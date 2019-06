Babelsberg

Ein Potsdamer (27) lief am Sonntagabend von der Stahnsdorfer Straße durch ein Waldstück in Richtung S-Bahnhof-Griebnitzsee, hielt sein Telefon in der Hand und hörte Musik. Hinter dem Hasso-Plattner-Institut wurde er von hinten umgestoßen. Er stürzte. Der dunkel gekleidete Täter ergriff das Telefon und flüchtete in Richtung Prof. Dr. Helmert Straße. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall. Hinweise bitte unter Telefon 0331/5 50 80.

Von MAZonline