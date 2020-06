Potsdamer hinterlassen Fußabdrücke fürs Demokratie-Denkmal

Potsdam

Das Denkmal für Demokratie wächst. Seit Sonnabend können sich Potsdamer, die am 4. November 1989 auf dem damaligen Platz der Nationen demonstriert haben, mit einem Fußabdruck in Mikos Meiningers Kunstwerk verewigen. Dafür müssen sie nicht in Flüssigstahl, sondern in Pappmaché treten. Ein paar Stunden nach der Öffnung der Mitmach-Ausstellung im Kunsthaus sans titre ruhte bereits ein gutes Dutzend Abdrücke auf den Fensterbänken des Ateliers. Für etwa zehnmal so viele ist auf dem Denkmal Platz.

„Alle sind froh darüber, dass sich der Prozess so offen gestaltet“, sagt Mikos Meininger. „Jeder kann Teil des Denkmals werden.“ Der gemeinsame Entwurf von ihm und dem Architekten Frédéric Urban hat den Wettbewerb für die Gestaltung des geplanten Denkmals auf dem Luisenplatz gewonnen. In meterlangen Stahlziffern soll es an die größte Demonstration Potsdams zu DDR-Zeiten erinnern, an der am 4. November 1989 mindestens 20.000 Menschen teilnahmen.

Die Entwürfe für das sogenannte Denkmal für die Demokratiebewegung im Herbst 1989 sind bereits seit dem Frühjahr bekannt. Nun geht es an die Gestaltung. Begleitet wird die Werkstatt im Kunsthaus sans titre von einer Foto-Ausstellung rund um den 4. November. Die teils großformatigen Schwarz-Weiß-Drucke stammen von Potsdamer Fotografen wie Joachim Liebe, Bernd Blumrich und Klaus D. Fahlbusch.

Wer damals auf dem Platz der Nationen demonstriert hat, darf sich mit einem Fußabdruck verewigen – allerdings erstmal nur auf Pappmaché Quelle: Bernd Gartenschläger

„Die Angst war nicht mehr da“

An die Demo am 4. November 1989 erinnern sich die meisten im Raum noch ganz genau. Klaus D. Fahlbusch fing den Protest mit seiner Kamera ein. Damals kletterte er auf einen Lkw, um die Menschenmassen aufs Bild zu bekommen. „Das war wie eine neue Epoche“, sagt er. Von dem Frust, der Angst und dem Gefühl, gefangen zu sein, sei nichts mehr zu spüren gewesen. Diesen Gefühlswandel über anderthalb Jahre zeigt er im Kunsthaus sans titre auf einer ganzen Wand.

Auch Bernd Blumrich war damals als Fotograf auf der Demo unterwegs. Als er zum Platz der Nationen gefahren sei, habe er nicht geahnt, was ihn erwartet. Die Gefühle hätten ihn erst übermannt, als er die Menschenmenge sah. „20.000 Menschen kann man nicht einfach wegdrängen“, sagt er. „Die Angst war nicht mehr da.“

Galerist Mikos Meininger (rechts) mit dem Fotografen Bernd Blumrich bei der Ausstellungseröffnung im Kunsthaus sans titre. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sehnsüchtig auf die Grenzöffnung gewartet

Wer nicht auf der Demo war, weiß noch genau, warum er sie verpasst hat. So zum Beispiel auch Marina Riek, die damals direkt im Grenzgebiet nahe der Glienicker Brücke lebte. „Mein Mann und ich waren beide arbeiten, im Handel“, sagt sie.

So unglaublich das heute auch sei: Sie hätten von dem Massenprotest erstmal gar nichts mitbekommen. Erst nach 18 Uhr, als sie Feierabend machten, hätten sie erfahren, was passiert. Nur wenige Tage später wurde die Grenze vor ihrer Haustür geöffnet. „Wir waren fassungslos“, erzählt sie. „Wir hatten so sehnsüchtig auf die Grenzöffnung gewartet.“

Jeder kann Teil des Denkmals werden: Mit einem Fußabdruck. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein Erinnerungsort mitten in der Stadt

Die Historikerin Heike Roth hat sich seit Jahren dafür eingesetzt, der Demokratiebewegung ein Denkmal auf dem Luisenplatz zu setzen, obwohl die gebürtige West-Berlinerin selbst gar nicht dabei war. Vielleicht aber auch genau deswegen. „Die Leute, die damals dabei waren, hätten sich selbst wahrscheinlich kein Denkmal gesetzt“, sagt sie. Denn wer stelle sich schon gern selbst ins Rampenlicht?

Heike Roth war auch Teil der Jury, die den Siegerentwurf gekürt hat. Mit der Entscheidung sei sie mehr als zufrieden: „Dass es der Entwurf von Herrn Meininger geworden ist, macht mich immer noch ganz selig“, sagt sie. In Kombination mit den Erinnerungen von Zeitzeugen, die auf einer Homepage gebündelt werden sollen, sei das Projekt ein großer Erfolg. Sie hofft, dass der Luisenplatz ab November zu einem Erinnerungsort mitten in der Stadt wird, an dem die Menschen innehalten und sich an die Demokratiebewegung erinnern.

Von Hannah Rüdiger