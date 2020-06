Potsdamer und Touristen neugierig am Tag nach der Bombensprengung

Potsdam

Fiep, fiep, quak, quak. Die kleinen Nilgans-Küken haben an diesem Samstagvormittag ihren eigenen Kopf. Sehr zum Missfallen der Eltern. Die rufen nach ihrem Nachwuchs, doch der bequemt sich nur sehr langsam, das befestigte Ufer an der Freundschaftinsel hochzulaufen – besonders wenn im Wasser, direkt am Ufer, so bequemes Stroh liegt.

Die kleinen Nilgans-Küken scheinen sich wohl zu fühlen auf dem Stroh, das sonst nicht dort liegt. Quelle: Varvara Smirnova

Die Gänsefamilie ist der Hingucker an diesem warmen Samstagvormittag am Ufer der Neuen Fahrt. Und das, obwohl nur zehn Meter weiter die Überreste der spektakulären Bombensprengung vom Vortag verstreut liegen. Stroh in Massen – auf dem Weg, in den Bäumen, auf einer Bank, und am Ufer, wo es die kleinen Nilgans-Küken beglückt. Im Wasser, in dem es am Vortag noch auf großen Flächen trieb, wurde es bereits geräumt. Auch Beschädigungen gibt es. Der Sandweg ist aufgerissen, Äste hängen abgebrochen in den Bäumen. Im Gras liegt ein kleiner Fisch, den es am Kopf das Fleisch weggerissen hat.

Der Bereich, in dem das Stroh liegt und in dem die Schäden zu erkennen sind, ist durch ein Absperrband gesichert. Einige wenige Neugierige bleiben davor stehen. Eleonore Paul (86) ist mit ihrer Tochter und deren Hund unterwegs. Oft geht die Seniorin, die ganz in der Nähe wohnt, hier spazieren. „Wir machen eine Besichtigung“, sagt die agil wirkende Frau. „Ich kenne das schon. Vor drei Jahren war ja dasselbe Theater, auch hier an dieser Stelle im Wasser. Und da haben die Strohballen auch in den Bäumen gehangen.“

Eleonore Paul (86) geht am Tag nach der Bombensprengung auf der Freundschaftsinsel spazieren. Sie wohnt in der Nähe und musste evakuiert werden. „Wir leben auf einem Pulverfass“, sagt sie. Quelle: Varvara Smirnova

Eleonore Paul gehörte zu jenen, die evakuiert werden mussten. Um halb sieben am Morgen hat sie ihre Wohnung verlassen müssen, um viertel fünf war sie wieder zu Hause. „Wir wurden ganz toll versorgt. Wir haben Rommé gespielt und dann kam ja dieses ganz große Gewitter. So eines habe ich noch nicht erlebt.“ Am Abend schaute sie sich einen Bericht im Fernsehen an. „Ich denke mal, das wird in Potsdam nicht die letzte Bombe gewesen sein. Wir sitzen auf einem Pulverfass.“

Derweil ärgert sie sich, dass das Stroh noch liegt. „Sie hätten ja gestern schon etwas wegräumen können“, sagt Eleonore Paul, „da ist der halbe Weg gesperrt. Die Leute möchten mit dem Fahrrad hier rumfahren und können es nicht. Das finde ich nicht in Ordnung.“

Neue Fahrt wurde noch am Abend wieder freigegeben

Die Boote und Schiffe können derweil die Neue Fahrt wieder nutzen. Direkt nach der Sprengung der 250 Kilo schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, gegen 15 Uhr, war ein Team des Wasserstraßenschifffahrtamtes Brandenburg die betroffene Strecke der Havel abgefahren. An notwendigen Stellen hatte es Ausbesserungsarbeiten vorgenommen, sodass die Boote bald wieder fahren konnten. Um kurz nach 20 Uhr konnte denn auch die Wasserschutzpolizei die Sperrung wieder aufheben.

Am Dienstag war bei einer systematischen Bombensuche in drei Metern Tiefe in der Havel der Blindgänger nach englischer Bauart gefunden worden. Die Stadt entschied, am Freitag zu evakuieren und zu entschärfen. Sprengmeister Mike Schwitzke stellte vor Ort jedoch fest, dass es sicherer sei, kontrolliert zu sprengen. Da sich die Bombe im Wasser befand, musste ein Taucher helfen. „Die Nadel des Zünders steckte noch im Detonator der Bombe“, sagte Schwitzke nach der Sprengung im Gespräch mit der MAZ, „Das heißt, eine Verlagerung oder Handentschärfung wäre hier lebensgefährlich gewesen.“ Um die Explosion abzumildern, baute das Technische Hilfswerk ein großes Floß aus Strohballen, das über die Bombe gefahren wurde.

Urlauber sind überrascht über den Anblick des Sprengortes

Elfriede (51) und Alfred (53) Schuller hatten nicht mit dem Anblick gerechnet, der sich ihnen auf der Freundschaftsinsel bietet. Die beiden Urlauber sind im Wohnmobil unterwegs und auf dem Heimweg nach Bayern. In Potsdam machen sie Zwischenstation, sind heute erst angekommen. „Wir haben kein Radio gehört und fahren gerade viel Fahrrad“, sagt Elfriede Schuller, die ihr Rad festhält, während ihr Mann sich die Stroh-Szenerie ansieht, „wir dachten, das wäre das Ergebnis von einem Wirbelsturm. So einen hatten wir mal zu Hause erlebt und damals wurde Heu aufgewirbelt und hing dann in den Bäumen.“

Bombenentschärfungen oder -sprengungen kennt das Paar sonst nur aus Nachrichten. „Wir sind schon überrascht über dieses Bild, jetzt, wo wir wissen, was dahintersteckt“, sagt Elfriede Schuller. Sie hat ein Bild gemacht. Allerdings hat es ihr das Motiv mit den Nilgänsen mehr angetan, als die Strohlandschaft zehn Meter weiter.

Edelgard und Martin Opfer aus Hessen sind Bombenentschärfungen und -sprengungen aus ihrer Heimat gewöhnt. Sie leben in der Nähe von Kassel. Foto: Varvara Smirnova Quelle: varvara Smirnova

Edelgard (73) und Martin (78) Opfer machen auch Urlaub in Potsdam. Sie kommen aus Hessen, leben in der Nähe von Kassel. Und sie haben zu Hause auch schon einige Bombenentschärfungen und -sprengungen miterlebt. Denn auch Kassel wurde im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert. „Wir sind eher zufällig hier“, erzählt Edelgard Opfer, „wir erwandern Potsdam und heute ist die Freundschaftsinsel dran.“ Sie haben in der Zeitung von der Sprengung gelesen. „Wo wir aber schonmal hier sind, dachten wir, schauen wir mal vorbei“, so Edelgard Opfer, „ich denke, es ist gut, dass es so mit dem Stroh geschehen ist und dass nichts Schlimmeres passiert ist.“

Lange bleiben die beiden nicht. Wie so viele Passanten an diesem Tag nach der Sprengung der Weltkriegsbombe in der Neuen Fahrt. Die Potsdamer und ihre Besucher gehen wieder ihrer Wege, genießen den sonnigen Samstag und haben die Aufregung vom Vortag schon fast wieder vergessen.

