Potsdam

Warum in die Ferne schweifen: Während an vielen typischen Urlaubsorten noch immer Corona-Beschränkungen gelten, man vor einer Fernreise in Quarantäne muss oder sich die Bestimmungen ständig ändern, verlegen sich die Potsdamer auf Urlaubserlebnisse in der eigenen Stadt. Die Restaurant-Terrassen sind voll, die Badeseen gut besucht – und auch die lokale Wirtschaft freut sich über Kunden aus der Umgebung.

Schon im vorigen Corona-Sommer habe es einen großen Ansturm auf die hiesigen Bootsverleiher gegeben, berichtet Sascha Fröhlich, der in der Neustädter Havelbucht das Unternehmen Potsdam Bootscharter betreibt: „Und wir sehen jetzt, dass sich das wieder bestätigt.“ 30 Boote und Flöße liegen an seinem Steg vor Anker, am sonnenreichen ersten Juni-Wochenende waren sie allesamt ausgebucht. „Man sollte sich das schon rechtzeitig überlegen, mindestens zwei, drei Tage vorher buchen“, rät Fröhlich.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob für die Jungfernfahrt ohne Boots-Führerschein, den rasanten Ausflug mit dem Motorboot oder gar den Luxus-Trip mit der gecharterten Jacht: Fröhlich hat das passende Boot und im Zweifel auch den Skipper. „Die derzeitigen Coronaregeln lassen auf dem Wasser ja praktisch alles wieder zu“, sagt er erleichtert, denn das war lange Zeit anders.

Boots- und Floßverleiher haben jetzt wieder Arbeit Quelle: Bernd Gartenschläger

Noch vor einem Monat gab es einen Protest-Bootskorso über die Havel gegen die Beschränkungen. „Zehn Personen aus zehn Haushalten, das funktioniert ganz wunderbar“, sagt er. Er erlebe „Bauchweh bei vielen Gästen“, wenn es um weite Reisen gehe. „Ich kann ganz klar sagen, dass viele Potsdamer zu Hause oder zumindest in der näheren Umgebung bleiben“, sagt Fröhlich.

Mückenschutz ist gefragt

Das erlebt auch Petra Walter-Streitz. In ihrem Trekkingladen Jojo gibt es von der kaum 60 Gramm schweren Klappschippe zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Fäkalien im Wald bis zum Trekkingrucksack im XXL-Format alles zu kaufen, was das Outdoor-Herz begehrt. „Die Menschen bleiben hier, die Destinationen liegen meist in Deutschland“, sagt die Jojo-Chefin. „Vor allem geht es den Menschen jetzt darum, ohne große Hürden entspannen zu können.“ Besonders Fahrradtaschen, wasserdichte Packbeutel für den Ausflug mit dem Boot, Hängematten und Ausrüstung zum Zelten seien derzeit gefragt.

„Und Mückenschutz wird auch viel gekauft“, sagt Petra Walter-Streitz, „allerdings nicht als handliches Netz für die Safari in Afrika, sondern als stabile, feste Variante für den heimischen Garten.“ Sie selbst ist großer Fan des Draußen-Urlaubs, hat mehrmals die Alpen zu Fuß überquert. „Wir fragen jeden Kunden, was genau er plant und wo er hin will“, erklärt sie, „denn wir haben ja auch eine Verantwortung, das richtige Equipment zu empfehlen.“ Eine gemütliche Radtour mit der Familie durch die Mark Brandenburg benötige eine andere Ausrüstung als das Mountainbiking im Harz, ein Zelt-Abenteuer für die Kinder im Garten stellt andere Anforderungen an Isomatte und Schlafsack als ein Survivaltrip.

Camping wieder mehr gefragt

Nutzen kann man die nagelneue Ausrüstung zum Beispiel auf dem Campingplatz. Der Potsdamer Campingplatz „Gaisberg – Sanssouci“ hat alle Sanitäranlagen, das Restaurant und den Bootsverleih schon seit dem 3. Juni wieder geöffnet. „Im Gegensatz zum übrigen Deutschland geht es wettermäßig gerade richtig gut“, sagt Platzbesitzer Dieter Lübberding: „Die ersten Holländer sind auch schon da.“ Die zwei Monate Saison werden aber nicht reichen, die finanziellen Verluste der vergangenen sieben Monate auszugleichen. Am Jahresende werde man mit einem Fünftel weniger Umsatz dastehen.

Im „Himmelreich“ Caputh werden die Sanitäranlagen ab Mittwoch wieder voll nutzbar sein. Bislang sind nur die Toiletten offen; Waschen müssen sich Gastcamper noch am Wohnwagen. Dauercamper sind da deutlich im Vorteil, weil sie über Wasser- und Abwasseranschlüsse verfügen, die schon nach dem Winter wieder in Betrieb gegangen sind. „An Wochenenden ist der Platz voll“, sagte Platzwart William Groß: „Unter der Woche sind noch Stellplätze frei.“ Es gebe „wahnsinnig viele Buchungsanfragen. Die Leute können eigentlich alles auf der Website lesen, fragen es aber trotzdem. Wir müssen ständig Mails beantworten.“

Wirtschaft jubelt über jeden Gast

Raimund Jennert, Chef der Potsdam Marketing, freut das. „Wir haben noch immer keine geöffnete Hotellerie, auch die Campingplätze kämpfen, die gesamte Wirtschaft jubelt über jeden Gast“, weiß er. Wie viele Potsdamer denn nun wirklich zu Hause urlauben, kann auch Jennert nicht sagen – solche Zahlen werden nicht erhoben. „Aber Urlaub in Potsdam ist großartig, allein die vielen Wasserflächen, die Badestellen, natürlich auch die Museen lohnen einen Besuch“, schwärmt er.

Raimund Jennert Quelle: Christel Köster

Aber die Corona-Regeln sind auch in Potsdam nicht immer einfach zu handhaben. „Während in Schleswig-Holstein schon im Restaurant gegessen wurde, mussten wir hier noch die Leute wegschicken, das ist für alle frustrierend“, sagt Raimund Jennert. Nun laufe das Geschäft langsam wieder an, für manchen vielleicht aber bereits zu langsam. Raimund Jennert fordert deshalb ein klares Maßnahmen-Management. „Alle, die vom Tourismus leben, brauchen jetzt dringend Einnahmen. Und deshalb brauchen wir verlässliche, einheitliche Regeln.“

Von Saskia Kirf und Rainer Schüler