoff reicht seinem Träger bis zur Hälfte des Schienbeins. Der Kragen liegt normal auf. Im Innern ist der Mantel mit einem rot-grün-blau karierten Futter ausgestattet, das sich über Reißverschlüsse und Knöpfe herausnehmen lässt. Er hat große Taschen an den Seiten. Die Knopfleiste zum Schließen ist mit einer Lasche bedeckt. „Und das einzig Besondere ist, dass kein Hersteller-Logo und keine Pflegehinweise vernäht sind“, so Alisch.

Hinweise über den Verbleib des Herrenmantels unter: 0173 8180133

