Potsdam

Mehr als 860 Kilometer, fast 20 Stunden Fahrt und kaum Schlaf: Andreas Kloos (36) und Michael Lehmann (38) haben eine erste Busladung voll Spenden für die Ukraine sicher an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Dutzende Potsdamer waren dem privaten Aufruf der Freunde gefolgt und hatten ihnen unter anderem Kleidung, Decken, Medikamente, Spielzeug und Hygieneartikel mit auf den Weg gegeben. „Es hat alles bestens geklappt“, meldete Kloos am Mittwochnachmittag auf dem Rückweg nach Potsdam. Zurück in der Landeshauptstadt plant er bereits die zweite Tour.

Potsdamer sammeln Spenden für die Ukraine

Kloos und Lehmann gehören zu einer Vielzahl privater Hilfsinitiativen, die derzeit in Potsdam Spenden für die Ukraine sammeln und sich auf eigene Faust auf den Weg Richtung Grenze machen. Einen besonderen Grund für ihr Engagement nennen die Potsdamer nicht. „Das war eine spontane Idee“, sagt Kloos. Am Montagmittag rief er über Facebook zum Spenden auf, keine 24 Stunden später war ihr Bus voll und die Freunde machten sich auf den Weg.

Ihr Ziel: das Erstaufnahemelager in Mlyny, rund 70 Kilometer vor der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg). Die Fahrt verlief reibungslos, am frühen Mittwochmorgen parkten Kloos und Lehmann ihren Bus vor einem zum Lager umfunktionierten Supermarkt. „Das Lager war in zwei Teile geteilt. Ein Teil mit Betten, ein anderer, wo wir die Sachspenden abladen konnte“, berichtet Lehmann. „Es waren optimale Bedingungen dort. Alles war gut strukturiert.“

Rückfahrt nach Potsdam: „Gefühlt jedes dritte Auto aus der Ukraine“

Auf Facebook schreibt Kloos: „Die Hilfe vor Ort ist riesig. Dort hat uns das polnische Militär geholfen.“ Die Stimmung sei für ihn unerwartet entspannt gewesen. Lehmann: „Jeder hat jedem geholfen. Und wenn jemand mal kein Englisch konnte, dann hat man sich halt mit Händen und Füßen verständigt.“

Auf der Fahrt haben die beiden etliche Hilfskonvois beobachtet. „Auf der Rückfahrt war gefühlt jedes dritte Auto aus der Ukraine“, schreibt Kloos bei Facebook. Ein Anblick, der ihn „sehr traurig“ gestimmt habe. Noch ist nicht klar, wann sich beiden Freunde erneut auf den Weg machen werden. Doch es seien noch Spenden übrig

Es sind auch immer noch Spenden übrig, die nicht mit ins Auto gepasst haben. „Sehr wahrscheinlich fahren wir nochmal los“, sagt Kloos. Dann aber in ein anderes Lager. „In dem, wo wir waren, waren schon sehr viele Sachspenden.“

Von Nick Willke